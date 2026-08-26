เบื้องหลังหดหู่ “Black Hole Sun” แลกด้วยเศษเสี้ยวชีวิตอันเจ็บปวดของ Chris Cornell ก่อนเลือกจบชีวิต!

หลังจากที่ “เนเน่ รอยัล”หรือ แพรว รัตติกานต์ อำลอย สร้างความประทับใจให้คนทั่วโลกที่ดูรายการ America's Got Talent ด้วยการเลือกร้องเพลง “Black Hole Sun” ของวง Soundgarden ร้องและแต่งโดยนักร้องนำ “Chris Cornell”
ซึ่งการเลือกร้องเพลงนี้ได้ถูกวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ไปมากมาย ทั้งการฉลาดเลือกเพลง ความหมายของเพลง รวมไปถึงมีคนไทยไม่น้อยเข้าไปคอมเมนต์เปรียบเทียบว่าเนเน่ร้องดีกว่าต้นฉบับที่เป็นตำนาน ซึ่งก็มีคนไทยหลายคนมากๆ ที่ไม่โอเคกับสิ่งนี้
ด้านเพจดนตรี โสดศึกษา ได้พูดถึงประเด็นนี้ไว้ว่า…
“ขออนุญาตดักคอชาวอวยน้องเนเน่ แนว 'ร้องดีกว่าต้นฉบับ' อะไรทำนองนี้
ขอให้หยุดสักนิดก่อนคิดพิมพ์ เพราะเพลง Black Hole Sun เนี่ย คนเขียนและคนร้องคือ Chris Cornell ในตอนที่อยู่วง Soundgarden แม้ Chris จะบอกว่าเพลงๆ นี้เขียนขึ้นด้วยความบังเอิญจากการได้ยินคำๆ นี้ที่นักข่าววิทยุท้องถิ่นอ่านผิด แล้วฟังดูเก๋ดีเลยเอามาเขียนถึงมัน แต่มันก็แอบสะท้อนช่วงเวลาหดหู่สิ้นหวัง ความจอมปลอมของคนในยุคนั้น ขนาดแหล่งกำเนิดพลังงานอย่างแสงอาทิตย์ยังมืดดำเลย
แต่เมโลดี้ ไดนามิก และพลังเสียงของ Chris ทำให้เพลงสุดเซอร์เรียลเพลงนี้โดดเด่นและยอดเยี่ยมเหนือกาลเวลา แต่ Chris เอง ก็แบกรับชะตาชีวิตหนักหน่วงไม่ต่างกัน จนสุดท้ายเขาเลือกจบชีวิตตัวเองในปี 2017
การจากไปของ Chris นั้น ยิ่งใหญ่เทียบเท่า Kurt Cobain เท่า Chester Bennington ในฐานะกระจกสะท้อนความป่วยไข้ของนักดนตรี โดยเฉพาะภาวะซึมเศร้าที่ในยุคนั้นที่ยังไม่ตระหนักรู้ ดังนั้นการจะเทียบว่าเพลงเวอร์ชั่นไหนดีกว่า ส่วนตัวเป็นความเห็นที่ไม่ให้เกียรติต้นฉบับและชวนขายหน้าต่อชาวโลก
การเชียร์และเอาใจช่วยถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ควรอยู่ในขอบเขตที่สาธารณชนรับได้ ไม่งั้นน้องที่เฉิดฉายจะหมองเพราะคอมเมนต์ไม่สนสี่แปด น้องเนเน่กำลังไปได้สวยและอยากส่งกำลังใจแรงๆ ให้ อย่าเอาอะไรแย่ๆ มาฉุดน้องเลยนะครับ 🙏
ก่อนที่เพลงๆ หนึ่ง จะแลกกับความสำเร็จของเด็กสาวผู้มุ่งมั่น เพลงเดียวกันมันเคยแลกด้วยเศษเสี้ยวชีวิตอันเจ็บปวดของคนๆ หนึ่งเช่นกัน”