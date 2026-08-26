POINTX ร่วมกับ Collinson International ปลดล็อกการเข้าถึง Airport Lounge และประสบการณ์การเดินทางระดับโลก ผ่าน Priority Pass

กรุงเทพฯ – POINTX แอปพลิเคชันรวมและแลกคะแนนสะสม ภายใต้กลุ่มเอสซีบีเอกซ์ (SCBX) ร่วมกับ คอลลินสัน อินเตอร์เนชันแนล (Collinson International) ผู้นำระดับโลกด้านประสบการณ์ในสนามบิน โซลูชันด้านลอยัลตี้ และการดูแลลูกค้า ตลอดจนเป็นเจ้าของและผู้ให้บริการ Priority Pass เปิดตัวสิทธิประโยชน์ด้านการเดินทางใหม่สำหรับผู้ใช้งาน POINTX ให้สามารถใช้คะแนน POINTX แลกรับบัตรสมาชิกดิจิทัล Priority Pass Prestige Membership อายุ 12 เดือน เพื่อเข้าใช้ Airport Lounge และรับสิทธิประโยชน์ด้านการเดินทางผ่านเครือข่ายกว่า 1,900 แห่ง ใน 865 สนามบิน ครอบคลุม 143 ประเทศทั่วโลก ได้แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง เพื่อฉลองการเปิดตัว POINTX มอบโปรโมชันพิเศษ สมาชิกสามารถใช้ 150,000 POINTX แลกรับ e-Coupon Priority Pass มูลค่า 15,000 บาท (จากปกติ 187,500 POINTX) ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 – 30 กันยายน 2569
ยกระดับคะแนนสะสมสู่ประสบการณ์การเดินทางระดับโลก
นายกฤตธี มโนลีหกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พอยท์เอกซ์ จำกัด กล่าวว่า "POINTX ไม่เพียงมุ่งสร้างคุณค่าให้ทุกคะแนนสะสมเป็นมากกว่าสิทธิประโยชน์ แต่ยังช่วยต่อยอดสู่ประสบการณ์ใหม่ที่ตอบไลฟ์สไตล์ได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะการเดินทางระดับพรีเมียม ซึ่งเป็นไลฟ์สไตล์ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือกับ Collinson International ครั้งนี้ ช่วยขยายทางเลือกในการใช้คะแนนผ่าน Priority Pass โปรแกรม Airport Experiences ชั้นนำระดับโลก ทำให้สมาชิกสามารถเปลี่ยนคะแนนเป็นประสบการณ์การเดินทางที่สะดวกสบายและคุ้มค่ายิ่งขึ้น ตั้งแต่ก่อนออกเดินทางจนถึงจุดหมาย ซึ่งถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากความร่วมมือที่ผ่านมา ด้วยการมอบสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น ผ่านเครือข่ายห้องรับรองสนามบินและประสบการณ์การเดินทางของ Priority Pass ซึ่งไม่เพียงช่วยเพิ่มทางเลือกในการใช้คะแนน แต่ยังเปลี่ยนทุกการรอคอยในสนามบินให้กลายเป็นช่วงเวลาที่สะดวกสบายและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น"
Airport Lounge คือหนึ่งในสิทธิประโยชน์ที่นักเดินทางต้องการมากที่สุด
นายรอม เรมี่ (Rom Remy) กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท คอลลินสัน อินเตอร์เนชันแนล กล่าวว่า "ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดการท่องเที่ยวที่มีการเติบโตโดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีความต้องการเดินทางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยยังคงขยายตัว ประสบการณ์ภายในสนามบินจึงมีบทบาทสำคัญมากกว่าที่เคย เพราะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความประทับใจตลอดการเดินทาง ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจร่วมกันในการส่งมอบสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักเดินทางไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ผ่านการผสานระบบ Loyalty ของ POINTX เข้ากับเครือข่าย Airport Lounge และประสบการณ์การเดินทางระดับโลกของ Priority Pass เรามีความยินดีที่ได้ร่วมทำให้ประสบการณ์การเดินทางระดับพรีเมียมเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น พร้อมยกระดับทุกการเดินทางให้พิเศษและน่าประทับใจยิ่งกว่าเดิม"
Priority Pass คืออะไร
Priority Pass คือโปรแกรมสมาชิกด้าน Airport Lounge และประสบการณ์การเดินทางชั้นนำของโลก ที่มอบสิทธิ์เข้าใช้บริการกว่า 1,900 แห่ง ครอบคลุม 865 สนามบินใน 143 ประเทศทั่วโลก โดยสมาชิกสามารถเข้าใช้บริการได้โดยไม่จำกัดสายการบิน ชั้นโดยสาร หรือสถานะสมาชิกของสายการบิน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของโปรแกรมสมาชิก โดยภายใน Airport Lounge สมาชิกสามารถเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น
