ไทยพีบีเอสชวนเปิดมุมมองใหม่ “50 ปี 6 ตุลา : SCENE OF OCT.” จากรอยแผลสู่อนาคต ใน VIFF2026

ไทยพีบีเอส ชวนคนต่างเจเนอเรชันร่วมเปิดมุมมองต่อเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ผ่านนิทรรศการ “50 ปี 6 ตุลา : SCENE OF OCT. จากรอยแผลสู่อนาคต” ถ่ายทอดเรื่องราวจากอดีตผ่านมุมมองร่วมสมัย ภายใต้แนวคิด “6 Scenes 6 Perspectives” ที่เชื่อมโยงเรื่องราว 6 ตุลา ผ่านงานศิลปะ ภาพยนตร์ ดนตรี บทกวี การตั้งคำถาม และบอร์ดเกม เปิดพื้นที่ให้ผู้ชมได้เรียนรู้ ตั้งคำถาม และต่อยอดความคิดจากอดีตสู่อนาคต ในงานเทศกาลภาพยนตร์ VIFF2026 เข้าชมฟรี 21 ก.ย. – 16 ต.ค. นี้
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ร่วมกับเทศกาลภาพยนตร์ “VIPA International Film Festival 2026” หรือ VIFF2026 จัดนิทรรศการ “50 ปี 6 ตุลา : SCENE OF OCT. จากรอยแผลสู่อนาคต” เพื่อเปิดพื้นที่เรียนรู้และทำความเข้าใจเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ผ่านมุมมองของคนหลากหลายรุ่น โดยออกแบบประสบการณ์ให้ผู้ชมไม่ได้เพียงย้อนกลับไปทำความรู้จักกับเหตุการณ์ในอดีต แต่ได้สำรวจว่าเรื่องราวและความทรงจำจาก 6 ตุลา ยังคงถูกส่งต่อ ตีความ และตั้งคำถามใหม่ในสังคมปัจจุบันอย่างไร
VIPA International Film Festival 2026 หรือ VIFF2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11–25 กันยายน 2569 ณ ไทยพีบีเอส โดยความร่วมมือกับ มูลนิธิไทยพีบีเอส กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์อิสระไทย (ATIF) ภายใต้แนวคิด “FIRST” เปิดพื้นที่ให้เรื่องเล่าใหม่ คนทำหนังรุ่นใหม่ และผู้ชมได้พบกัน ผ่านโปรแกรมภาพยนตร์ไทยและนานาชาติกว่า 46 เรื่อง พร้อมกิจกรรม Film Talk, Workshop, Networking และนิทรรศการในรูปแบบ Hybrid Film Festival ทั้งพื้นที่ On-ground และการรับชมผ่านแพลตฟอร์ม VIPA
หนึ่งในโปรแกรมสำคัญของเทศกาลคือ นิทรรศการ “50 ปี 6 ตุลา : SCENE OF OCT. จากรอยแผลสู่อนาคต” ที่จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “6 Scenes 6 Perspectives” ที่นำเสนอเรื่องราว 6 ตุลา ผ่านสื่อและรูปแบบที่หลากหลาย ตั้งแต่คำถามและคำตอบจากคนต่างเจเนอเรชัน บทกวีจากนักเขียนสองยุค บทเพลงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ งานศิลปะจากศิลปินรุ่นต่าง ๆ ไปจนถึงบอร์ดเกมที่ชวนผู้ชมสวมบทบาทและค้นหาความจริงผ่านหลักฐานและมุมมองที่แตกต่างกัน
