“แหม่ม สริญญา” โพสต์ลา “เร แม๊คโดแนลด์” ไม่ต้องห่วง คนมาส่งเยอะ รับปากจัดการเรื่องที่สื่อฝากมาบอก

ยิ่งใกล้ถึงเวลายิ่งใจหาย สำหรับพิธีฌาปนกิจ “เร แม๊คโดแนลด์” เวลา 16.00 น. วันนี้ (26 ส.ค.) ที่วัดยาง ย่านอ่อนนุช โดยอินสตาแกรม “แหม่ม สริญญา” ภรรยาเร ได้โพสต์ข้อความถึงสามีผู้ล่วงลับ บอกลาในวันที่ต้องเดินทางไปไกล บอกไม่ต้องห่วง ที่สื่อถึงคนให้มาบอก รับรู้ รับเรื่องแล้ว
แต่งตัวก่อนนะ เพื่อนๆ แฟนๆ มาส่งเยอะเลยวันนี้ เห็นอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวต้องออกเดินทางไกลแล้ว ไปนานเลยคราวนี้…ไม่ต้องห่วงอะไรเลย สบายมาก🕊️💨💨💨
ที่สื่อฝากคนมาบอก ได้รับเรื่องแล้ว รู้เรื่อง จัดการให้หายห่วง หลับให้เต็มที่เลย…Mika and I love u always like we told u before bed every night and I will do every day the same as always.
We love you, daddy ❤️