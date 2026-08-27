“เอมมี่ มรกต” ใจสลาย สูญเสียคุณแม่อันเป็นที่รัก เผย 100 ชาติ 1,000 ชาติ ก็ขอเกิดเป็นลูกแม่อีก

เพิ่งโพสต์อินสตาแกรมบินไปเยี่ยมคุณแม่ที่รักษาตัวอยู่ในรพ.ที่ประเทศอังกฤษเมื่อสองวันที่ผ่านมา สำหรับ “เอมมี่ มรกต แสงทวีป” ล่าสุดวันนี้เอมมี่ได้แจ้งข่าวร้าย คุณแม่อันเป็นที่รักจากไปแล้ว โดยเจ้าตัวเขียนข้อความสุดอาลัย เผยคุณแม่เป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่ง เสียสละ และทุ่มเทให้กับครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง และสังคมมาตลอด ถึงเวลาคุณแม่ได้พักจากความเหน็ดเหนื่อย และขอให้ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ พร้อมย้ำว่าตัวเองภูมิใจที่สุดที่ได้เกิดมาเป็นลูกของคุณแม่และคุณพ่อ
“คุณแม่ของลูก.. ผู้หญิงที่แข็งแกร่งที่สุด คนที่เสียสละให้กับผู้อื่นมากที่สุด คุณแม่ที่มีแต่ให้แบบไม่สิ้นสุด อุทิศตนเพื่อครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง และสังคม
ถึงเวลาที่คุณแม่จะได้พักแล้วนะคะ คุณแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยแล้ว คุณแม่ทำเพื่อคนอื่นมาเยอะมากแล้ว วันนี้ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะคะ คุณแม่ยายรอรับคุณแม่อยู่นะคะ
ลูกกราบแทบเท้าคุณแม่ กราบขอบพระคุณที่เลี้ยงลูกมาอย่างดี ให้ลูกได้เติบโตในครอบครัวที่อบอุ่น ได้มีชีวิตที่มีความสุขสบายและไม่เคยขาดอะไรเลย ลูกทั้งสองจะไม่มีวันลืมพระคุณครั้งนี้ เราภูมิใจที่สุดที่ได้เกิดมาเป็นลูกคุณแม่และคุณพ่อค่ะ ตั้งแต่เด็กจนโต คุณแม่สั่งสอนทุกเรื่องในการใช้ชีวิต ให้เป็นคนมีธรรมะในใจ ให้รู้จักให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ให้อย่าลืมว่าถึงเราจะเป็นเด็กที่เกิดและโตที่ประเทศอังกฤษ แต่เรามีคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทย เชื้อสายเป็นคนไทย ปลูกฝังให้รักในความเป็นไทย ควรภูมิใจในการเกิดมาเป็นคนไทย
ตอนเด็กๆ คุณแม่บังคับให้ต้องเรียนภาษาไทย ให้อ่านออกเขียนได้ ให้รู้จักวัฒนธรรมและประเพณีไทย รำไทย เล่นดนตรีไทย ให้บวชชีพราหมณ์ทุกซัมเมอร์ เพื่อให้รู้เรื่องของธรรมะ และเรียนรู้พุทธศาสนา ตอนเด็กๆ เราก็ไม่เข้าใจ ว่าทำไมเราถึงต้องเรียนมากกว่าคนอื่น ทำกิจกรรมเสริมมากกว่าคนอื่นไม่ได้ออกไปวิ่งเล่นเหมือนเด็กคนอื่น แต่ในตอนนี้เข้าใจในความหวังดีของคุณแม่ ที่หล่อหลอมทุกอย่างเหล่านี้มาเป็นเราในวันนี้
คุณสมบัติและมารยาทบางอย่างที่เงินก็ซื้อไม่ได้ ลูกเข้าใจแล้วค่ะ บุญคุณครั้งนี้ชาตินี้ลูกก็ตอบแทนไม่หมดค่ะ แต่ลูกจะจำคำสอนของคุณแม่ทุกคำและใช้ชีวิตที่เหลือให้คุณแม่ภูมิใจต่อไปค่ะ คุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงลูกๆ ไม่ต้องเป็นห่วงคุณพ่อ และหลานๆ นะคะ พวกเราดูแลกันได้ค่ะ
ไม่ว่าจะกี่ 10 ชาติ 100 ชาติ 1,000 ชาติ ลูกก็จะขอเกิดมาเป็นลูกคุณแม่อีกค่ะ
ลูกรักคุณแม่สุดหัวใจ.. และจะไม่มีวันไหนที่ลูกไม่คิดถึงคุณแม่ค่ะ
ลูกเอมมี่”