นางสาวปภาภรณ์ เฉลิมวนิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารและส่งเสริมการตลาดเพื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส กล่าวว่า การนำเรื่องราว 6 ตุลา มานำเสนอในงานเทศกาลภาพยนตร์ VIFF2026 ไม่ได้ต้องการให้ผู้ชมเพียงย้อนกลับไปมองเหตุการณ์ในอดีต แต่ต้องการชวนสำรวจว่า เมื่อเรื่องราวเดียวกันถูกเล่าผ่านคนต่างรุ่น ต่างประสบการณ์ และต่างรูปแบบการสื่อสาร ความหมายที่ผู้ชมได้รับอาจแตกต่างกันอย่างไร จึงออกแบบ “SCENE OF OCT.” ให้เป็นพื้นที่ที่ผู้ชมสามารถเลือกสำรวจ เรียนรู้ ตั้งคำถาม และตีความด้วยตัวเอง ผ่านทั้งภาพยนตร์ ศิลปะ ดนตรี บทกวี และการเล่น
“เราอยากให้นิทรรศการนี้เป็นพื้นที่ที่คนต่างวัยเข้ามาพูดคุยกันได้ แม้จะมีประสบการณ์และมุมมองที่แตกต่างกัน เพราะการเรียนรู้เรื่อง 6 ตุลา ไม่ใช่แค่การรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีต แต่ต้องสามารถนำไปสู่คำถามว่า วันนี้เราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นั้น และเราจะร่วมกันสร้างอนาคตที่แตกต่างออกไปได้อย่างไร” ปภาภรณ์ กล่าว
จากแนวคิดดังกล่าว นิทรรศการจึงนำเสนอเรื่องราว 6 ตุลา ผ่าน 6 ฉาก ในมุมมองและรูปแบบการเล่าที่แตกต่างกัน ได้แก่
SCENE 1 : 6 Q&A ชวนเชื่อมความเข้าใจระหว่างคนต่างเจเนอเรชัน ผ่าน 6 คำถามจากคนรุ่นปัจจุบัน อย่าง DAOFAA, สิงห์-วรรณสิงห์ และพราว TuayP พร้อมด้วย 6 คำตอบจากผู้ที่เป็นวัยรุ่นในช่วงเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 อาทิ จิระนันท์ พิตรปรีชา, อ.ยิ่งศักดิ์ และทนายด่าง ถ่ายทอดประสบการณ์และความทรงจำผ่านรูปแบบ Interactive และ Mixed Media เพื่อให้ผู้ชมได้ย้อนมองเหตุการณ์ผ่านสายตาของผู้ที่อยู่ในช่วงเวลานั้น และเห็นความแตกต่างของมุมมองที่เกิดขึ้นเมื่อประวัติศาสตร์เดินทางข้ามกาลเวลา
SCENE 2 : บทกวีที่หายไป นำบทกวีจากนักเขียนสองยุค ได้แก่ จิระนันท์ พิตรปรีชา และ ตุล ไวฑูรเกียรติ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ 6 ตุลา ถ่ายทอดผ่านภาษา อารมณ์ และมุมมองของคนละยุค พร้อมสร้างประสบการณ์การค้นหาข้อความที่ซ่อนอยู่ เพื่อสร้างการส่วนร่วมในการตีความบทกวีด้วยตัวเอง
SCENE 3 : 6 ตุลา ของคุณคือเพลงไหน ชวนผู้ชมสำรวจความทรงจำผ่านบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับ 6 ตุลา ทั้งเพลงที่แต่งขึ้นใหม่และเพลงคัฟเวอร์จากศิลปินรุ่นใหม่ ผ่านประสบการณ์สุ่มหยิบหูฟัง เพื่อค้นหาเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดผ่านเสียงเพลง พร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้ชมค้นหาว่าบทเพลงใดเชื่อมโยงกับความทรงจำของตนเอง
SCENE 4 : 6 ตุลา บนผ้าใบ กับการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านผลงานศิลปะของศิลปินสตรีทอาร์ตต่างเจนเนเรชัน ได้แก่ เติ้ล TRK–ธีระยุทธ พืชเพ็ญ, ธงชัย ศิรินันทิภาคย์ และ HOOTIVE–กฤตพงศ์ ชยประทุม เปิดให้ผู้ชมได้สำรวจความทรงจำและมุมมองเหตุการณ์ 6 ตุลา ผ่านผลงานของศิลปินแต่ละคน
