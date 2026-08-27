"เมล บี" ถูกโห่! กดปุ่มแดงหลาน "บรูโน มาร์ส" ด้านชาวเน็ตบอกแย่ก็คือแย่

นอกจากการกด Live Golden Buzzer ให้กับ "เนเน่ รอยัล" (รัตติกานต์ อำลอย) สาวไทยวัย 16 ปีจนได้เข้าไปสู่รอบชิงโดยอัตโนมัติ America's Got Talent 2026 แล้วการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการของ "เมล บี" ในการแข่งรอบเดียวกันที่มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 11 ผู้เข้าแข่งขันยังมีอีกประเด็นที่ทำให้เป็นที่พูดถึงไม่น้อย
เมื่อเธอไม่ลังเลที่จะแสดงความไม่ประทับใจของตนเองด้วยการกดปุ่มสีแดงถึง 2 ครั้งให้กับการแสดงของ Brad & Tracy รวมถึงสองพี่น้องนักร้องวัยรุ่น "ไนจาห์" และ "ซายาห์" (Nyjah - Zyah) ซึ่งเป็นหลานของนักร้องดัง "บรูโน่ มาร์ส" ก่อนที่สุดท้ายต่างก็ไม่ได้รับเสียงโหวตเพียงพอพากันตกรอบทั้งสองทีม
"จริงๆ แล้วฉันรู้สึกว่าฉันทำสิ่งที่ดีให้พวกคุณแล้ว ฉันคิดว่าพวกคุณต้องการเวลาและประสบการณ์อีกมาก และในจุดนี้ของการแข่งขัน นี่ควรจะเป็นการแสดงที่ดีที่สุดของพวกคุณแล้ว" อดีตสมาชิกวง Spice Girlsบอกหลังกดปุ่มแดงให้ทั้งคู่ให้ทั้งสองซึ่งขึ้นเวทีต่อจากเนเน่พร้อมโชว์เพลง “I Swear”
เธอยังบอกทั้งคู่ด้วยประโยคที่ตรงไปตรงมาว่า..."ฉันควรจะรู้สึกถึงความกระหายและความมุ่งมั่น แต่ดูเหมือนพวกคุณกำลังเดินเล่นอยู่บนชายหาดมาลิบูโดยไม่สนใจอะไรเลย ฉันไม่เห็นอย่างนั้น” ก่อนจะกระตุ้นให้หนุ่มๆ ฝึกฝนและกลับมาพร้อมกับ “ความมุ่งมั่นที่มากขึ้น”
ท่ามกลางเสียงโห่ของผู้ชมในหอประชุม Pasadena Civic Auditorium ทว่าในสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่กลับมองว่าสิ่งที่ เมล บี ทำนั้นถูกแล้ว
“ฉันไม่เคยเป็นแฟนตัวยงของเมล บี แต่ฉันคิดว่าเธอทำถูกแล้ว เธอมีสิทธิ์ที่จะแสดงความไม่พอใจถ้ามันแย่ ซึ่งมันก็แย่จริงๆ” มีคนเขียนไว้ในRedditและผู้แสดงความคิดเห็นคนหนึ่งตอบว่า “พวกเขาสมควรได้รับบทเรียนอันโหดร้าย และพวกเขาก็ได้รับแล้ว”
มีคนอื่นเข้ามาเสริมว่า “วงการบันเทิงโหดร้ายมาก ซื่อสัตย์ดีกว่าให้ความหวังลมๆ แล้งๆ พวกเขาแย่มาก” และอีกคนก็พูดว่า “ไม่ควรให้เด็กพวกนั้นผ่านเข้ารอบการแสดงสดเลย”
"มีคนเสนอว่าไซมอน โคเวลล์ผลักดันให้ไนจาห์และซายาห์ผ่านเข้ารอบการแสดงสดหลังจากที่พวกเขาแสดงในรอบ Callback Roundเพราะบรูโน มาร์สเป็นลุงของพวกเขา" พร้อมเสริมว่า “พวกเขาไม่เคยดูเหมือนพร้อมที่จะอยู่ในรายการ AGTเลย”
สำหรับผลการแข่งขันทั้ง 11 คน(ทีม) ในรอบนี้ประกอบไปด้วย 1."Bety" (นักร้อง) ตกรอบ, 2.Brad & Tracy ตกรอบ, 3.Butter & Grit (ร้องเพลง) ตกรอบ, 4.Come Here(ทีมเต้น) เข้ารอบ, 5.Geno Ploeger (นักมายากล) เข้ารอบ, 6.LaRussell (แร็ปเปอร์) ตกรอบ, 7.Mackenzie Sol (นักร้อง) ตกรอบ, 8.Nene Royal (นักร้อง/กีตาร์) Live Golden Buzzer รอรอบชิงโดยอัตโนมัติ, 9.Nyjah-Zyah (นักร้อง) ตกรอบ, 10.Patrox (นักเต้น) ตกรอบ และ 11.Veronika Goroshkova (นักกายกรรมทางอากาศ) เข้ารอบ #MelB #Nyjah #Zyah #NyjahZyah #AGT #AmericasGotTalent