“พุฒ-ต้า” กล่าวอาลัย “เร” นักเดินทางที่มีคำพูดติดปากเสมอ “ความสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริง”

เป็นอีกสองเพื่อนแท้ของ “เร แม๊คโดแนลด์” ที่กลับมาทำงานด้วยกัน เดินทางด้วยกัน จากแค่เพื่อนในวงการ ก็เติบโตเป็นเพื่อนแท้ และเป็นมากกว่าเพื่อนคือเป็นครอบครัว เป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน นั่นก็คือ “ลีโอ พุฒ” และ “ต้า บาร์บี้” เผ่าพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา ที่เรียกกันติดปากว่า พุฒ-ต้า-เร ที่ร่วมกันสร้างคอนเทนต์เพื่อนนักเดินทาง จนแฟนพากันอิจฉาในความสัมพันธ์ อยากจะมีเพื่อนรัก เพื่อนแท้ แต่มีความสัมพันธ์แบบนี้บ้าง
พุฒ-ต้า ได้กล่าวคำอาลัยก่อนจะเริ่มพิธีฌาปนกิจ ส่งเพื่อนรักจากกันตลอดกาล ซึ่งทั้งพุฒและต้า พูดตรงกันว่าเรมักจะพูดคำนี้เสมอ “ความสมบูรณ์แบบมันไม่มีอยู่จริง”
พุฒ : “เราสองคนไม่ได้อยากจะมีแพลน เพราะการที่เราไปโดยไม่ต้องมีแบบแผน มันน่าจะนำพาประสบการณ์ใหม่ๆ ให้เราได้พบเจอเสมอ เราได้ค้นพบมิตรภาพระหว่างทาง ได้เห็นแง่มุมที่สวยงามของชีวิตแบบธรรมชาติ ถ้าเราปล่อยให้เรื่องราวเป็นไปของมันเอง และที่สำคัญที่สุด หลายครั้งมันทำให้เราได้ค้นพบตัวเองในระหว่างการเดินทาง ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เพื่อนผมมันคงแอบซ่อนเอาไว้ ด้วยความที่มันไม่เก่งในเรื่องของการสื่อสาร มันเลยทำให้พวกเราได้ไปเจอเอง แล้วก็รู้สึกปลื้มใจเอง
ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเรชอบเดินทาง ผมอาจจะเดินทางได้ไม่ถึงครึ่งของเรหรอก แต่การเดินทางของพวกเรามันขีดเขียนเรื่องราวของพวกเราไว้มากพอสมควร แล้วมันไปไกลกว่าคำว่าเรื่องในวงการ มันทำให้พวกเรากลายเป็นครอบครัว มันมากกว่าคำว่าเพื่อน ถ้าคุณเคยออกเดินทางกับใครสักคน แล้วได้มีโอกาสหัวหกก้นขวิด เหน็ดเหนื่อย หรือหลงทางไปกับเขาตลอดทั้งทริป ลำบากไปด้วยกัน สนุกไปด้วยกัน สุดท้ายแล้วเราจะได้พบกับของขวัญที่พระเจ้าได้มอบเอาไว้พร้อม ๆ กัน
The Plan is No Plan เรมันชอบพูด คิดว่าคงไปจำใครมาแหละ แต่มันก็จริง ไม่รู้ว่าเดินทางไปในระยะใกล้หรือไกล ขอให้ได้ออกไป แม้ว่าจะเป็นแค่ข้างซอยที่คุณเดินไปได้ หรือไกลขนาดไปอินเดีย มันก็จะมีคุณค่าถ้าเกิดคุณได้เริ่มทำ แล้วรางวัลของพระเจ้าก็จะซุกซ่อนอยู่ในทริปนั้นให้เราได้เก็บเกี่ยวมัน และรักษาไว้ในใจ
มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่หวังไว้ ลำบากบ้าง เพราะเรมักพูดเสมอว่าความสมบูรณ์แบบมันไม่มีอยู่จริง พวกเราทุกคนต่างก็เป็นนักเดินทาง มีเส้นทางที่เราต้องเดิน เพียงแต่ว่าเรมันเลือกและชอบที่จะเดินทางไปในโลกกว้าง ไปในหลาย ๆ ที่ก่อนพวกเรา มันเบิกทางนั้นเอาไว้ รอวันที่พวกเราพร้อมและเสร็จจากธุระปะปังของการเดินทางของตัวเอง เพื่อที่จะได้ไปเดินตามทางที่เรได้ถางไว้ให้
ผมคิดว่าเรไม่ได้กำลังพยายามที่จะเดินทางเพื่อจะไปที่ไหน แต่ตลอดชีวิต เรเดินทางเพื่อที่จะค้นหาบางอย่างเสมอ เดิมทีอาจจะเป็นคำตอบของบางอย่างที่มันสงสัย แต่มันไม่กล้าที่จะเอ่ยถามออกมาตรงๆ หรือแม้กระทั่งบางทีตัวมันเองก็อาจจะไม่รู้ว่ากำลังค้นหาอะไร
อย่างไรก็ตาม ผมก็หวังว่าการเดินทางครั้งใหม่ของเรในครั้งนี้ เรอาจจะได้คำตอบที่เขาค้นหามาตลอดชีวิต แต่ถ้าสุดท้ายแล้ว คำตอบที่ว่านั้นมันไม่มีอยู่จริง เหมือนที่ความสมบูรณ์แบบมันไม่เคยมีอยู่จริงอย่างที่เขากล่าวไว้ ผมคิดว่าเขาก็น่าจะพักได้อย่างสบายใจ เพราะอย่างน้อยระหว่างทาง เรได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แล้ว ได้มอบน้ำใจให้กับคนรอบข้าง ทิ้งแรงบันดาลใจไว้ให้ผู้คน ทำประโยชน์ สร้างรอยยิ้ม และสร้างเสียงหัวเราะเอาไว้ โดยที่มันจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่รู้แต่มันเกิดขึ้นแล้วจริง ๆ
เรจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราทุกคนนะครับ ในทุกๆ เสียงหัวเราะ ในทุกๆ เรื่องเล่า และในทุกๆ การพูดถึง ผมต้องขอบคุณทุกคนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆ ที่นั่งอยู่ตรงนี้ พี่ๆ สื่อมวลชน หรือผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนที่มา ต้องขอบคุณแทนเรด้วยที่พากันมาส่งเขาอย่างอบอุ่นในครั้งนี้
เรเดินทางอีกครั้งล่วงหน้าเราไปแล้ว พร้อมกับเอกสารชิ้นสุดท้ายที่ไม่ใช่พาสปอร์ต แต่ระบุอาชีพเอาไว้ในนั้นว่า นักเดินทาง เดินทางให้สนุกนะเพื่อน ขอให้เจอแต่ที่สว่าง ที่สงบ ที่เย็น ไม่หิว ไม่เจ็บ และก็เบาสบาย"
ในขณะที่ ต้า บาร์บี้ กล่าวสั้นๆ ว่า “คนเยอะแยะเลย ปกติมันไม่ค่อยชอบพิธีการอะไรแบบนี้ ชีวิตมันตลกอย่างนี้เนอะ เหมือนกูก็ไม่ได้อยากมางานศพมึง มันไม่สนุกเลยว่ะ ก็นั่นแหละ…มันไม่สมบูรณ์แบบหรอก”