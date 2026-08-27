ใจเต้นรัว!! “ซี” ลุ้นคำตอบ “คีน” เผยความรู้สึกที่มีให้กัน ในซีรีส์ “WEIRDO-101 แรงโน้มถ่วงระหว่างเรา”

“ชีวา” (ซี เดชชาติ) พยายามหาเหตุผลมาปลอบโยน “นิรันดร์” (คีน สุวิจักขณ์) หลังแข่งยูโดแพ้ พร้อมฮีลใจต่อด้วยการชวนไปดูดาวที่ท้องฟ้าจำลอง พอไปถึง “ชีวา” ก็ยิ้มกว้างอย่างมีความสุข แถมอ้อน “นิรันดร์” ขอเป็นเด็กน้อยของพี่นิรันดร์จน “นิรันดร์” ทำตัวไม่ถูก แล้ว “ธิปก” (อชิ พีระกานต์) ที่เห็นว่าช่วงนี้ “ชีวา” ดูงุ้งงิ้งๆ กับ “นิรันดร์” เหมือนจีบกันอยู่ ด้วยความสงสัยเลยเค้นถามความจริง แต่ “นิรันดร์” กลัว “ชีวา” จะลำบากใจ จึงรีบปฏิเสธ ทำเอา “ชีวา” ที่มาได้ยินเข้ารีบถาม “นิรันดร์” ทันทีว่ารู้สึกอึดอัดมั้ยกับเรื่องที่ “ชีวา” กำลังจีบ “นิรันดร์”งานนี้ไปตามลุ้นคำตอบของ “นิรันดร์” พร้อมกันว่าจะทำให้ “ชีวา” ใจเต้นรัวหรือไม่? ห้ามพลาด
ติดตามชมซีรีส์ “WEIRDO-101 แรงโน้มถ่วงระหว่างเรา” (EP.3) ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคมนี้ เวลา 20:30 น.ทางช่อง one31 และทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW เท่านั้น และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook / Instagram / X / TikTok / YouTube / Weibo: GMMTV
[EP.3] WEIRDO-101 แรงโน้มถ่วงระหว่างเรา
https://www.youtube.com/watch?v=alWKFoKsUsc