“ต้าห์อู๋ พิทยา” นำทัพเสิร์ฟโชว์สุดพิเศษเขย่าเวทีสะเทือน ร่วมด้วยศิลปิน HERS วงดนตรีหญิงล้วนมากความสามารถ

เปิดเวทีฉลองสุดยิ่งใหญ่ของเหล่าไลฟ์ครีเอเตอร์จากทั่วภูมิภาค TikTok LIVE จัดงานออฟไลน์ระดับภูมิภาค TikTok LIVE Community Fest 2026 จัดเต็มค่ำคืนแห่งความสนุกและการเฉลิมฉลอง ณ TRUE ICON HALL, ICONSIAM รวมตัวไลฟ์ครีเอเตอร์กว่า 300 ชีวิตจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) และเอเชียกลาง (Central Asia) มาร่วมสร้างโมเมนต์สุดประทับใจ และมอบรางวัลให้แก่ไลฟ์ครีเอเตอร์ที่สร้างความโดดเด่นบน TikTok LIVE พิสูจน์พลังการสร้างคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่ง ภายใต้ธีม “Be Part of the Win” ถ่ายทอดแนวคิดที่ว่าเบื้องหลังทุกความสำเร็จของครีเอเตอร์ ล้วนมีพลังจากคอมมูนิตี้ที่ร่วมติดตาม สนับสนุน และเติบโตไปด้วยกัน โดยตลอดค่ำคืนเต็มไปด้วยบรรยากาศของการพบปะ แลกเปลี่ยน และเฉลิมฉลองร่วมกันของครีเอเตอร์จากหลากหลายประเทศในภูมิภาค
งานนี้เรียกว่าคึกคักตั้งแต่ช่วงเดินพรมแดง เมื่อเหล่าศิลปิน ดารา ทยอยปรากฏตัว พร้อมด้วยครีเอเตอร์ที่มาร่วมกันฉลองความสำเร็จท่ามกลางแฟนคลับที่คอยส่งกำลังใจ พร้อมไฮไลต์การแสดงสุดพิเศษจาก “ต้าห์อู๋ พิทยา” นักร้องหนุ่มสุดฮ็อต จัดเต็มทั้งพลังเสียง สเต็ปแดนซ์ สะกดทุกสายตา เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์ และเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจาก HERS วงดนตรีหญิงล้วนเจ้าของเพลงฮิตแนวฟีลกู๊ดละมุนหู รวมถึงโชว์จากเหล่าครีเอเตอร์และการแสดงอีกมากมาย ร่วมเติมเต็มสีสันให้กับค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองครั้งนี้
รวมตัวไลฟ์ครีเอเตอร์จากทั่วภูมิภาค คว้ารางวัล TikTok LIVE Community Fest 2026
หนึ่งในโมเมนต์สำคัญของค่ำคืน คือ การประกาศรางวัล TikTok LIVE Community Fest 2026 เพื่อยกย่องไลฟ์ครีเอเตอร์กว่า 30 คน จากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียกลาง ซึ่งทำผลงานโดดเด่นทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชม และความสามารถในการสร้างคอมมูนิตี้ที่เหนียวแน่น โดยแบ่งเป็น 3 สาขารางวัล ได้แก่ รางวัล Legend, Platinum และ Gold
ครีเอเตอร์ผู้คว้ารางวัล Legend
• @omgdnss ครีเอเตอร์จากเอเชียกลาง
• @anggun_supriadi91 ครีเอเตอร์จากอินโดนีเซีย
• @jo.ppc1231 ครีเอเตอร์จากมาเลเซีย
• @imryssi ครีเอเตอร์จากฟิลิปปินส์
• @monthon.mt.truck ครีเอเตอร์จากไทย
• @sheilachen.02 ครีเอเตอร์จากสิงคโปร์
• @huyengoc6868 ครีเอเตอร์จากเวียดนาม
ครีเอเตอร์ผู้คว้ารางวัล Platinum
• @cocosha12 ครีเอเตอร์จากเอเชียกลาง
• @cek.namamuya ครีเอเตอร์จากอินโดนีเซีย
• @hxing_lee ครีเอเตอร์จากมาเลเซีย
• @jeane_dc ครีเอเตอร์จากฟิลิปปินส์
• @kayoseda ครีเอเตอร์จากไทย
• @izneoneo ครีเอเตอร์จากสิงคโปร์
• @bun_xig5 ครีเอเตอร์จากเวียดนาม
ครีเอเตอร์ผู้คว้ารางวัล Gold
• @pipikoldiko ครีเอเตอร์จากเอเชียกลาง
• @cinta_akuuuu ครีเอเตอร์จากอินโดนีเซีย
• @zhizhi0117 ครีเอเตอร์จากมาเลเซีย
• @mae_oclarit ครีเอเตอร์จากฟิลิปปินส์
• @paulganeshinsuan ครีเอเตอร์จากไทย
• @davesings.th ครีเอเตอร์จากสิงคโปร์
• @namnamagate ครีเอเตอร์จากเวียดนาม
เหล่าไลฟ์ครีเอเตอร์ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของครีเอเตอร์ในภูมิภาค โอกาสเติบโตสำหรับครีเอเตอร์ทุกคนทั้งมากประสบการณ์และดาวรุ่งหน้าใหม่ที่สามารถสร้างพื้นที่ของตัวเองบน TikTok LIVE พร้อมเชื่อมต่อกับผู้ชม และเปลี่ยนพลังของคอมมูนิตี้ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จบนเส้นทางการเป็นครีเอเตอร์
โชว์พลังครีเอเตอร์ทั่วภูมิภาค เชื่อมผู้คน คอมมูนิตี้ และโอกาสใหม่ๆ บน TikTok LIVE
ณภัทรา ชวลิตชีวินกุล Creator Manager, TikTok LIVE ประเทศไทย กล่าวว่า “TikTok LIVE Community Fest 2026 คือการเฉลิมฉลองพลังของคอมมูนิตี้ในระดับภูมิภาค เราอยากให้เวทีนี้เป็นพื้นที่ที่ครีเอเตอร์จากหลากหลายภูมิภาคได้มาพบกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมฉลองความสำเร็จไปพร้อมกับคอมมูนิตี้ของพวกเขา เพราะเบื้องหลังทุกโมเมนต์บน LIVE ไม่ได้มีเพียงครีเอเตอร์คนเดียว แต่มีผู้ชม แฟน ๆ และคอมมูนิตี้ที่ร่วมสร้างทุกความสำเร็จไปด้วยกัน”
งาน TikTok LIVE Community Fest 2026 ที่จัดขึ้น ณ ประเทศไทย ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่นำพาครีเอเตอร์จากทั่วภูมิภาคมารวมตัวกัน ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำอย่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ ICONSIAM เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เชื่อมโยงผู้คน ครีเอเตอร์ และคอมมูนิตี้เข้าด้วยกัน พร้อมสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการจัดงานและกิจกรรมระดับภูมิภาค ตลอดจนการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและ Creator Economy
จากเวทีประกาศรางวัล สู่โชว์สุดพิเศษและโมเมนต์แห่งการพบปะระหว่างครีเอเตอร์จากหลากหลายประเทศ TikTok LIVE Community Fest 2026 จึงเป็นมากกว่างานเฉลิมฉลอง แต่คือพื้นที่ที่พลังของคอมมูนิตี้ได้มาบรรจบกัน และร่วมสร้างความทรงจำใหม่ไปพร้อมกัน เพราะทุกความสำเร็จบน LIVE ล้วนมีทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของชัยชนะ