บุกอาณาจักร “อาจารย์ยิ่งศักดิ์” เปิดบ้านทำความรู้จัก “ลูกรักมีหาง” นับสิบ! งานนี้มีทั้งความน่ารัก ความวุ่นวาย และเรื่องราวสุดอบอุ่น ห้ามพลาด!PET PLANET รักนี้มีหาง อาทิตย์ที่ 30 ส.ค.นี้ เวลา 16.00 น.ทางช่อง 3 HD
อ.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ เซียนเชฟกับลีลาการสอนทำอาหารที่แปลกใหม่ ที่ดูสนุกน่าติดตามอีกมุมกับความรักสัตว์เลี้ยง และจังหวะชีวิตที่ทำให้อาจารย์ตกเป็นทาสแมว ในครอบครัว อ.ยิ่งศักดิ์ เลี้ยงแมวเป็นหลักส่วนหมาจะเป็นหน้าที่ของภรรยาและลูกสาว น้องนานา มารีน่า อ.ยิ่งศักดิ์เล่ามีผู้ใหญ่เคยบอกว่า “วันข้างหน้าชีวิตจะรุ่งเรือง บ้านช่องห้องหับจะมีเยอะแยะ มีที่เหลือเลี้ยงหมาเลี้ยงแมว มีที่ใต้บันไดเหลือให้หมาให้แมวนอน มีข้าวอาหารเหลืออย่าลืมเผื่อหมาเผื่อแมว” ความรักมีหลายรูปแบบซึ่งหนึ่งในนั้นคือ “ความเมตตา”
ในสัปดาห์นี้ รายการ“PET Planet รักนี้มีหาง” รายการวาไรตี้อารมณ์ดีอบอุ่นและสร้างความเข้าใจในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง โดยสัปดาห์นี้ทั้ง 3 พิธีกรอย่าง เอ ไชยา, เอ๋ ดาเรศ และ น้องแป้ง ศรัณฉัตร บุกวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ อาณาจักร ของ อ.ยิ่งศักดิ์ กูรูด้านอาหาร มาพูดมาคุย เรื่องหมาที่เลี้ยงมีมากกว่าสิบตัว พันธุ์ปอมเมอเรเนียน มีชื่อว่า ตั้งชาย ต้นหอม ยี่หร่า กระเทียมและพริกไทยฯลฯ ของนานาจะเป็นชิวาว่า สองตัวชื่อบุ้งกี๋กับโนบิตะ ส่วนแมวที่อาจารย์เลี้ยงคือสายพันธุ์ เมนคูน ตัวแรกชื่อ ปีเตอร์ เกือบทำให้อาจารย์โดนจับ เพราะมีคนเข้าใจว่าเลี้ยงเสือ แต่ความจริงคือแมวตัวใหญ่ ปัจจุบันมีสิบเจ็ดตัว นอกจากเลี้ยงแมวแล้ว อาจาร์ยังเลี้ยงจระเข้ และงูอีกด้วย
ติดตามชม โมเมนที่สนุกสนานและอบอุ่นหัวใจ พร้อมลูกสาว น้องนานา มารีน่า จงเลิศเจษฎาวงศ์ เรื่องราวความรักสัตว์ ของครอบครัวนี้จะเป็นอย่างไร ที่จะทำให้ผู้ชมหลงรักไปพร้อมกันได้ทางช่อง3HDได้ในรายการ “PET Planet รักนี้มีหาง” วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2569 เวลา 16.00น. ทางช่อง 3HD กด 33และติดตามชมได้ทาง youtube : Pet Planet รักนี้มีหาง , IG: petplanetonline.th , Facebook: Pet Planet รักนี้มีหาง , TikTok: รักนี้มีหาง แอป : ch3plus.com
ห้ามพลาด!!! แฟนๆ รายการสามารถร่วมสนุก โดยส่ง “คลิปลูกรัก” ลุ้นขึ้นจอช่วง “แจ้งเกิดซุปตาร์มีหาง” กันได้ เพียงกด Follow Subscribe ช่องทาง Social Media ของรายการในทุกช่องทาง แล้วโพสต์คลิปน้อง ๆ ลงโซเชียลตัวเอง ติดแฮชแท็ก #แจ้งเกิดซุปตาร์มีหาง พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ เพียงแค่นี้ก็สามารถลุ้นแจ้งเกิดซุปตาร์มีหาง ในรายการ “PET Planet รักนี้มีหาง” พร้อมรับของที่ระลึกกันได้ทุกสัปดาห์