พื้นที่นั่งพักผ่อนที่สะดวกสบาย
พื้นที่สำหรับการทำงานโดยเฉพาะ
อาหารและเครื่องดื่มให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Wi-Fi)
จุดชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ห้องอาบน้ำ บริการสปา และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ภายในสนามบิน (ขึ้นอยู่กับการให้บริการของแต่ละสถานที่)
นอกจากนี้ สมาชิกยังสามารถเข้าถึงบริการเพิ่มเติมแบบชำระค่าบริการ เช่น Airport Transfer, บริการรถเช่า, Co-working Space และ Meet & Assist Service โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชัน Priority Pass และ https://www.prioritypass.com/
ใช้คะแนน POINTX แลก Priority Pass ได้อย่างไร
ผู้ใช้งาน POINTX สามารถใช้คะแนน POINTX แลกรับ Priority Pass Prestige Membership ในรูปแบบ e-Coupon ผ่านเมนู XStore บนแอปพลิเคชัน POINTX ตามขั้นตอนดังนี้
เปิดแอปพลิเคชัน POINTX และเข้าเมนู XStore
จากนั้นเลือกหมวด Travel
เลือก Priority Pass Prestige Membership (12 Months Unlimited Access) และกดแลก e-Coupon
เลือกแหล่งที่มาของคะแนน ตรวจสอบรายละเอียด และยืนยันการแลกรับสิทธิ์
e-Coupon จะถูกจัดเก็บไว้ในเมนู My Coupons บนแอปฯ POINTX
เมื่อได้รับ e-Coupon สามารถลงทะเบียนและกรอกรหัสผ่านเว็บไซต์ Priority Pass และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Priority Pass เพื่อเปิดใช้งาน Digital Membership Card ก็สามารถเข้าใช้ Airport Lounge และประสบการณ์การเดินทางทั่วโลกได้แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตลอดอายุสมาชิก 12 เดือน โดยลงทะเบียนตามขั้นตอนดังนี้
เข้าเว็บไซต์ https://www.prioritypass.com/pointxเพื่อลงทะเบียน และกรอกรหัส e-Coupon (invitation code) ที่ได้รับจาก POINTX (สมาชิกต้องนำรหัส e-Coupon ไปลงทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับผ่านแอปฯ POINTX มิฉะนั้นรหัสดังกล่าวจะหมดอายุการใช้งาน)
กรอกข้อมูลผู้เดินทางเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง พร้อมระบุอีเมล
สร้างบัญชี Priority Pass เพื่อใช้เข้าถึง Digital Membership Card
ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม เพื่อยืนยันการลงทะเบียน
รับ Welcome Kit และอีเมลยืนยันรายละเอียดสมาชิกทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้
เข้าใช้บริการห้องรับรองสนามบินโดยแสดง Digital Membership Card ในรูปแบบ QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน Priority Pass เท่านั้น (ไม่สามารถใช้ภาพหน้าจอ รูปถ่าย หรือสำเนาที่พิมพ์ออกมาแทนได้ รวมถึงชื่อที่แสดงในแอปพลิเคชัน หนังสือเดินทาง และ Boarding Pass จะต้องตรงกัน)
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://pointx.com/new-launch-priority-pass-unlimited-airport-lounge-access-membership/
POINTX มอบโปรโมชันพิเศษฉลองการเปิดตัวสิทธิประโยชน์ใหม่
สมาชิกสามารถแลก e-Coupon Priority Pass มูลค่า 15,000 บาท ใช้เพียง 150,000 POINTX (จากปกติ 187,500 POINTX) เพื่อรับสิทธิ์เข้าใช้ Airport Lounge แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง นาน 12 เดือน* ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2569 - วันที่ 30 กันยายน 2569
ติดตามรายละเอียดและสิทธิพิเศษต่าง ๆ อีกมากมายได้ที่
เว็บไซต์ https://pointx.com/
Facebook: PointX Thailand
LINE OA: @POINTX
และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน POINTX ฟรี ได้ที่ https://pointx.onelink.me/CnvS/srkllepc
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท พอยท์เอกซ์ จำกัด และ Priority Pass กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า