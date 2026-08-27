“มิโด” (MIDO) เผยโฉม “โอเชี่ยน สตาร์ 200” (Ocean Star 200) เฉดสีใหม่ล่าสุด เรือนเวลาดีไซน์สปอร์ต โดดเด่นด้วยหน้าปัดสีขาวพื้นผิวเกรนอันสะดุดตา ตัดกับขอบตัวเรือนสีดำ

การผจญภัยในวันนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการออกเดินทางสู่จุดหมายใหม่ หากยังหมายถึงการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในทุกกิจกรรมและทุกช่วงเวลา เรือนเวลาสำหรับการผจญภัยจึงควรผสานความแข็งแกร่งและความแม่นยำเข้ากับดีไซน์ที่สามารถก้าวผ่านทุกโอกาสได้อย่างลงตัว มิโด (MIDO) แบรนด์นาฬิกา Swiss made ชื่อดัง จึงได้อวดโฉม โอเชี่ยน สตาร์ 200 (Ocean Star 200) ในเฉดสีใหม่ล่าสุด ที่ถ่ายทอดจิตวิญญาณของนาฬิกาดำน้ำ ผ่านหน้าปัดสีขาวพื้นผิวแบบเกรนละเอียดที่สะกดทุกสายตา พร้อมขอบตัวเรือนสีดำที่ตัดกันอย่างลงตัว จับคู่กับสายสแตนเลสสตีล และรายละเอียดฝาหลังประดับลวดลายปลาดาวอย่างประณีต เสริมด้วยฟังก์ชันที่ออกแบบมาเพื่อรองรับกิจกรรมทางน้ำได้อย่างมั่นใจ และตอบโจทย์การสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มิโด (MIDO) แบรนด์นาฬิกาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 100 ปี นับตั้งแต่ จอร์จ แชแรน (GEORGES SCHAEREN) เริ่มก่อตั้งบริษัท MIDO G.SCHAEREN & CO. AG ขึ้นที่เมืองโซโลธูร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งแต่ ค.ศ. 1918 ภายใต้ปรัชญาของการสร้างสรรค์แบรนด์ให้อยู่เหนือกาลเวลาด้วยแนวคิดการออกแบบที่ร่วมสมัย ผ่านการคัดเลือกวัสดุคุณภาพเยี่ยมที่มีความหรูหรา ทนทาน และยังคงไว้ซึ่งฟังก์ชันการใช้งานที่ครบถ้วน
สำหรับ โอเชี่ยน สตาร์ 200 (Ocean Star 200) กลับมาอีกครั้งในหน้าปัดสีใหม่ พร้อมเติมความสปอร์ตให้กับลุคด้วยการเลือกใช้สีดำและสีขาวเป็นองค์ประกอบหลัก ผสานเข้ากับตัวเรือนและสายสแตนเลสสตีล ที่ตกแต่งพื้นผิวแบบขัดซาตินสลับขัดเงา โดดเด่นด้วยหน้าปัดสีขาวขนาด 41 มม. ที่รังสรรค์พื้นผิวแบบเกรนละเอียดสร้างมิติอันสะดุดตา เข้ากับหลักบอกเวลาและขอบแสดงนาทีสีดำ ช่วยเพิ่มความชัดเจนในการมองเห็น บริเวณปลายเข็มวินาทีขนาดใหญ่ถูกเติมรายละเอียดด้วยสีส้มอันเป็นเอกลักษณ์ของ MIDO เพิ่มจุดนำสายตาให้กับเรือนเวลาอย่างลงตัว ด้านเข็มชั่วโมงและเข็มนาทีผ่านการเจียระไนและขัดเหลี่ยมเพชรอย่างประณีต พร้อมเคลือบสารเรืองแสงซูเปอร์ลูมิโนวา (Super-LumiNova®) สีขาว ช่วยให้สามารถอ่านเวลาได้อย่างชัดเจนแม้อยู่ในสภาวะแสงน้อย มาพร้อมช่องแสดงวันและวันที่บริเวณตำแหน่ง 3 นาฬิกา และขอบแสดงนาที (Flange) ตัวเรือนครอบด้วยกระจกคริสตัลแซฟไฟร์เคลือบสารกันแสงสะท้อนทั้งสองด้าน
