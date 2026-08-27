สยามดิสคัฟเวอรี่ เปลี่ยน PAW LAB สู่รันเวย์ครั้งแรก ชวนเหล่าเพื่อนสี่ขาและเจ้าของมาแสดงตัวตนผ่านแฟชั่นและPet Lifestyle

สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม The Biggest Arena of Lifestyle Experiments เดสติเนชั่นแห่งการค้นพบและทดลองไลฟ์สไตล์ เนื่องในวัน World Dog Day 2026 ร่วมเฉลิมฉลองและยกย่องความสำคัญของสุนัข เป็นวันที่รณรงค์ให้ผู้คนทั่วโลกเห็นคุณค่าของสุนัข ชวนเปิดมุมมองใหม่ของแฟชั่นและ Pet Lifestyle เปลี่ยนพื้นที่ PAW LAB ให้กลายเป็นรันเวย์แห่งความสนุกสำหรับคนรักสัตว์และเหล่าเพื่อนสี่ขา ร่วมกับ Animal Go Round และ Glitter Pooch จัดงาน “Siam Discovery World Dog Day 2026 : PAW LAB’s The First-Ever Fashion Show” ครั้งแรกของ PAW LAB กับแฟชั่นโชว์ที่ผสานแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ และพลังของ Pet Community เข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Where Fashion Meets Pet Lifestyle” ณ PAW LAB ชั้น 1 สยามดิสคัฟเวอรี่
ครั้งนี้ PAW LAB พื้นที่ที่ให้เจ้าของและสัตว์เลี้ยงได้ค้นพบและใช้เวลาสำรวจร่วมกัน ถูกเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่แห่งการค้นพบและแสดงตัวตนของทั้ง “เจ้าของ” และ “สัตว์เลี้ยง” ผ่านรันเวย์ที่เต็มไปด้วยคาแรกเตอร์ ความน่ารัก และสไตล์เฉพาะตัว ถ่ายทอดมุมมองของ Pet Lifestyle ผ่านแฟชั่นที่สนุกและสร้างสรรค์ พร้อมชวน Pet Community มาร่วมสร้างโมเมนต์พิเศษไปด้วยกัน สะท้อนบทบาทของ PAW LAB ในฐานะพื้นที่สำหรับ Pet Lifestyle Experience และจุดหมายของคนรักสัตว์ที่ต้องการใช้เวลา ค้นพบ และสร้างประสบการณ์ร่วมกับสัตว์เลี้ยงในแบบของตัวเอง
บนรันเวย์พบกับแฟชั่นจาก Animal Go Round แบรนด์ที่นำเสนอสินค้าแฟชั่นสำหรับสัตว์เลี้ยงและเจ้าของในสไตล์แฮนด์เมด ถ่ายทอดคอนเซ็ปต์ของการใช้ชีวิตร่วมกับสัตว์เลี้ยงผ่านเสื้อผ้าและแอ็กเซสซอรีที่มีดีไซน์โดดเด่น สวมใส่ง่าย และสามารถนำสไตล์ของเจ้าของและสัตว์เลี้ยงมาสร้างลุคที่เข้ากันได้อย่างสนุกสนานพร้อมด้วย Glitter Pooch แบรนด์ที่เกิดจากความรักและความใส่ใจที่มีต่อเหล่าเพื่อนสี่ขา นำเสนอเสื้อผ้าและไอเท็มสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ให้ความสำคัญทั้งด้านคุณภาพ ความสบาย และดีไซน์พร้อมหลากหลายคอลเลกชั่นที่เติมสีสันและคาแรกเตอร์ให้กับ Pet Lifestyle ในทุกวัน
นอกจากรันเวย์แฟชั่น ภายในงานยังเต็มไปด้วยกิจกรรมสำหรับ Pet Community ตั้งแต่ช่วงลงทะเบียน การพูดคุยและสัมภาษณ์ผู้ร่วมงานเกมจาก Animal Go Round และ Glitter Pooch ไปจนถึง Lucky Draw และ Photo Session & Mingle ที่เปิดโอกาสให้เจ้าของและสัตว์เลี้ยงได้เก็บภาพและโมเมนต์ประทับใจร่วมกัน พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษ! ระหว่างวันที่ 26-31 สิงหาคม 2569 ลด 10% เมื่อซื้อสินค้า ANIMAL-GO-ROUND และ GLITTER POOCH, ทุกๆการสั่งซื้อสินค้า ANIMAL-GO-ROUND แถมฟรี! ผ้าเช็ดมือ และGLITTER POOCH แถมฟรี! หวีน้องหมาสุดน่ารัก สำหรับสมาชิก ONESIAM SuperApp ลดเพิ่ม 100 บาท เมื่อช็อปสินค้าภายในร้าน PAW LAB ครบ 1,000 บาท (จำกัด100 สิทธิ์)
ประสบการณ์ครั้งนี้สะท้อนแนวคิดของสยามดิสคัฟเวอรี่ในการสร้างพื้นที่ที่เปิดให้ทุกคนได้ทดลอง ค้นพบ และแสดงตัวตนผ่านไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย พร้อมขยายประสบการณ์ของ PAW LAB ให้เป็นมากกว่าพื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยง แต่คือพื้นที่ที่เชื่อมโยงผู้คน แฟชั่น ครีเอทีฟ และ Pet Community เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นได้ระหว่าง “คนกับสัตว์เลี้ยง” ณPAW LAB ชั้น 1 สยามดิสคัฟเวอรี่
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