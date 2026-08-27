รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ เปิดบ้านเป็นสนามวิ่ง รวมพลวัยเก๋า 50+ ในงาน Age Friendly Run 2026 by Samitivej : วิ่งละ YOUNG ครั้งที่ 3

วิ่งปลอดภัยกับ Doctor และ Nurse Runners #เราไม่อยากให้ใครป่วย เปิดบ้าน สมิติเวช ศรีนครินทร์ เป็นสนามวิ่ง #เราไม่อยากให้ใครป่วย ชวนวัย 50+ และครอบครัว ร่วมกิจกรรม “Age Friendly Run 2026 by Samitivej : วิ่งละ YOUNG” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2569 ระยะ 1, 3, 5, 10 กิโลเมตร ปลอดภัยด้วย ทีมหมอ และพยาบาลชำนาญการ ดูแลตลอดเส้นทาง ผู้สมัครทุกระยะรับสิทธิ์ปรึกษาข้อมูลสุขภาพจาก Smartwatch หรือ Smart Ring กับแพทย์ Wearable Clinic ครอบคลุมทั้งการนอนหลับ สุขภาพหัวใจ โภชนาการ และการออกกำลังกาย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้ กองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่ (Samitivej New Life) และสมาคมกีฬาเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย
นพ.อดินันท์ กิตติรัตนไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า “โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ภายใต้แนวคิด Age-Friendly Hospital มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุ ได้รับ 2 มาตรฐานระดับสากล จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ การดูแลผู้สูงอายุฉุกเฉิน และระบบการดูแลผู้สูงอายุ Age-Friendly Health Systems ระดับสูงสุด
การดูแลผู้สูงอายุไม่ใช่เพียงการรักษาเมื่อเจ็บป่วย แต่คือการส่งเสริมให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี โรงพยาบาลจึงจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและการมีส่วนร่วมของครอบครัว ภายใต้แนวคิด 4Ms Framework ที่ให้การดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมมากกว่าโรคที่กำลังรักษา ดูแลตั้งแต่ก่อนป่วย เพื่อให้มี Healthspan ที่ยืนยาว พร้อมมี Doctor & Nurse Runners กว่า 100 คน ร่วมวิ่งดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทาง”
โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 4 ระยะ
•ระยะ 1 กิโลเมตร สำหรับเดิน–วิ่งภายในโรงพยาบาลและร่วมสนุกกับฐานกิจกรรมเพื่อสุขภาพ เหมาะสำหรับทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและผู้ใช้วีลแชร์ ไม่มีการแข่งขัน
•ระยะ 3 กิโลเมตร เดินวิ่ง เบา ๆ ออกจากโรงพยาบาลด้านถนนพระราม 9 กลับเข้าประตูด้านถนนศรีนครินทร์ ระยะนี้พอเหงื่อซึม ได้ยืดเส้นยืดสายพอประมาณ ไม่มีการแข่งขัน
•ระยะ 5 กิโลเมตร ออกจากจุดสตาร์ทมุ่งหน้าถนนศรีนครินทร์ เลี้ยวเข้าถนนหัวหมาก แล้วเข้าซอยหัวหมาก 21 ทะลุถนนพระราม 9 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีนครินทร์ กลับเข้าเส้นชัยในโรงพยาบาล มีระยะให้ทำเวลาบริหารหัวใจ พิสูจน์ความเก๋าแต่ไม่แก่ของนักวิ่ง
•ระยะ 10 กิโลเมตร ออกตัวมุ่งหน้าถนนศรีนครินทร์เลี้ยวเข้าถนนหัวหมาก ตรงไปเข้าสนามราชมังคลากีฬาสถาน แล้วค่อยออกมาวนถนนหัวหมากอีก 1 รอบขากลับเข้าซอย 21 ตามทิศทางเดียวกับระยะ 5 กิโลเมตร กลับเข้าเส้นชัย ระยะนี้วัดใจและวัดความแข็งแกร่งวัยเก๋าที่ไม่ธรรมดา
รางวัลในปีนี้มี 60 รางวัล ระยะ 5 และ 10 กิโลเมตร มีการแข่งขันทั้งแบบ Over All และ Age Group
•Overall อันดับ 1-5 ชาย/หญิง 20 รางวัล
•Age Group 3 รุ่นอายุ คือ 36 รางวัล
50-59 ปี 60-69 ปี และ 70 ปีขึ้นไป อันดับ 1-3 ชาย/หญิง
•ประเภทเดี่ยว ชายและหญิง ที่มีอายุมากที่สุดในสนาม 2 รางวัล
•ประเภททีมหรือชมรม
(1)มีจำนวนผู้สมัครมากที่สุด 1 รางวัล
(2)มีอายุของผู้สมัครรวมกันทั้งทีมมากที่สุด 1 รางวัล
เปิดรับสมัครแล้วที่ www.agefriendlyrun.com ราคา Early Bird ถึงวันที่ 3 กันยายน 2569 ค่าสมัครทุกระยะ 500 บาท จากอัตราปกติ 700 บาท ส่วนประเภท VIP ค่าสมัคร 3,000 บาท สอบถามและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง Official Facebook : Age Friendly Run By Samitivej
เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 หรือจนกว่าจำนวนผู้สมัครจะครบตามที่กำหนด
สมัครทุกระยะ รับบริการปรึกษาข้อมูลสุขภาพจาก Smartwatch หรือ Smart Ring โดยแพทย์ Wearable Clinic โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และรับส่วนลดพิเศษตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจก่อนเกิดอาการ ด้วยโปรแกรมตรวจหาแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ CT Calcium Scoring โปรแกรมประเมินความฟิตของหัวใจ ปอด และการใช้ออกซิเจนของร่างกาย ด้วย VO2 Max และโปรแกรมตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก มวลกล้ามเนื้อ และไขมันแบบละเอียด Advance Bone Densitometer & Muscle Mass Analysis
และสมัครประเภท VIP ได้สิทธิ์รับเพิ่มเติม ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจก่อนเกิดอาการ ด้วยโปรแกรมตรวจหาแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ CT Calcium Scoring ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมส่วนลดพิเศษ โปรแกรมประเมินความฟิตของหัวใจ ปอด และการใช้ออกซิเจนของร่างกาย ด้วย VO2 Max และโปรแกรมตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก มวลกล้ามเนื้อ และไขมันแบบละเอียด Advance Bone Densitometer & Muscle Mass Analysis
ส่วนหนึ่งของรายได้จากการจัดงานมอบให้กองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่ (Samitivej New Life) ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ต้องรักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เด็กที่ต้องปลูกถ่ายไขกระดูกและเด็กที่ต้องผ่าตัดกระดูกสันหลังคด และสมาคมกีฬาเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาคมที่สนับสนุนด้านวิชาการให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์การกีฬาของประเทศไทย