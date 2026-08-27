Medyceles ตอกย้ำผู้นำฟิลเลอร์และโบท็อกซ์เกาหลี จัดงานใหญ่มุ่งสู่เป้าพันล้าน

Medyceles ตอกย้ำผู้นำอันดับ 1 วงการฟิลเลอร์และโบทูลินัมท็อกซินเกาหลี เปิดเวทีใหญ่ “Medyceles 360° Volume 4” รวมแพทย์และผู้ประกอบการคลินิกความงามทั่วไทย เผยผลการศึกษาทางคลินิก Neuramis Deep Lidocaine สำหรับริมฝีปากครั้งแรกในงาน มุ่งสู่ 1,000 ล้านต่อเนื่อง 3 ปี
จัดเต็ม 4 วัน 18 - 21 สิงหาคม 2569 รวมแพทย์และผู้ประกอบการคลินิกความงามทั่วประเทศ ยกระดับองค์ความรู้ด้าน Botulinum Toxin และเวชศาสตร์ความงาม พร้อมเผยผลการศึกษาทางคลินิก Neuramis Deep Lidocaine สำหรับริมฝีปากครั้งแรกในงาน
บริษัท เมดิเซเลส จำกัด (Medyceles) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านเวชศาสตร์ความงามในประเทศไทย ตอกย้ำความแข็งแกร่งของธุรกิจ หลังผลประกอบการครึ่งปีแรกเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์ครึ่งปีหลัง ตั้งเป้าสร้างยอดขายระดับ 1,000 ล้านบาทต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมี Neuronox ผลิตภัณฑ์ Botulinum Toxin Type A สัญชาติเกาหลี เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เรือธงสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัท
Neuronox เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Botulinum Toxin Type A ที่ Medyceles ให้ความสำคัญทั้งในด้านการพัฒนาตลาด การสร้างองค์ความรู้แก่แพทย์ และการสนับสนุนคลินิกพาร์ทเนอร์อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับ Neuramis กลุ่ม HA Dermal Filler ซึ่งทำตลาดในประเทศไทยมากว่า 12 ปี และได้รับการใช้งานจากคลินิกความงามกว่า 3,000 แห่งทั่วประเทศ
ความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์หลักทั้งสองกลุ่ม จึงเป็นหนึ่งในฐานสำคัญที่ทำให้ Medyceles เดินหน้าต่อยอดธุรกิจ พร้อมขยายบทบาทจากผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สู่การเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนมาตรฐานและองค์ความรู้ของวงการเวชศาสตร์ความงามไทย
คุณอารียา วูวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เมดิเซเลส จำกัด กล่าวว่า บริษัทขับเคลื่อนกลยุทธ์ผ่าน 4 เสาหลัก ได้แก่ Quality การคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีข้อมูลทางวิชาการรองรับ, Accessible Price การสร้างความคุ้มค่าให้แก่คลินิกและผู้รับบริการ, Marketing Leadership การนำ AI Marketing และ Local Marketing มาใช้เพื่อเข้าถึงและเข้าใจผู้บริโภคได้แม่นยำยิ่งขึ้น และ Academic Excellence การลงทุนด้านองค์ความรู้ งานวิจัย และการฝึกอบรมทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง
“เป้าหมายยอดขาย 1,000 ล้านบาท ไม่ได้สะท้อนเพียงการเติบโตของธุรกิจ แต่ยังสะท้อนความเชื่อมั่นจากแพทย์ คลินิกพาร์ทเนอร์ และผู้บริโภค โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์หลักอย่าง Neuronox และ Neuramis ที่เรามุ่งพัฒนาให้เติบโตควบคู่ไปกับการสร้างองค์ความรู้และยกระดับมาตรฐานของวงการเวชศาสตร์ความงามไทยอย่างยั่งยืน” คุณอารียา กล่าว
เปิด “Medyceles 360° Volume 4” ยกระดับองค์ความรู้ Botulinum Toxin และ Aesthetic Medicine
