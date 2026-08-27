ช้ำ! “ปู กนกวรรณ” เปิดใจเจอกรมธรรม์เก่าในรถ “เด๋อ ดอกสะเดา” ยกผลประโยชน์ให้ ด.ช. ปริศนา ตัดพ้อลูกสาวแท้ๆ ยังไม่เคยได้

กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกจับตามองอย่างต่อเนื่อง สำหรับความสัมพันธ์ของนักแสดงรุ่นใหญ่ “ปู กนกวรรณ บุรานนท์”และอดีตสามีตลกชื่อดัง “เด๋อ ดอกสะเดา”ที่ตัดสินใจปิดฉากชีวิตคู่ 29 ปีลง ท่ามกลางเรื่องราวความขัดแย้งภายในครอบครัวที่ทยอยถูกเปิดเผย
ล่าสุด ปู กนกวรรณ พร้อมด้วย “น้องปราย” ลูกสาว ได้เดินทางไปเปิดใจในรายการ แนวหน้าออนไลน์ โดยมี “ปอง อัญชะลี ไพรีรัก” เป็นผู้ดำเนินรายการ เล่าถึงมรสุมชีวิตคู่ที่ผ่านมา รวมถึงเรื่องราวชวนสงสัยล่าสุดหลังพบเอกสารสำคัญในรถของอดีตสามี
ช็อก! เจอกรมธรรม์เก่า 24 ปี ระบุชื่อเด็กชายปริศนาใช้ “นามสกุลสุขใจ”
ปู กนกวรรณ เผยว่า ระหว่างที่กำลังจัดการข้าวของในรถของเด๋อเพื่อนำไปส่งเคลมประกัน ได้ไปพบกับกล่องเอกสารใบหนึ่ง ซึ่งด้านในมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุทำไว้ตั้งแต่ปี 2542 (ประมาณ 24 ปีก่อน) ระบุผู้รับผลประโยชน์ความสัมพันธ์เป็น “บุตร” ขึ้นต้นด้วย “เด็กชาย” และใช้นามสกุล “สุขใจ” ซึ่งเป็นนามสกุลของเด๋อ
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสงสัยให้เธอเป็นอย่างมาก เนื่องจากตนเองเริ่มคบหากับเด๋อมาตั้งแต่ปี 2540 แต่เอกสารนี้กลับมีการทำและต่ออายุเรื่อยมาตั้งแต่นั้น โดยไม่ระบุชื่อแม่ของเด็ก และเธอไม่เคยรับรู้เรื่องนี้มาก่อนตลอดเวลาที่ใช้ชีวิตร่วมกัน
“หนูอยู่กับเขามาปี 40 แต่ชื่อผู้รับผลประโยชน์ระบุให้บุตร... บุตรไหน เมียไหน ตอบหน่อยว่าเมียไหน เอกสารเห็นชื่อ นามสกุลสุขใจ ทำตั้งแต่ปี 42 ต่อทุกปีให้กับเด็กชาย ไม่รู้ว่าเกิดก่อนหรือหลังปี 40” ปูกล่าวด้วยความอัดอั้น
ตัดพ้อลูกสาวแท้ๆ ไม่เคยได้อะไร น้องปรายยอมรับสุดตกใจ
นอกจากนี้ ปู ยังได้กล่าวตัดพ้อถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำในการดูแลลูกว่า “ลูกคนนี้ (น้องปราย) ไม่เห็นเคยได้อะไรเลย ไม่มีอะไรเลย ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเด็กคนนี้คือลูกใคร แม่คนไหน ไม่รู้จริงๆ”
ทางด้าน “น้องปราย” ลูกสาวแท้ๆ ยอมรับว่ารู้สึกตกใจและสับสนเช่นกันเมื่อคุณแม่โทรศัพท์มาบอกเรื่องเอกสารดังกล่าว ส่วนประเด็นว่าจะได้มีการไปถามไถ่กับทางลูกๆ คนอื่นของเด๋อหรือไม่นั้น ปูยืนยันชัดเจนว่าไม่ได้ถามและไม่ได้ติดต่อพูดคุยกับทางฝั่งนั้นอีกเลยตั้งแต่ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์