แอบหวั่นไหว!! “ธรรม” เริ่มมีใจให้ “แม็ค” ช่วยล้างซวยเปลี่ยนชีวิต ในซีรีส์ “จุดจีบสายมู Unlucky Bae”

เมื่อ “ริน” (แม็ค ณัฐพัชร์) ต้องเริ่มต้นชีวิตรูมเมทกับ “ขอบฟ้า” (ธรรม ทัพทอง) เพื่อภารกิจล้างคำสาปดวงซวย บรรยากาศในห้องก็เปลี่ยนไปทันที โดย “ริน” ได้ประโคมของมงคลจนเต็มห้องและหาตาข่ายดักฝันร้ายมาให้ ขณะที่ “กริช” (อั๋น ณภัทร) แฟนเก่าของรินก็พยายามเข้ามาป่วน แต่ “ริน” กลับตอกหน้ากลับและปกป้อง “ขอบฟ้า” อย่างเต็มตัวจน “ขอบฟ้า” เริ่มประทับใจในตัว “ริน” มากขึ้นเรื่อยๆ และ “ริน” ยังช่วยอาสาเป็นติวเตอร์ส่วนตัวให้ “ขอบฟ้า” เพื่อลงแข่งกับคู่ของ “กริช” และ “โมจิ” (แสตมป์ พนัชษ์กรณ์) จนเกิดความใกล้ชิดที่ทำให้หัวใจ “ขอบฟ้า-ริน” เริ่มเต้นผิดจังหวะ ภารกิจแก้คำสาปครั้งนี้จะเริ่มเปลี่ยนไปเป็นความรักหรือไม่? ตามลุ้นพร้อมกัน
ติดตามชมซีรีส์ “จุดจีบสายมู Unlucky Bae” (EP.4) วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคมนี้ เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 | รับชมย้อนหลังทั่วโลกได้ทาง Netflix เวลา 21:30 น. และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook / Instagram / X / Tiktok / YouTube / Weibo: GMMTV
[EP.4] จุดจีบสายมู Unlucky Bae
https://www.youtube.com/watch?v=gaX6yez30H8