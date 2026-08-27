xs
xsm
sm
md
lg

“เพื่อน คณิน” แต่ง “แอนจัง” แล้วที่ญี่ปุ่น แฟนๆ แห่ซูมท้องลุ้นข่าวดี ลั่นพร้อมเป็นพี่เลี้ยงออนไลน์แล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากโพสต์ภาพเวดดิ้งเป็นการประกาศว่า “เพื่อน คณิน ชอบประดิถ” และแฟนสาวนางแบบญี่ปุ่น “แอนจัง” ได้สวมแหวนแต่งงานกันแล้ว ที่ประเทศญี่ปุ่น ทำแฟนๆ และเพื่อนในวงการพากันเซอร์ไพรส์

ต่อมา เพื่อน คณิน ก็ได้โพสต์ภาพเวดดิ้งหวานรัวๆ พร้อมภาพเลี้ยงฉลองระหว่างสองครอบครัวอย่างเรียบง่ายและเป็นกันเอง

รวมถึงคลิปวิดีโอของทั้งคู่ ที่มีแฟนๆ สาวๆ เข้ามาคอมเมนต์เยอะมากกว่ารอเป็นพี่เลี้ยงออนไลน์ และมีการตั้งคำถามแอนจังกำลังมีเบบี๋ไหมนะ… รอเลี้ยงหลานเลย น่าจะไม่นานแล้ว มันชัดมาก

เพื่อน คณิน ได้เปิดตัวคบกับนางแบบสาว แอนจัง เมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา ท่ามกลางความยินดีของชาวโซเชียล ต่างชื่นชมว่าแอนจังสวยมาก เป็นคู่ที่เหมาะสม เพราะหน้าตาเหมือนกันมาก