หนึ่งในกลยุทธ์สำคัญด้าน Academic Excellence คือการจัดงานประชุมวิชาการ “Medyceles 360° Volume 4” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 18–21 สิงหาคม 2569 ภายใต้แนวคิด “Crafted for Aesthetic Leaders Through Precision, Perspective & Experience” โดยมีแพทย์และผู้ประกอบการคลินิกความงามเข้าร่วมตลอด 4 วันรวมกว่า 1,000 คน
เนื้อหาภายในงานครอบคลุมตั้งแต่ Advanced Hands-on Training, Advanced Anatomy Training, Full-day Academic Conference ไปจนถึง Back to Basics Hands-on Training ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้แพทย์ได้ทบทวนพื้นฐานอย่างเป็นระบบ ก่อนต่อยอดไปสู่เทคนิคการทำหัตถการขั้นสูง
โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้าน Botulinum Toxin ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของงานปีนี้ มีการถ่ายทอดตั้งแต่ความเข้าใจด้านกายวิภาค เทคนิคการฉีด การวางแผนการรักษา การเพิ่มประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ตลอดจนแนวทางด้านความปลอดภัย เพื่อให้แพทย์สามารถนำองค์ความรู้กลับไปประยุกต์ใช้กับการดูแลผู้รับบริการได้อย่างมีมาตรฐาน
หนึ่งในหัวข้อสำคัญ ได้แก่ “10 Tips & Tricks That Truly Matter for Better Toxin Outcomes” โดย นพ. ไพศาล รัมณีย์ธร และ “Precision Anatomy for Botulinum Toxin Injection: Enhancing Safety and Outcomes” ซึ่งสะท้อนแนวทางของ Medyceles ในการผลักดันให้การใช้ผลิตภัณฑ์ Botulinum Toxin อย่าง Neuronox เดินควบคู่กับองค์ความรู้ทางการแพทย์และความปลอดภัย
งานยังรวบรวมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน Botulinum Toxin, Filler, Anatomy, Ultrasound และการบริหารความคาดหวังของผู้รับบริการ พร้อมได้รับเกียรติจาก Dr. Susanna Marini แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอิตาลี มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ เทคนิค และอัปเดตแนวโน้มด้านเวชศาสตร์ความงามในระดับสากล
ต่อยอดความแข็งแกร่งด้านวิชาการ พร้อมเผยผลการศึกษา Neuramis Deep Lidocaine
นอกจากการให้ความสำคัญกับองค์ความรู้ด้าน Botulinum Toxin แล้ว อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงาน คือการเปิดเผยข้อมูลจากการศึกษาทางคลินิกของ Neuramis Deep Lidocaine สำหรับการปรับรูปทรงริมฝีปากและริ้วรอยรอบปาก จากความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช (SiSL)
ผลการศึกษาดังกล่าวช่วยสนับสนุนองค์ความรู้ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สำหรับบริเวณริมฝีปาก และตอกย้ำทิศทางของ Medyceles ที่ให้ความสำคัญกับแนวคิด Evidence-based Aesthetic Medicine หรือการนำข้อมูลและหลักฐานทางวิชาการมาเป็นส่วนสำคัญของการตัดสินใจทางการแพทย์
การจัด Medyceles 360° Volume 4 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จึงสะท้อนบทบาทของ Medyceles ที่ไม่ได้มุ่งเพียงการเติบโตด้านยอดขาย แต่ยังเดินหน้าสร้างระบบนิเวศของวงการเวชศาสตร์ความงามผ่าน ผลิตภัณฑ์หลักอย่าง Neuronox และ Neuramis งานวิจัย องค์ความรู้ทางการแพทย์ และการสนับสนุนธุรกิจคลินิก
พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายยอดขายระดับ 1,000 ล้านบาทต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และผลักดัน Neuronox ให้เป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเติบโตของ Medyceles ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานวงการเวชศาสตร์ความงามไทยให้แข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืน