แม้ยอมความแล้ว! ศาลสั่ง ‘จัสติน บัลโดนี’ จ่ายค่าทนาย ‘เบลก ไลฟ์ลี’ ราว 13 ล้านบาท จากที่ขอเกือบ 256 ล้านบาท

ศาลสหรัฐฯ มีคำสั่งให้ เบลก ไลฟ์ลี ได้รับค่าทนายและค่าใช้จ่ายรวมกว่า 407,000 ดอลลาร์ หรือราว 13 ล้านบาท จากข้อพิพาททางกฎหมายกับ จัสติน บัลโดนี แม้ทั้งสองฝ่ายจะยุติคดีด้วยการประนีประนอมไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยยอดที่ศาลอนุมัติต่ำกว่าที่ฝ่ายนักแสดงสาวเรียกร้องถึง 8 ล้านดอลลาร์อย่างมาก
ผู้พิพากษา ลูอิส ลิแมน มีคำสั่งเมื่อวันพุธ (26 ส.ค.) ให้ เบลก ไลฟ์ลี นักแสดงสาววัย 38 ปี ได้รับค่าทนายจำนวน 363,245.40 ดอลลาร์ และค่าใช้จ่ายอีก 44,206.35 ดอลลาร์ รวมกว่า 407,000 ดอลลาร์ หรือคิดเป็นเงินไทยราว 13 ล้านบาท จากการต่อสู้คดีกับ จัสติน บัลโดนี ผู้กำกับและนักแสดงจากภาพยนตร์ It Ends With Us ที่ยืดเยื้อมานานประมาณ 18 เดือน อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าค่าทนาย 8 ล้านดอลลาร์ที่ไลฟ์ลีเคยยื่นขอให้ศาลชดใช้ให้เป็นอย่างมาก
ศาลระบุว่า ไลฟ์ลีมีสิทธิได้รับค่าทนายในจำนวนที่ “สมเหตุสมผล” โดยเห็นว่าอัตราค่าบริการของทีมกฎหมายไม่ได้สูงเกินควรเมื่อพิจารณาจากความซับซ้อนของคดี แต่จำนวนชั่วโมงทำงานที่ฝ่ายนักแสดงสาวยื่นขอเบิกนั้นมากเกินไป นอกจากนี้ ผู้พิพากษายังชี้ว่าหลักฐานประกอบคำร้องไม่ครบถ้วน แม้จะมีคำให้การจากผู้เชี่ยวชาญด้านค่าทนายที่ตรวจสอบบันทึกการเรียกเก็บเงินแล้ว แต่ฝ่ายไลฟ์ลีไม่ได้ยื่นใบแจ้งหนี้ต้นฉบับต่อศาล
ข้อพิพาทเริ่มขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2024 หลังไลฟ์ลีกล่าวหา บัลโดนี ว่าล่วงละเมิดทางเพศและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เป็นมิตรระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์ดรามาว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัว It Ends With Us ก่อนที่บัลโดนีจะยื่นฟ้องโต้กลับในคดีหมิ่นประมาทในเดือนถัดมา กระทั่งเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายตกลงยุติข้อพิพาทก่อนคดีเข้าสู่การพิจารณาคดีเพียงไม่กี่สัปดาห์ เหลือเพียงประเด็นเรื่องค่าทนายและค่าใช้จ่ายที่ยังต้องให้ศาลตัดสิน