SCENE 5 : จากรอยแผลสู่อนาคต การทำงานร่วมกับทีม The Active Thai PBS ที่จะพาผู้ชมไปทำความรู้จักเรื่องราวของ 6 ตุลา ผ่านผู้คนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ และบทบาทที่เชื่อมโยงจากอดีตถึงปัจจุบัน ก่อนชวนผู้ชมมองต่อไปถึงวันข้างหน้า ผ่านข้อเสนอและแนวทางผลักดันนโยบายที่เลือกเองได้ เพื่อสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในอนาคต
SCENE 6 : 6 ตุลา เมื่อความทรงจำยังมีคำถาม เปิดพื้นที่ให้ผู้ชมเรียนรู้เหตุการณ์ 6 ตุลา ในหลากหลายมุมมองมากยิ่งขึ้น ผ่าน Board Game ที่ออกแบบให้เห็นความแตกต่างของข้อมูลและมุมมอง โดยเกม Truth Detective ให้ผู้เล่นวิเคราะห์ข่าว ภาพถ่าย คำให้การ และเอกสาร เพื่อแยกข้อเท็จจริงออกจากข้อมูลบิดเบือน ส่วน Missing Voice จำลองสถานการณ์ผ่านบทบาทของบุคคลในเหตุการณ์ที่มีข้อมูลและสิทธิในการสื่อสารแตกต่างกัน เพื่อให้ผู้เล่นได้เห็นว่า ความแตกต่างของ “ข้อมูล” และ “เสียง” ที่ได้รับการรับ อาจส่งผลต่อการรับรู้ความจริงของสังคมได้อย่างไรบ้าง
นอกจากนี้ ยังมี ส่วนของ “+1 SECRET 6 QUOTE” ที่ชวนสำรวจร่องรอยของ 6 ตุลาในภาพยนตร์ไทย ผ่านประโยคทรงพลังจากภาพยนตร์ 6 เรื่อง ที่ VIPA ได้คัดสรรมาเป็นอย่างดี เพื่อถ่ายทอดความทรงจำ บาดแผล และผลกระทบจากเหตุการณ์ในอดีตที่ถูกส่งต่อและแฝงอยู่ในวิธีคิด วัฒนธรรม และการเล่าเรื่องผ่านภาพยนตร์ไทยในแต่ละยุค สะท้อนให้เห็นว่าเหตุการณ์ 6 ตุลาได้ทิ้งร่องรอยและส่งอิทธิพลต่อวิธีคิด วัฒนธรรมป๊อป และภาพยนตร์ไทยในยุคต่อมาอย่างไร ซึ่งเชื่อมโยงสำคัญกับหัวใจของ VIFF 2026 ที่ต้องการใช้ “ภาพยนตร์” เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ ตั้งคำถาม และเปิดบทสนทนาใหม่ ๆ ในประชาชนด้วยกัน
นิทรรศการ “50 ปี 6 ตุลา : SCENE OF OCT. จากรอยแผลสู่อนาคต” จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 21 ก.ย. – 16 ต.ค. 2569 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคาร D ไทยพีบีเอส ถ.วิภาวดีรังสิต เปิดให้เข้าชมฟรี
และร่วมค้นหาความหมายของความทรงจำผ่านศิลปะ ภาพยนตร์ และเรื่องเล่าจากคนต่างรุ่น เพื่อให้ภาพยนตร์และศิลปะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งของการเรียนรู้ ตั้งคำถาม และเปิดบทสนทนาต่อสังคม ในเทศกาลภาพยนตร์ “VIPA International Film Festival 2026” หรือ VIFF2026 ติดตามโปรแกรมรอบฉายภาพยนตร์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง www.VIPA.me/VIFF2026