“ป๋าเต็ต ยุทธนา” แสดงความเห็นถึงชาวเน็ตที่ไม่อิน “เนเน่” การแทงสวน เห็นต่างต้องมีกาลเทศะ

หลังจาก “เนเน่ รอยัล” หรือ รัตติกานต์ อำลอย วัย 16 ปี สร้างความภาคภูมิใจให้ชาวไทย ด้วยการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของรายการ America’s Got Talent 2026 (AGT 2026) ทันที ภายหลังจากที่ เมล บี หนึ่งในคณะกรรมการ กดปุ่ม Golden Buzzer ให้กับเธอ ท่ามกลางเสียงชื่นชมและความยินดีจากแฟนๆ ทั่วโลกที่ชมรายการ
หลังจากจบรายการก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆ นานา ทั้งชื่นชม ทั้งแสดงความคิดเห็นในมุมที่แตกต่างในเรื่องของความสามารถ ฝีไม้ลายมือและความรู้สึกส่วนตัว ด้าน “ป๋าเต็ด ยุทธนา บุญอ้อม” ได้แชร์หนึ่งสเตตัสที่เจอในโซเชียล โดยระบุว่า…
“เราสามารถพูดว่าไม่อินกับน้องเนเน่ โดยไม่ทัวร์ลงไหม ไม่น่าจะมีทัวร์ลงหรอกเนอะ”
และป๋าเต็ดก็ได้แสดงความคิดเห็นถึงคอมเมนต์แบบนี้ไปว่า…
“เวลาผมเห็นอะไรแบบนี้
– มีผมคนเดียวหรือเปล่าครับที่…. – อย่าทัวร์ลงนะครับ แต่ผมว่า … – ความเห็นส่วนตัวนะครับ ผมว่า …
ผมจะรู้สึกว่า จะพูดอะไร จะแทงสวน จะเห็นต่าง พูดไปเลย อธิบายให้เข้าใจ อย่างสุภาพ มีกาลเทศะอย่างปัญญาชน แย้งกันที่ความคิด ไม่โจมตีที่บุคคล คนเราเห็นต่างกันได้ เมื่อได้แสดงความเห็นแล้วแล้วก็ยอมรับในความเห็นต่างจากคนอื่น เพราะอาจจะมีมุมที่เราไม่เห็น ไม่ต้องออกตัว
เพราะเมื่อไหร่ที่เราต้องออกตัว ต้องเกริ่นอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นได้ว่า ลึกๆ แล้ว เราก็รู้ว่ามันอาจจะยังไม่ถูกกาลเทศะ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้น ก็ยังไม่ต้องพูดก็ได้”
เรื่องนี้ถูกมองว่าการมีความเห็นต่างไม่ใช่เรื่องผิด ทุกคนสามารถวิจารณ์หรือแสดงมุมมองของตัวเองได้ แต่สิ่งสำคัญคือควรอยู่บนพื้นฐานของเหตุผล ความสุภาพ และไม่พาดพิงโจมตีตัวบุคคล