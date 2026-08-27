เศรษฐีหมื่นล้าน “กฤษณ์ ศรีชวาลา” ยื่นมือช่วยค่ารักษาพ่อ “ต้า เฟ็ดเฟ่” หลังดรามาฟ้อง 20 ล้าน

“แจ็ค แฟนฉัน” เผยเรื่องสุดซึ้ง เศรษฐีหมื่นล้าน “กฤษณ์ ศรีชวาลา” ยื่นมือช่วยค่ารักษาพ่อ “ต้า เฟ็ดเฟ่” หลังเห็นร่ำไห้กลางรายการดัง ย้ำไม่ได้เลือกข้างแต่อยากเห็นอดีตเพื่อนรักกลับมาคืนดีกัน
กลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง จากกรณีความขัดแย้งระหว่างอดีตเพื่อนร่วมงาน “ต้า เฟ็ดเฟ่” และ “ยัต ชัยโสโร” ที่มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายสูงถึง 20 ล้านบาท โดยในรายการ โหนกระแส ทางด้าน “ต้า” ถึงกับร้องไห้กลางรายการ พร้อมเปิดเผยว่ากำลังหาเงินมารักษาคุณพ่อที่กำลังป่วยหนัก
ล่าสุดในรายการ phutta talk ของผู้ประกาศข่าวชื่อดัง “พุทธ อภิวรรณ” พุทธอภิวรรณ องค์พระบารมี นักแสดงหนุ่ม “แจ็ค แฟนฉัน” เฉลิมพล พิฆัมพรธีรวงศ์ ได้โฟนอินเข้ามาเปิดเผยเรื่องราวสุดประทับใจว่า มีผู้ใหญ่ใจดีติดต่อมาทางตนเพื่อเสนอความช่วยเหลือเรื่องค่ารักษาพยาบาลของคุณพ่อต้า โดยแจ็คได้รับอนุญาตให้เปิดเผยนามผู้ใหญ่ท่านนี้แล้ว คือ “กฤษณ์ ศรีชวาลา” นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเจ้าของอาณาจักรการลงทุนมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท
แจ็ค แฟนฉัน เล่าว่า “คุณกฤษณ์เป็นพี่ชายที่ผมเคารพ ท่านได้ดูรายการโหนกระแสและเป็นแฟนคลับของทั้งต้าและยัตอยู่แล้ว ท่านโทร.หาผมเพื่อขอให้ช่วยประสานงานติดต่อต้า เพราะประสงค์จะช่วยดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลของคุณพ่อต้า หากต้าสะดวก อยากให้นัดหมายเข้ามาพูดคุยกันที่สำนักงานแถวทองหล่อ”
เบื้องต้น แจ็คได้พยายามโทรศัพท์ติดต่อไปยังต้าและน้องชายแล้ว แต่คาดว่าอีกฝ่ายอาจยังติดภารกิจเรื่องการขึ้นศาลจึงยังไม่สะดวกรับสาย ซึ่งตนจะรอการนัดหมายตามที่ต้าสะดวก เพื่อพาเข้าพบคุณกฤษณ์ต่อไป
นอกจากนี้ แจ็คยังเน้นย้ำว่า กฤษณ์มีมูลนิธิเพื่อสังคมและมีกำลังทรัพย์ที่พร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยอยู่แล้ว การยื่นมือเข้ามาครั้งนี้ไม่ได้ทำเพราะกระแสหรือเลือกข้าง แต่อบอุ่นใจที่เห็นความเดือดร้อนเรื่องสุขภาพของผู้ป่วยเป็นหลัก พร้อมทั้งอยากเห็นอดีตเพื่อนรักทั้งสองคนได้กลับมาปรับความเข้าใจกัน
“ตัวผมเองขอวางตัวเป็นกลาง ไม่ขอตัดสินว่าใครผิดหรือถูก อยากให้รอฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายให้ครบถ้วนก่อน และปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย ทั้งคู่เป็นเพื่อนกันมานาน ผมและคุณกฤษณ์ต่างก็อยากเห็นเรื่องนี้จบลงด้วยดีทั้งสองฝ่าย” แจ็ค แฟนฉัน กล่าวทิ้งทาย