เผาแล้ว “เร แม๊คโดแนลด์” “ชาคริต” ตะโกนข้างเมรุ “ไปดีนะเพื่อน” คนดังร่วมอาลัยแน่น

ถึงเวลาส่งดาวกลับฟ้า วันนี้ (26 สิงหาคม 2569) ครอบครัวทำพิธีฌาปนกิจ “เร แม๊คโดแนลด์”นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง ที่เมรุวัดยาง พระอารามหลวง ซอยอ่อนนุช 23 โดยทำการเคลื่อนร่างจากศาลารัตนพราหมณ์ เวลา 14.30 น. และทำพิธีฌาปนกิจเวลา 16.00 น. โดย “แหม่ม สริญญา” ภรรยาของเร เป็นผู้ถือรูปของเรเดินนำขบวน ส่วนลูกชาย “เณรมิก้า”จูงสายโยงนำหีบบรรจุร่างพ่อ ด้านเพื่อนรัก “ชาคริต แย้มนาม” และเพื่อนๆ ในวงการช่วยกันทำหน้าที่เข็นรถเคลื่อนย้ายโลงศพไปยังเมรุ ท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้า หัวใจแตกสลายที่วันนี้ต้องจากกันนิรันดร์
ตลอดพิธีการมีคนในวงการบันเทิง และแฟนคลับเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เป็นภาพที่ทำให้เห็นว่าคนรักเรเยอะมากจริงๆ สำหรับคนในแวดวงบันเทิง อาทิ บุษบา ดาวเรือง, ภิญโญ รู้ธรรม, ยุวดี ไทยหิรัญ, ตูน อาทิวราห์ คงมาลัย, ก้อย รัชวิน คงมาลัย, เจนสุดา ปานโต, พอลล่า เทเลอร์, วุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์, เจ มณฑล จิรา, แมทธิว ดีน, เน็ก เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, แมน ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์, เต้ ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์, เต็ม วุฒิสิทธิ์ สืบสุวรรณ, บอล อธิป นานา, อิง อชิตะ, เซียนหรั่ง, โจ๊ก อัครินทร์ อัครนิธิเมธรัฐ, เบนซ์ ไกจิน, อ้น ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์, อัค อัครัฐ นิมิตรชัย, สิงห์ วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล, อั๊ต อัษฎา พานิชกุล, ปิงปอง สะแกวัลย์ ยงใจยุทธ, อี๊ด วงฟลาย, ยุวดี ไทยหิรัญ, เต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ, ต่าย ชุติมา ทีปะนาถ, ดุ๊ก ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, เมจิ อโนมา ฯลฯ
อีกหนึ่งช่วงที่บีบหัวใจมากๆ คือตอนที่ ชาคริต - ต้า บาร์บี้ - พุฒ ต้องเรียกความเข้มแข็งเพื่อสปีชความรู้สึกถึงเพื่อนรักผู้ล่วงลับ เหมือนเป็นการบอกลากันครั้งสุดท้าย แม้วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ร่างของเรจะอยู่ในโลกนี้ แต่เรจะอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไป ขณะที่ชาคริตตะโกนข้างเมรุ “ไปดีนะเพื่อน”
สำหรับพิธีลอยอังคาร “เร แม๊คโดแนลด์” ครอบครัวจะแบ่งอัฐิเป็น 3-4 ส่วน โดยจะนำไปลอยอังคารในสถานที่ที่เรชื่นชอบ และอยากไป แต่ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่าจะเป็นที่ใดบ้าง