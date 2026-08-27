สายสุขภาพเช็คอินงานเฮลท์แคร์ “มหกรรมการแพทย์แผนไทย” รวมสุดยอดองค์ความรู้นวัตกรรมภูมิปัญญาไทย 26-30 ส.ค.นี้ @ พาราไดซ์ พาร์ค

สภาการแพทย์แผนไทย ร่วมสืบสานภูมิปัญญาไทยสู่สุขภาพดีอย่างยั่งยืน จัดงาน “มหกรรมการแพทย์แผนไทย” ครั้งที่ 1 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมการแพทย์แผนไทยแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ บุคลากรทางการแพทย์แผนไทย และประชาชน พร้อมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และส่งเสริมการนำศาสตร์การแพทย์แผนไทยมาใช้อย่างถูกต้อง ให้เกิดการยอมรับสู่สากลด้วยทักษะ นวัตกรรม ภูมิปัญญา
วันที่ 26 สิงหาคม 2569 ที่ Royal Park Plaza ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์ พท.พท.ป.(แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์) ธนิสร ศรีวานิชภูมิ นายกสภาการแพทย์แผนไทย เป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยมี พท.ดร.ฐนโรจน์ โรจนกุลเศรษฐ์, คุณสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่ ธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน), คุณจรูญรัตน์ สาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด, คุณบริพันธ์ ชัยภูมิ ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พร้อมบุคลากรแวดวงการแพทย์แผนไทย และประชาชน เข้าร่วม
ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ เสวนาความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์, ตรวจวินิจฉัย และนวดรักษา สาธิตการรักษา พร้อมให้คำแนะนำการรักษา, กิจกรรมเวิร์กช็อปทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร พร้อมการช้อปสินค้าสมุนไพรสินค้าคุณภาพ และอาหารสุขภาพกว่า 60 บูธ เพลิดเพลินดนตรีเพราะๆ จากสภาการแพทย์แผนไทยโดยนักดนตรีซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพิ่มสีสันด้วยโชว์จากศิลปินสาวค่ายเซเว่นสตาร์ โดยงาน “มหกรรมการแพทย์แผนไทย” จัดระหว่างวันที่ 26–30 สิงหาคม 2569 ณ Royal Park Plaza ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค
พท.พท.ป.(แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์) ธนิสร ศรีวานิชภูมิ นายกสภาการแพทย์แผนไทย กล่าว “ตลอดระยะเวลาที่ก่อตั้ง สภาการแพทย์แผนไทย จวบจนวันนี้ 26 สิงหาคม 2569 นับเป็นเวลา 13 ปี เราเชื่อมั่นว่าจะก้าวสู่ยุคทองของวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผมขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณนก บริพันธ์ ที่เป็นผู้ผลักดัน ต้นทางที่สำคัญของการจัดงานครั้งแรกนี้ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แพทย์แผนไทยให้คนไทยรับรู้เป็นวงกว้าง โดยมีอาจารย์ฐนโรจน์ เป็นประธานจัดงานวันนี้ เห็นควรที่จะจัดงานที่รวบรวมองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยซึ่งมีรากเหง้า และเป็นมรดกที่ทรงคุณค่ามีบรรพบุรุษส่งต่อสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยหัวใจแห่งความภาคภูมิใจในการพทย์แผนไทย จึงขอบอกเล่าผ่านงานครั้งนี้จากหัวใจให้คนไทยเหฌนว่าการแพทย์แผนไทยมีดีครับ”
พท.ดร.ฐนโรจน์ โรจนกุลเศรษฐ์ ประธานคณะทำงานฯ กล่าวว่า “การแพทย์แผนไทยเป็นองค์ความรู้ด้านสุขภาพ เป็นมรดกทางภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดมายาวนาน มุ่งเน้นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สุขภาพคนไทยอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาต่อยอดสู่เศรษฐกิจสุขภาพของประเทศ การจัดงาน มหกรรมแพทย์แผนไทย ครั้งแรกนี้เป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่าง องค์ความรู้แพทย์แผนไทย กับ ประชาชน เพื่อให้ทุกคนเกิดความเข้าใจ สามารถเลือกใช้บริการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม ทั้งการนวด การตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา และฟื้นฟูสุขภาพ”
คุณจรูญรัตน์ สาลี ผู้บริหาร พาราไดซ์ พาร์ค กล่าวว่า “เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้คนที่ใส่ใจสุขภาพ พาราไดซ์ พาร์ค ยกระดับสู่การเป็น Health & Wellness Destination ที่รวบรวมบริการด้านสุขภาพไว้อย่างครบครันในย่านศรีนครินทร์ ซึ่งการจัดงานสอดคล้องกับความตั้งใจของเรา ดิฉันขอขอบคุณ สภาการแพทย์แผนไทย ที่นำกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ต่อประชาชน และเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงศาสตร์การแพทย์แผนไทยเพื่อดูแลสุขภาพตนเองและคนที่รักอย่างมีคุณภาพค่ะ”
คุณบริพันธ์ ชัยภูมิ ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวปิดท้าย "ผมผลิตรายการไทยรักษ์สุขภาพทางช่อง 7 มีโอกาสได้พบกับท่านนายกฯ และมีความคิดเห็นตรงกันว่า นี่เป็นจุดเริ่มต้น ปีหน้าจะยิ่งใหญ่กว่านี้ และเราได้รับการสนับสนุนจาก MBK หรือศูนย์พาราไดซ์ พาร์ค ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ทางเราได้ทำการแนะนำ เผยแพร่และสาธิต หลายคนอาจยังไม่เข้าใจแพทย์แผนไทย เราก็เสียดาย ถ้าใครอยากรู้ว่า คำว่าแพทย์แผนไทยแตกต่างจากนวดสุขภาพอย่างไร ต้องมาที่นี่"
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