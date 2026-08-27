ดราม่าบรรพบุรุษไม่สะเทือน! ‘ฮายอง’ ส่ออยู่ต่อ The Trauma Code ซีซัน 2-3 แม้เจอกระแสต้าน

สื่อเกาหลีรายงาน ฮายอง เตรียมกลับมารับบท “ชอนจางมี” ใน The Trauma Code ทั้งซีซัน 2 และ 3 แม้กำลังเผชิญกระแสวิจารณ์หนักจากประวัติของทวดที่ถูกเชื่อมโยงกับองค์กรสนับสนุนญี่ปุ่นในยุคอาณานิคม อย่างไรก็ตาม Netflix ย้ำว่าภาคต่อยังอยู่ระหว่างหารือ และยังไม่ยืนยันรายชื่อนักแสดงอย่างเป็นทางการ
สำนักข่าว OSEN รายงานเมื่อวันที่ 27 ส.ค. ว่า ฮายอง (Ha Young) ยังไม่ได้ถูกถอดออกจากผลงานที่กำลังอยู่ระหว่างการผลิต โดยขณะนี้เธอใกล้เสร็จสิ้นการถ่ายทำซีรีส์ใหม่ของ SBS เรื่อง The Long Shot Trial ขณะเดียวกันยังมีรายงานว่าเธอจะกลับมารับบท ชอนจางมี ในซีรีส์ยอดนิยมของ Netflix เรื่อง The Trauma Code ซีซัน 2 และมีแผนต่อเนื่องไปถึงซีซัน 3 หลังผลงานเรื่องดังกล่าวช่วยผลักดันชื่อเสียงของเธอ ก่อนต่อยอดไปยังผลงานหลายเรื่องทั้ง Monthly Boyfriend, Bloodhounds 2, Teach You a Lesson และ Our Sticky Love
อย่างไรก็ตาม นักแสดงสาวเพิ่งเผชิญมรสุมครั้งใหญ่ หลังมีการเปิดเผยว่า อันซังโฮ ผู้เป็นทวดของเธอ มีชื่อปรากฏอยู่ในรายชื่อสมาชิกสภาของ “แทจอง ชินมกฮเว” เมื่อปี 1916 ซึ่งถูกระบุว่าเป็นองค์กรที่มีแนวทางสนับสนุนญี่ปุ่นในช่วงที่เกาหลีอยู่ภายใต้อาณานิคมญี่ปุ่น ประเด็นดังกล่าวถูกขุดขึ้นมาหลังฮายองกล่าวในรายการวาไรตี้ว่าครอบครัวของเธอเป็น “ครอบครัวแพทย์ 4 รุ่น” ขณะที่ต้นสังกัดเคยปฏิเสธข้อกล่าวหาในตอนแรก ก่อนออกมาขอโทษภายหลัง โดยยอมรับว่าตอบโต้เร็วเกินไปทั้งที่ยังตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน ด้านฮายองเองก็ออกมาขอโทษที่พูดถึงประวัติครอบครัวโดยไม่ได้ศึกษาความเจ็บปวดทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีในยุคอาณานิคมญี่ปุ่นอย่างรอบคอบ
กระแสวิจารณ์ยิ่งรุนแรงขึ้นเนื่องจากประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงใกล้ วันปลดแอกเกาหลี 15 สิงหาคม ส่งผลให้ฮายองยกเลิกการให้สัมภาษณ์โปรโมต Our Sticky Love ซึ่งเดิมมีกำหนดก่อนวันสำคัญดังกล่าวหนึ่งวัน แต่เธอยังคงถ่ายทำ The Long Shot Trial ต่อ โดยมีรายงานว่าระหว่างการทำงานเธอเครียดจนร้องไห้และกองถ่ายต้องหยุดชั่วคราว ก่อนทีมงานจะอนุญาตให้พักประมาณหนึ่งสัปดาห์ ทั้งนี้ การถ่ายทำซีรีส์มีกำหนดเสร็จในเดือนกันยายน และด้วยเนื้อหาส่วนใหญ่ที่ถ่ายทำไปแล้ว การเปลี่ยนตัวนักแสดงในเวลานี้จึงถูกมองว่าเป็นเรื่องยาก