อุ้ม ลักขณา ปังไม่หยุด! อวดหุ่นแซ่บรับพรีเซนเตอร์ “Vive ” พร้อมเปิดเรื่องมูเตลู ชีวิตปังเพราะศรัทธา

เรียกว่าปังแบบฉุดไม่อยู่ สำหรับนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ “อุ้ม ลักขณา” ที่ล่าสุดออกมาอวดหุ่นสุดแซ่บ พร้อมรับบทบาทพรีเซนเตอร์คนใหม่ของแบรนด์ VIVE ภายใต้ผลิตภัณฑ์ “VIVE LukLiin APPLE CIDER VINEGAR PLUS” ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ ตัวช่วยสายเวทที่รู้ใจสายกิน
งานนี้นอกจากความสวยและความมั่นใจที่สะกดทุกสายตาแล้ว เจ้าตัวยังเผยเคล็ดลับอีกหนึ่งเรื่องที่เชื่อว่าเป็นพลังใจสำคัญในชีวิต นั่นก็คือ “มูเตลู”
อุ้ม ลักขณา เล่าเรื่องราวความศรัทธาที่มีต่อการมูเตลู พร้อมเปิดประสบการณ์มูแบบจัดเต็ม 100% ที่ “เทวาลัยศรีลัคศักติเทวี” สถานที่ที่เจ้าตัวศรัทธา และมีผู้คนเดินทางไปสักการะ รวมถึงมาแก้บนหลังสมหวังตามที่ขอ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวเชื่อว่าเป็นพลังบวกและกำลังใจในการใช้ชีวิต
นอกจากเรื่องงานและสายมูแล้ว ช่วงนี้สาวอุ้มยังมีโมเมนต์เดินทางท่องเที่ยวกับ “นิวเคลียร์ หรรษา” น้องสาวสุดซี้ กับทริปประเทศฝรั่งเศส งานนี้บอกเลยว่าถูกใจสายฝอสุดๆ เพราะเจ้าตัวมาในลุคสวยแซ่บแบบอินเตอร์ จนเจ้าตัวแอบแซวตัวเองว่า “สวยหน้าฝออย่างเรา” ขณะที่น้องสาวมาในลุคหน้าหมวยอินเตอร์ เรียกว่าสองพี่น้องต่างสไตล์ แต่ความปังไม่แพ้กัน
ทั้งงานรุ่ง หุ่นปัง แถมชีวิตยังมีเรื่องให้ได้ติดตามต่อเนื่อง สำหรับ “อุ้ม ลักขณา” ที่ตอนนี้เรียกได้ว่าเดินหน้ารับทั้งงานพรีเซนเตอร์ ท่องเที่ยว และสายมูแบบครบเครื่อง แฟนๆ ต้องรอติดตามว่าเจ้าตัวจะมีเรื่องราวดีๆ อะไรมาฝากกันอีก!
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ Vive LukLiin (ลักลิน)
Vive เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Vive LukLiin (ลักลิน) ภายใต้คอนเซปต์ “Next-Gen Apple Cider Vinegar Plus” ตัวช่วยสำหรับคนรักการออกกำลังกายที่ยังชื่นชอบการรับประทานอาหาร โดยพัฒนานวัตกรรมให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนไทยและเข้าใจรูปร่างของคนเอเชีย
จุดเด่นของ “เม็ดวีฟ” คือ นวัตกรรม 3 ชั้น “ตัด–ดูด–ขับ” ได้แก่ ตัดน้ำตาลและแป้ง, ช่วยดูดซึมได้รวดเร็วและสนับสนุนกระบวนการจัดการไขมัน และปรับสมดุลของลำไส้ให้ขับถ่ายได้ดีขึ้น
Vive LukLiin ผสานส่วนผสม LeanLux ที่พัฒนาขึ้นเพื่อคนไทย โดยมุ่งเป็นตัวช่วยในรูทีนของคนที่ออกกำลังกายและต้องการดูแลรูปร่าง ควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารอย่างมีความสุข ภายใต้แนวคิด “ตัวช่วยสายเวทที่รู้ใจสายกิน”
ผลิตภัณฑ์บรรจุ 30 แคปซูลต่อกระปุก ราคา 390 บาท โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ระบุว่า สามารถรับประทานก่อนมื้ออาหาร ครั้งละ 2 แคปซูล และสามารถรับประทานได้ทุกมื้อ
ทั้งนี้ การสื่อสารด้านสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ควรอ้างอิงข้อความและคำเคลมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและฉลากผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการ