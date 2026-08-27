ตัวแม่แท็กทีมตัวท็อป “เอมมี่ มรกต” ควงคู่ฮอต “จุง-ดัง” เปิดตัวปังพรีเซ็นเตอร์ฉลอง 7 ปี “Uranus Clinic” ในงาน “Grand Opening with New Presenter Uranus Clinic”

ที่สุดของประสบการณ์ความงาม Uranus Clinic ศูนย์บริการความงามครบวงจรสุดพรีเมียม ฉลองความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ ตอกย้ำวิสัยทัศน์แบรนด์ในฐานะแบรนด์ความงามที่หนึ่งในใจ ภายใต้แนวคิด OWN YOUR GLOW. OWN THE SPOTLIGHT. “เป็นตัวเองในแบบที่ใช่ แล้วให้โลกหยุดมอง” จัดงาน Grand Opening with New Presenter Uranus Clinic เนรมิตพื้นที่ M Lifestyle Hall ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ให้กลายเป็นอาณาจักรแห่งความงาม ความบันเทิง พร้อมกิจกรรมจัดเต็มตลอดสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 20-26 สิงหาคม 2569 ภายในงานพบกับการเปิดตัว New Presenter ตัวแทนแห่งความมั่นใจ เอมมี่-มรกต “The Elegant Confidence” ความมั่นใจที่สง่างาม จุง-อาเชน “The Spotlight Icon” โดดเด่น ชัดเจน น่าจดจำ และ ดัง-ณัฎฐ์ฐชัย “The Attraction” เสน่ห์ที่ดึงดูดทุกสายตา ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวสู่บทใหม่ของแบรนด์ พร้อมกองทัพนักแสดงชื่อดัง อาทิ ซี-เดชชาติ, คีน-สุวิจักขณ์, เงิน-อนุภาษ และ โอ๊ต-ธาราธร มาร่วมสร้างสีสันและความบันเทิง ผ่านประสบการณ์ความงามสุดเอ็กซ์คลูซีฟ โชว์พิเศษ มินิคอนเสิร์ต และกิจกรรมต่าง ๆ
เอมมี่-มรกต ตัวแทนของความงามพร้อมเสน่ห์และความมั่นใจ เปิดใจในฐานะพรีเซ็นเตอร์สาวมั่นของแบรนด์ว่า “เอมมี่รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Uranus Clinic ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ที่ถ่ายทอดนิยามของ “The Elegant Confidence” ความมั่นใจที่สง่างาม ภายใต้แนวคิด OWN YOUR GLOW. OWN THE SPOTLIGHT. “เป็นตัวเองในแบบที่ใช่ แล้วให้โลกหยุดมอง” เอมมี่ทำงานในวงการบันเทิงมานาน ผ่านเวทีนางงาม งานแสดง พิธีกร และอีกมากมาย การดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอเป็นเรื่องสำคัญ ความงามของคนยุคนี้ไม่ได้มีรูปแบบตายตัว แต่มันคือเรื่องของความมั่นใจและการดึงออร่าในแบบของเราเองออกมา ซึ่ง Uranus Clinic ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมาก ๆ ทั้งนวัตกรรมที่ทันสมัย และการดูแลที่ใส่ใจละเอียดทุกขั้นตอน ทำให้มั่นใจและไว้วางใจให้ที่นี่ดูแลผิวพรรณและรูปร่าง เลยอยากเชิญชวนทุกคนให้หันมารักและดูแลตัวเอง เพื่อค้นพบเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองไปด้วยกันที่ Uranus Clinic นะคะ”
ไอคอนิกหนุ่มเจ้าเสน่ห์ จุง-อาเชน เผยถึงบทบาทพรีเซ็นเตอร์ครั้งนี้ว่า “ดีใจและตื่นเต้นมากครับที่ Uranus Clinic ชวนมาเป็นครอบครัวเดียวกัน ซึ่งครั้งนี้มาพร้อมแนวคิด OWN YOUR GLOW. OWN THE SPOTLIGHT. “เป็นตัวเองในแบบที่ใช่ แล้วให้โลกหยุดมอง” ผมเองเป็นตัวแทนของ “The Spotlight Icon” โดดเด่น ชัดเจน น่าจดจำ ถือเป็นโอกาสพิเศษที่ผมได้มาถ่ายทอดความมั่นใจในแบบของตัวเอง ในฐานะคนที่ต้องทำงานหน้ากล้องและเจอผู้คนตลอดเวลา การดูแลตัวเองให้พร้อมอยู่เสมอทั้งผิวพรรณและบุคลิกภาพเป็นสิ่งสำคัญมาก Uranus Clinic ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ ทำให้ผมมั่นใจทุกครั้งที่ต้องออกไปเจอแฟน ๆ หรือทำงานออนสเตจ ไม่ว่าเราจะยืนอยู่ตรงไหน สปอตไลต์ก็พร้อมจะส่องมาที่เราเสมอ เราก็พร้อมที่จะโดดเด่นและสร้างความน่าจดจำในแบบของเราได้ทันทีครับ อยากให้ทุกคนมาร่วมค้นหาออร่าความมั่นใจไปด้วยกันที่ Uranus Clinic นะครับ”
ปิดท้ายด้วยพรีเซ็นเตอร์หนุ่มหล่อตัวท็อป ดัง-ณัฎฐ์ฐชัย เผยความรู้สึกว่า “รู้สึกเป็นเกียรติมาก ๆ ครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Uranus Clinic แถมวันนี้คนมาร่วมงามเยอะมาก ได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมบนเวทีรวมถึงเปิดประสบการณ์ความงามสุดพรีเมียมไปด้วยกันอีกด้วย สำหรับผมการดูแลตัวเองไม่ได้เป็นเรื่องของความสวยงามอย่างเดียว แต่คือการเติมเต็มความมั่นใจในทุกวันครับ ตรงกับแนวคิด OWN YOUR GLOW. OWN THE SPOTLIGHT. “เป็นตัวเองในแบบที่ใช่ แล้วให้โลกหยุดมอง” ผมเป็นตัวแทนของ “The Attraction” เสน่ห์ที่ดึงดูดทุกสายตา หลายคนมีเสน่ห์ที่สุดก็ต่อเมื่อเราสบายใจและมั่นใจในความเป็นตัวเอง พอเรามีผิวพรรณและสุขภาพที่ดีจากภายใน ออร่ามันจะส่งออกมาเอง อยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมเปิดประสบการณ์ความงามรูปแบบใหม่ไปด้วยกัน คุณหมอและพี่ ๆ ทีมงานทุกคนน่ารัก พร้อมดูแลและให้คำปรึกษาทุกสาขานะครับ”
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