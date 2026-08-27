"ฮาเล่ย์ จารุวัฒน์" เข้ารับรางวัล ลูกกตัญญูดีเด่นแห่งปี ในโครงการ "แม่ของแผ่นดิน" 2569

ฮาเล่ย์ จารุวัฒน์ หารชัยพา นักแสดงหนุ่มจากภาพยนตร์เรื่อง "เลี้ยงรุ่น" เข้ารับรางวัลลูกกตัญญูดีเด่นแห่งปี ในโครงการแม่ของแผ่นดิน 2569 จัดโดย หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ Daily Mirror, มูลนิธิบรรเทาภัย, มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา , สมาคมผู้สูงวัยใจรักแผ่นดิน คุณถือเป็นรางวัลแรกในชีวิตของเส้นทางบันเทิง เจ้าตัวได้เปิดเผยว่า
"รู้สึกดีใจมากเลยครับที่วันนี้ผมได้รางวัลลูกกตัญญู ก่อนหน้านี้ผมไม่เคยคิดว่าจะมีใครมาให้รางวัลอะไรแบบนี้กับผมเพราะว่าเราเป็นดาราตัวเล็กๆ เพิ่งเข้าวงการ และไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังอะไร การที่ใครจะมาให้รางวัลอะไรแบบนี้มันค่อนข้างยาก หรือไม่ก็ต้องซื้อรางวัลตามที่เขาขายๆกัน แต่สำหรับรางวัลนี้มันเป็นรางวัลที่ทางผู้ใหญ่เขาได้เห็นว่าผมทำคลิปเกี่ยวกับคุณย่า ซึ่งต้องบอกก่อนว่าผมเติบโตมากับย่า ย่าเป็นคนเลี้ยง ย่าเป็นทั้งพ่อและแม่ เลี้ยงดูแลผมมาเป็นอย่างดี เมื่อก่อนฐานะทางบ้านยากจน เวลาที่ผมย้อนไปถึงตอนเด็กๆผมจะร้องไห้เสมอ แล้วสัญญาว่าถ้าผมโตขึ้น มีงานทำผมจะเลี้ยงดูคุณย่าเป็นอย่างดี และวันนี้ผมก็ทำได้ จึงทำให้ทางโครงการเล็งเห็นว่าเป็นตัวอย่างของสังคมได้ดี จึงทำให้ผมได้รางวัลนี้" ฮาเล่ย์ กล่าว