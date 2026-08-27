ไอดอลจีน "อวี๋อวี่หาน" เหลืออด ซาแซงตามรถ-กระชากประตู เจ้าตัวลงรถปัดมือถือทิ้ง

อวี๋อวี่หาน ไอดอลจีนวัย 20 ปี ฟิวส์ขาด หลังถูกกลุ่ม “ซาแซง” ตามประกบรถ ล้อมถ่ายคลิป แถมหญิงรายหนึ่งพยายามกระชากประตูรถที่ยังเคลื่อนตัว ก่อนเจ้าตัวลงจากรถเผชิญหน้าและปัดโทรศัพท์ออกจากมือ แต่ไม่ได้ทำร้ายร่างกาย
กลายเป็นคลิปที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ เมื่อ อวี๋อวี่หาน ไอดอลจีนวัย 20 ปี ถูกบันทึกภาพขณะมีปากเสียงกับหญิงรายหนึ่ง ซึ่งถูกระบุว่าเป็น “ซาแซง” หรือแฟนคลับที่ติดตามศิลปินอย่างหมกมุ่นจนล้ำเส้นชีวิตส่วนตัว หลังรถของเขาถูกกลุ่มแฟนคลับติดตามและเข้ามารุมล้อมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
โดยในคลิปมีหญิงหลายคนยืนประชิดรถพร้อมยกโทรศัพท์ถ่ายภาพผ่านกระจก
รายงานระบุว่า หนึ่งในหญิงกลุ่มดังกล่าวพยายาม กระชากประตูรถหลายครั้งทั้งที่รถยังเคลื่อนตัวอยู่ พร้อมยื่นโทรศัพท์เข้าไปใกล้ใบหน้าของอวี๋อวี่หานเพื่อถ่ายคลิป จนดูเหมือนจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายของไอดอลหนุ่ม ซึ่งปกติถูกมองว่าเป็นคนอารมณ์เย็น เขาลงจากรถด้วยความไม่พอใจ ก่อนทำท่าเหวี่ยงหมัดไปทางหญิงคนดังกล่าว พร้อมตะโกนว่า “คุณเป็นอะไรหรือเปล่า?” จากนั้นปัดโทรศัพท์ของเธอออกไป แต่ไม่ได้ชกหรือทำร้ายร่างกายหญิงรายนั้น
แม้จะเกิดการเผชิญหน้าขึ้นแล้ว แต่มีรายงานว่าแฟนคลับกลุ่มดังกล่าวยังไม่ยอมแยกย้าย และยังคงล้อมรถพร้อมถ่ายคลิปต่อ เหตุการณ์นี้ทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากออกมาแสดงความเห็นใจอวี๋อวี่หาน โดยมองว่าการติดตามรถ พยายามเปิดประตู และนำโทรศัพท์เข้าไปถ่ายในระยะประชิด ถือเป็นพฤติกรรมที่ล้ำเส้นอย่างรุนแรง หลายคนย้ำว่า “การเคารพชีวิตส่วนตัวของผู้อื่นคือขอบเขตพื้นฐานที่สุด”
ด้านแฟนคลับของอวี๋อวี่หานเรียกร้องให้ต้นสังกัด TF Entertainment เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับศิลปินมากขึ้น ขณะที่แฟนคลับอย่างเป็นทางการของเขายังออกแถลงการณ์ขอให้บริษัทเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับซาแซง หากพบว่าพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อศิลปินซ้ำอีก