“ปู มัณฑนา” ขอความกรุณา “ลูกหมี” ให้เห็นใจ! จะเหยียบให้จมดินเลยเหรอ? ขอพื้นที่หายใจบ้าง

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา “ลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี” ตั้งโต๊ะแถลงข่าว กับ “ทนายกุ้ง อำนวยพร มณีวรรณ์” และ “ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์” ถึงประเด็นว่าตนได้ยื่นเรื่องฟ้อง “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” ในข้อหาล้มละลาย ที่ศาลล้มละลายกลาง เนื่องจากอีกฝ่ายไม่ทำตามคำสั่งศาล ในการชำระหนี้ ที่ตอนนี้ก็รวมๆ เกือบ 2.4 ล้าน (รวมดอกเบี้ย) และการที่ต้องยื่นเรื่องต่อศาลล้มละลายกลางนั้น เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ไปพิทักษ์ทรัพย์ที่มีเหลือของอีกฝ่าย เพื่อนำมาใช้หนี้
ล่าสุด “ปู มัณฑนา” สวนกลับทันที ในกรณีที่ลูกหมีตั้งโต๊ะแถลงข่าว พร้อมถามกลับจะไม่ให้มีที่ยืนในสังคมเลยหรอ?
“เรื่องทั้งหมดมีเพียงเรื่องเดียว…คุณก็รู้ดีว่าอะไรคืออะไร และยอดเงินที่กล่าวอ้างกันก็ยังไม่ตรงกัน
ตั้งแต่ครั้งแรก คุณไปแจ้งความที่ สน.ทองหล่อ ในประเด็นกู้ยืมเงินและ พ.ร.บ.เช็คฯ แต่เมื่อคดีไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการ และตำรวจมีคำสั่งไม่ฟ้องดิฉัน คุณจึงยุติการสอบสวนในชั้นตำรวจ แล้วเปลี่ยนแนวทางไปดำเนินคดีในศาล ทั้งฉ้อโกง ร่วมลงทุน ผิดสัญญาเงินกู้ พ.ร.บ.เช็ค หมิ่นประมาท ฯลฯ
วันนี้ยังมีการแถลงข่าวที่สำนักงานทนายเดชาและทนายกุ้ง เรื่องฟ้องล้มละลาย พร้อมตัวเลขยอดเงินกว่าล้านบาท!!!ที่จะฟ้องล้มละลายดิฉัน!!!
ดิฉันจึงอยากถามตรง ๆ ว่า…
คุณต้องการอะไรจากดิฉันกันแน่?
เรื่องเดียว แต่เฉพาะตัวคุณ ดิฉันต้องเผชิญกับคดีความนับสิบคดี
คุณต้องการให้ดิฉันไม่มีที่ยืนในสังคม ต้องการประจาน หรือทำให้คนอื่นมองดิฉันเป็นคนไม่ดีหรืออย่างไร?
คุณอยากให้ดิฉันมีงาน มีชีวิตอยู่ต่อไปได้บ้างไหม
หรืออยากเหยียบย่ำซ้ำเติมให้ดิฉันจมดินไปเลย?
การถูกดำเนินคดีซ้ำ ๆ การถูกนำชื่อไปพูดถึง การถูกแถลงข่าว และการนำเรื่องส่วนตัวไปสร้างเป็นคอนเทนต์ มันไม่ได้สนุกสำหรับดิฉันเลยค่ะ
ดิฉันก็เป็นคนคนหนึ่ง มีความรู้สึก มีครอบครัว มีชีวิต และมีหัวใจ
บางครั้งแรงกดดันทั้งหมดที่ถาโถมเข้ามา ทำให้ดิฉันเครียดและสิ้นหวังจนเคยมีความคิดฆ่าตัวตายดิฉันต้องพบจิตแพทย์ ต้องทานยาซึมเศร้า ดิฉันต้องพยายามประคองตัวเองผ่านแต่ละวันให้ได้
จึงอยากขอเพียงอย่างเดียวค่ะ
กรุณาเห็นใจและหยุดนำความทุกข์ของดิฉันไปเป็นเครื่องมือสร้างกระแสหรือสร้างรายได้
ถ้าทุกฝ่ายเชื่อมั่นในความจริงและกระบวนการยุติธรรม
ก็ปล่อยให้ศาลและข้อเท็จจริงเป็นผู้ตัดสินเถอะค่ะ
ไม่ต้องการขึ้นโรงขึ้นศาลไปตลอดชีวิต
ดิฉันแค่อยากมีโอกาสกลับไปใช้ชีวิต ทำงาน และยืนอยู่ในสังคมอย่างคนธรรมดาคนหนึ่ง
ขอให้ดิฉันได้มีพื้นที่หายใจบ้างเถอะค่ะ 🤍”