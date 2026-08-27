“ณวัฒน์” ฟิวส์ขาด ประกาศฟ้อง “มาดามแพม-แม่มอร์ฟีน” ปมพาดพิง MGI รับเงิน! (คลิป)

เกิดประเด็นที่ทำให้ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ต้องเดือดอีกแล้ว หลังเห็นคลิป “มาดามแพม” บิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดัง ออกมาไลฟ์สดร่วมกับเพื่อนอีก 4 คน และหนึ่งในนั้นมี “แม่มอร์ฟีน” PD คนดังรวมอยู่ด้วย
โดยในคลิปเป็นการพูดถึงการประกวด MGI ALL STAR ในเชิงว่ามีการรับเงินในการเข้าประกวด ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับองค์กรเป็นอย่างมาก ณวัฒน์ถึงกับไลฟ์สดประกาศไม่อนุญาตให้มาดามแพมเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอีก ไม่ว่าจะงานไหนก็ตาม และครั้งนี้ก็จะให้บริษัทเป็นฝ่ายจัดการดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนทางด้าน แม่มอร์ฟีน ที่ออกมาพูดในเชิงทำให้คนเข้าใจผิด คิดว่าสิ่งที่มาดามแพมพูดนั้นเป็นเรื่องจริง ตนก็จะให้ทางบริษัทดำเนินการเช่นกัน
แม้ล่าสุดทั้งมาดามแพมและแม่มอร์ฟีนจะออกมาโพสต์ขอโทษแล้วก็ตาม แต่ทางณวัฒน์บอกว่าไม่ต้องส่งข้อความใดๆ มา เพราะตนไม่ได้อ่าน และถ้า PD คนใดติดต่อ ร่วมงาน หรือไลฟ์สดร่วมกับมาดามแพม ตนก็มีสิทธิที่จะไม่เกี่ยวข้องกับ PD คนนั้นได้เช่นกัน