ในด้านสมรรถนะ โอเชี่ยน สตาร์ 200 (Ocean Star 200) ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการใช้งานในกิจกรรมทางน้ำและการดำน้ำอย่างมั่นใจ ตัวเรือนมาพร้อมขอบแบบหมุนได้ทิศทางเดียวและวงแหวนอะลูมิเนียม พร้อมจุดเรืองแสงสีขาวที่ตำแหน่ง 12 นาฬิกา ขณะที่เม็ดมะยมและฝาหลังแบบขันเกลียวช่วยเสริมความมั่นใจแม้อยู่ใต้น้ำ อีกทั้งรองรับการกันน้ำได้สูงสุดถึง 20 บาร์ หรือ 200 เมตร นอกจากนี้ MIDO ยังสะท้อนความประณีตในทุกรายละเอียดผ่านฝาหลังของตัวเรือน ซึ่งสลักหมายเลขประจำเรือนพร้อมลวดลายปลาดาวนูน อันเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่สะท้อนมรดกและจิตวิญญาณแห่งท้องทะเลของคอลเลกชั่น Ocean Star ได้อย่างโดดเด่น ตัวสายนาฬิกาผลิตจากสแตนเลสสตีลที่ตกแต่งแบบขัดซาติน พร้อมขัดเงาบริเวณข้อกลาง และระบบขยายสาย (Diving Extension) สำหรับการสวมทับชุดดำน้ำได้อย่างสะดวกสบาย รวมถึงตัวล็อกแบบพับสลักโลโก้ MIDO และระบบเปลี่ยนสายแบบรวดเร็ว เพื่อความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนสไตล์ให้เหมาะกับทุกโอกาส
ภายในขับเคลื่อนด้วยกลไกอัตโนมัติ คาลิเบอร์ 80 (Caliber 80) ที่มอบพลังงานสำรองยาวนานถึง 80 ชั่วโมง พร้อมบาลานซ์สปริง นิวาครอง (Nivachron™) ซึ่งช่วยเพิ่มความทนทานต่อสนามแม่เหล็กและแรงกระแทกในชีวิตประจำวัน ขณะที่โรเตอร์ขึ้นลานภายในได้รับการตกแต่งด้วยลวดลาย Côtes de Genève และสลักโลโก้ MIDO อย่างงดงาม พร้อมเป็นเรือนเวลาคู่ใจที่ผสานความชัดเจนในการอ่านเวลาเข้ากับสมรรถนะการใช้งานทั้งบนบกและใต้น้ำได้อย่างลงตัว
นอกจากนี้ มิโด (MIDO) ยังแนะนำแนวทางการเลือกเรือนเวลาที่สามารถเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์และหลากหลายโอกาส โดยดีไซน์ที่ผสานโทนสีตัดกันอย่างสีขาวและสีดำ ช่วยสร้างความโดดเด่นให้กับลุค พร้อมเติมความสปอร์ตได้อย่างลงตัว เหมาะสำหรับทั้งลุคแคชชวล ลุคสปอร์ต หรือการสวมใส่ในชีวิตประจำวัน ขณะเดียวกัน สำหรับผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมทางน้ำ ควรเลือกเรือนเวลาที่มาพร้อมขอบตัวเรือนแบบหมุนได้ทิศทางเดียวสำหรับจับเวลา พร้อมเข็มนาฬิกาและหลักบอกเวลาที่เคลือบสารเรืองแสง เพื่อให้สามารถอ่านเวลาได้อย่างชัดเจนแม้อยู่ใต้น้ำ อีกทั้งระบบขยายสาย (Diving Extension) ยังเพิ่มความสะดวกในการสวมใส่ทับชุดดำน้ำ ช่วยให้เรือนเวลาพร้อมรองรับทุกกิจกรรมทางน้ำได้อย่างคล่องตัวและมั่นใจ
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