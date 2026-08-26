เปิดใจ “เนเน่ รอยัล” ขอบคุณทุกคนที่เชียร์หนู! พร้อมโบกมือ หลังคว้า Golden Buzzer เข้ารอบไฟนอล

เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับเช้านี้ในประเทศไทย เพราะตรงกับหัวค่ำของสหรัฐอเมริกา กับการผ่านเข้ารอบไฟนอล ของ “เนเน่ รอยัล” หรือ แพรว รัตติกานต์ อำลอย มือกีตาร์และนักร้องสาววัยเพียง 16 ปี จากจังหวัดภูเก็ต ในรายการระดับโลกอย่าง America’s Got Talent Season 21 ที่หนึ่งในคณะกรรมการ “เมล บี” กด “โกลเด้น บัซเซอร์” ให้เจ้าตัว ทะลุผ่านเข้ารอบชิง 22 ก.ย. ทันที นอกจากนี้ “เมล บี” ยังเดินขึ้นไปกอดเนเน่บนเวที ให้รู้ไปเลยว่าตอนนี้จักรวาลเป็นของใคร
ภายหลังผ่านเข้ารอบชิงอย่างสะใจคนไทย และคนทั้งโลก เนเน่ได้เปิดใจเป็นครั้งแรก ระบุว่า “สวัสดีค่ะ หนูชื่อน้องเนเน่ หนูอยากจะขอบคุณทุกคนที่เชียร์หนู และวันนี้ ในไลฟ์โชว์ครั้งนี้ รอบ Quarter Final หนูก็ได้รับ Golden Buzzer เรียบร้อย จากเมล บี แฮปปี้มาก อยากให้ทุกๆ คนเป็นกำลังใจให้หนูในรอบไฟนอลนะคะ (ทำท่าหัวใจ)”
จากนั้นเจ้าตัวก็ได้ปรากฎตัวอีกครั้งผ่านระเบียง โดยมีแฟนคลับชาวไทยที่อาศัยอยู่ในอเมริกา ต่างมาส่งเสียงเชียร์ แสดงความยินดีกันยกใหญ่ นำทีมโดย landed ร้านเด็ดอเมริกา ซึ่ง น้องเนเน่ ทั้งส่งรอยยิ้ม โบกไม้โบกมือ พร้อมกับยังทำท่าหัวใจ เรียกได้ว่าใจฟูจากอเมริกาถึงประเทศไทยเลยทีเดียว