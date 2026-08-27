“วิกกี้ คอร์แนล” ภรรยาเจ้าของเพลง Black Hole Sun โพสต์คลิปชม “เนเน่ รอยัล” ยกย่องพรสวรรค์ บอกได้คำเดียวว่าว้าว

ขนลุกแล้วขนลุกอีก หลังจาก “วิกกี้ คอร์แนล” ภรรยาของ “คริส คอร์แนล” (Chris Cornell) ตำนานนักร้องนำวง Soundgarden เจ้าของเพลง Black Hole Sun ที่ “เนเน่ รอยัล” รัตติกานต์ อำลอย นำไปร้องโชว์บนเวที America’s Got Talent จนคว้าปุ่มทอง จาก “เมล บี” เข้ารอบชิงทันที
โดย วิกกี้ คอร์แนลได้แชร์คลิปวิดีโอของ เนเน่ ขณะร้องเพลงของสามีผู้ล่วงลับ เขียนข้อความชื่นชมในพรสวรรค์ระบุว่า
“ฉันไม่เคยได้ยินใครร้องบทเพลงนี้ได้สุดยอดขนาดนี้มาก่อนเลย สุดยอดมาก! @neneroyalmusic คุณทำให้เขา (คริส คอร์แนล) ภาคภูมิใจมากๆ !! ช่างเป็นหญิงสาวที่มีพรสวรรค์เหลือเชื่อจริงๆ บอกได้คำเดียวว่า ว้าว!!”
พร้อมติดแฮชแท็ก #chriscornellforever และส่งอิโมจิไฟลุกกับหัวใจสีแดง เพื่อยืนยันถึงความทึ่งในศักยภาพด้านการร้องเพลงของศิลปินสาวชาวไทย
การเคลื่อนไหวในครั้งนี้สร้างความตื่นเต้นและภาคภูมิใจให้กับแฟนเพลงเป็นอย่างมาก ที่ผลงานและความสามารถของเนเน่ได้รับการยอมรับจากครอบครัวของตำนานร็อกเกอร์ระดับโลกโดยตรง