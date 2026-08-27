Black Hole Sun เพลงชาติเด็กแนวยุค 90 ที่มาแปลก-มิวสิคหลอน

กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งสำหรับ Black Hole Sun เพลงฮิตของวงกรันจ์ร็อกระดับตำนาน Soundgarden หลัง "เนเน่" สาวไทยวัย 16 ได้หยิบมาโชว์ในการแข่งขัน America's Got Talent 2026 จน "เมล บี" อดีตสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ป Spice Girls ต้องกด Golden Buzzer ให้
ไม่ใช่แค่ท่วงทำนองความไพเราะหรือเป็นเพลงระดับตำนานเท่านั้น แต่ที่มาที่ไปของเพลงนี้ยังมีเรื่องราวที่ชวนน่าสนใจในหลายๆ เรื่องอีกต่างหาก
โดย "คริส คอร์เนลล์" (Chris Cornell) นักร้องนำผู้ล่วงลับของ Soundgarden ระบุว่าเขาแต่งเพลงนี้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีขณะกำลังขับรถหลังเลิกงานจากสตูดิโอ พอถึงบ้านก็เริ่มทำเดโมทุกอย่างเสร็จในเวลาอันรวดเร็วซึ่งตัวเขาไม่ได้คิดว่ามันจะกลายเป็นเพลงที่โด่งดังอะไร
ส่วนชื่อเพลงก็มาจากการที่เขาได้ยินคำพูดนี้ผ่านวิทยุช่องหนึ่งและรู้สึกว่าเป็นคำที่เท่มากๆ พร้อมตั้งใจจะนำมาเป็นโจทย์ในการทำเพลง ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงตัวผู้ดำเนินรายการเองไม่ได้พูดคำนี้แต่อย่างใด
คริสยังเคยบอกว่าเพลงนี้มันคือการระบายความหม่นหมองในจิตใจ แต่มีการใช้ท่วงทำนองที่ดูสดใสเพื่อเป็นการประชดประชันชีวิตคนส่วนใหญ่ที่ภายนอกดูดี มีชีวิตร่าเริงสดใส แต่ข้างในกลับตรงกันข้าม
ทั้งนี้หากใครได้ดูมิวสิควิดีโอที่กำกับโดย Howard Greenhalgh ก็จะพบว่าเขามีการถ่ายทอดเรื่องราวด้วยการล้อเลียนวิถีชีวิตของชาวอเมริกันในแถบชานเมืองที่ซึ่งทุกคนต่างก็มีรอยยิ้มกว้างที่บิดเบี้ยวซึ่งถือเป็นยุคแรกๆ ที่มีการนำเอฟเฟกต์ CGI มาใช้
Black Hole Sun ถูกปล่อยออกมาในปี 1994 ในอัลบั้ม Superunknown ก่อนขึ้นอันดับ 1 บนชาร์ต Billboard Mainstream Rock Tracks นานถึง 7 สัปดาห์ และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ Soundgarden คว้ารางวัล Grammy Award สาขา Best Hard Rock Performance ในปี 1995 พร้อมถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในเพลงชาติของเด็กแนวร็อกยุค 90s มาจนถึงปัจจุบัน
ขณะที่ตัวมิวสิควิดีโอเองก็กลายเป็นภาพจำของช่อง MTV ในยุคนั้น พร้อมคว้ารางวัล Best Metal/Hard Rock Video จากเวที MTV Video Music Awards ปี 1994 ก่อนจะถูกจดจำในฐานะมิวสิควิดีโอที่หลอนที่สุดในยุค 90s กันเลยทีเดียว
ว่ากันว่าชีวิตของ คริส เองก็ไม่ต่างไปจาก Black Hole Sun ที่เขาแต่งเพราะแม้เขาจะทำให้เพลงนี้ได้รับความนิยมจนกลายเป็นตำนาน แต่ตัวเขาก็ต้องแบกรับอะไรไว้มากมายก่อนเลือกจบชีวิตตัวเองในปี 2017