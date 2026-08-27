“โบว์ แวนดา” เดือดจัดขึ้นมึง-กู หลังมีคนพิมพ์ติดต่องาน ต่อราคา ใช้คำพูดด้อยค่าลูกสาว “มะลิ” (คลิป)

ทำเอาเอฟซีและชาวเน็ตตกอกตกใจเมื่อ “โบว์ แวนดา สหวงษ์” แม่ของ “น้องมะลิ” ออกมาโพสต์ไอจีสตอรี่สีดำ พร้อมข้อความว่า…,“งั้นจบ” คือคำพูดที่ใช้ติดต่องาน หรือ กำลังด้อยค่าคนคะ
และในโซเชียลชาวเน็ตได้มีการตัดไลฟ์สดของ โบว์ แวนดา ที่กำลังเดือดสุดๆ ในเรื่องนี้ถึงขั้นขึ้นมึงขึ้นกู
“ตอนนี้มึงจะให้กู 2-3 ล้านกูก็ไม่เอา เราไม่ได้เป็นเพื่อนกันโว้ย เราไม่ได้รู้จักกัน มารยาทในการติดต่องานต้องมี ยาสีฟันยี่ห้อนึง ไม่รู้ว่าเป็นเอเจนซี่ติดต่อมาหรือเปล่า อยากให้แชร์กันเยอะๆ นะ จะได้รู้ว่าเจ้าของประโยคงั้นจบ ไม่เป็นไรครับ เกินงบ แล้วไม่พูดอะไรเลย พอเราดีดจำนวนไป 10 บาทพร้อมถ่ายเลย เราก็งั้นขออีกนิดนึง ซึ่งมันเป็นมูลค่าน้อยกว่าที่เราตกลงกันด้วยซ้ำตั้งแต่แรก พอดีดไปบอกขออีกนิดได้ไหมคะ เขาพิมพ์มาเลย งั้นจบ ไม่เป็นไร
คือยังไง จะให้เราง้อเหรอ จะให้เราตอบว่าเอาตามเรตนั้นก็ได้ค่ะ เพราะคุณเสียมารยาทตั้งแต่คุณพิมพ์มาแล้ว ว่า 10 บาทพร้อมถ่ายเลย คุณเสียมารยาทตั้งแต่ตรงนี้แล้วค่ะ โบว์ไม่ได้หิวเงินขนาดนั้น แล้วการที่มะลิไม่มีงานหรือโบว์ไม่มีงานไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีใครติดต่อมา แต่เราแค่รู้สึกว่าอะไรที่เราใช้เรารับ อะไรที่เราไม่ใช้เราไม่รับ
หรืออะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่เหมาะกับสินค้านั้นเราก็ไม่รับ แล้วมะลิ มันเหมือนกับการดูถูก เหมือนด้อยค่ามะลิ ไม่ต้องโยนเงินมา แล้วมาทำเป็นว่าโยนมาเท่านี้พร้อมถ่ายเลย ไม่ต้อง”
ประเด็นนี้ทำคอมเมนต์เสียงแตกไปหลายทาง บ้างว่าอย่าเล่นกับระบบแม่นะ ใครอย่ามาว่ามาดูถูกลูกฉัน บ้างก็ว่าคนดีลงานพูดห้วนไป จนเจนนี้สื่อสารไม่เก่ง พูดจาห้วนๆ หรือติดต่องานก็ควรให้เกียรติและมีมารยาทกับคนที่ดีลงานด้วย ถ้าไม่สุดจริงแม่โบว์คงไม่เดือดขนาดนี้