“เชลล์ดอน และผองเพื่อนซุปตาร์ องครักษ์พิทักษ์เจี๊ยบ” ร่วมฉลองในงาน The Grand Celebration of HAPPITAT.

เชลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ ในเครือ บริษัท ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด โดย ดร.แตน ณัฐวัฒน์ อริยวรารมย์ ผู้สร้างแอนิเมชันไทย Shelldon (เชลล์ดอน, Out Of The Nest (องครักษ์พิทักษ์เจี๊ยบ) และ FriendZSpace (ก๊วน 3 ซ่า ตะลุยจักรวาล) ที่พึ่งคว้ารางวัลจากเวที Cartoonvision Animation Contest ซึ่งเป็นการประกวดแอนิเมชันระดับนานาชาติที่จัดขึ้น ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักรเมื่อปีที่ผ่านมา ล่าสุดส่งพี่เชลล์ดอน และเพื่อนซุปตาร์องครักษ์พิทักษ์เจี๊ยบเป็นตัวแทน เข้าร่วมเฉลิมฉลองการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ของ Happitat (แฮปปี้แทท) World’s First Happiness Destination แลนด์มาร์กแห่งความสุขแห่งใหม่บนทำเลบางนา-ตราด กม.7 โดย บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (CP AXTRA) ที่เปิดประตูต้อนรับทุกคนเข้าสู่อาณาจักรแห่งความสุขอย่างเป็นทางการ พร้อมเนรมิตพื้นที่ทั่วทั้ง Happitat ให้เต็มไปด้วยสีสันและโมเมนต์แห่งความสุขในงาน THE GRAND CELEBRATION OF HAPPITAT “THE MAGICAL DESTINATION OF HAPPINESS” จัดเต็มกิจกรรมและประสบการณ์สุดพิเศษให้ทุกคนได้ออกสำรวจและค้นพบความสุขตลอดทั้งวัน
งานนี้พี่เชลล์ดอน และผองเพื่อนซุปตาร์องครักษ์พิทักษ์เจี๊ยบ พร้อมทัพ IP Character มากมาย ได้เปิดประสบการณ์ อย่างตื่นตาตื่นใจกับ Happitat (แฮปปี้แทท) อาณาจักรที่ถูกเติมเต็มด้วยสีสัน ความสนุก และยังได้ร่วมสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยโชว์สุดพิเศษ Mascot Parade Show ที่ได้รับความเอ็นดูแฟนๆ และสื่อมวลชนที่มาร่วมงานอย่างล้นหลาม จากนั้นพี่เชลล์ดอน และผองเพื่อนซุปตาร์องครักษ์พิทักษ์เจี๊ยบได้ร่วมเดินขบวนพาเหรอเฉิดฉายบน Green Carpet ร่วมกับเหล่าศิลปินคนดังที่มาร่วมงาน ทั้งครอบครัวชมพู่ อารยา-คุณยายหนิง น้องสายฟ้า น้องพายุ และน้องแอบิเกล, ฟรีน–สโรชา, น้องเนย-พี่เบียงก้า (Butterbear & Bianca), พี่จอง คัลแลน จูดี้ น้องแดน, หยิ่น–วอร์, DaruNi (ดารูนี), Turbo4Wds (ทอร์โบ -โฟร์วีล) และโจว อี้หราน (Zhou Yiran) นักแสดงชื่อดังจากประเทศจีน ปิดท้ายด้วยการร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ สุดยิ่งใหญ่อลังการ โดยเฉพาะไฮไลท์การแสดง Light & Sound Show “The Sky Canvas of Happiness” โปรดักชันระดับเวิลด์คลาสที่ถ่ายทอดแนวคิด Butterfly Phenomenon ผ่านการผสานดนตรี การแสดง และเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างสวยงามตระการตา ทำเอาพี่เชลล์ดอน และผองเพื่อนซุปตาร์องครักษ์พิทักษ์เจี๊ยบใจฟูกลับบ้านฝันดีกันเลยทีเดียว
ติดตามกิจกรรมความเคลื่อนไหวของพี่เชลล์ดอนและผองเพื่อน ที่พร้อมพาทุกคนออกเดินทางท่องโลก เปิดประสบการณ์ใหม่กันอย่างต่อเนื่องได้ที่ T&B Kids : https://www.facebook.com/TandBKids/