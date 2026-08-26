IDL พลิกชีวิต “คุณมด” ผู้หญิงที่ถูกบูลลี่เรื่องหน้าตามาทั้งชีวิต จากไม่มีทุนรักษา สู่ผู้ชนะรายการ Surgery Wars จากทีม IDL Hospital

คำพูดล้อเลียนที่คุณมดต้องได้ยินมาตลอดชีวิต “หน้าเหมือนแม่มด” “หน้าเหมือนมะม่วง” จากปัญหาโครงสร้างใบหน้าและขากรรไกรยื่นยาวที่เห็นได้อย่างชัดเจน ไม่เพียงสร้างบาดแผลในใจและทำให้สูญเสียความมั่นใจ แต่ยังส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะเรื่องการบดเคี้ยวอาหารที่ทำได้อย่างยากลำบาก แต่วันนี้ เรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเปลี่ยนไป เมื่อ IDL Hospital มอบโอกาสครั้งสำคัญให้เธอได้ก้าวข้ามปมในใจ ผ่านการแข่งขันในรายการ Surgery Wars EP.8 และเธอสามารถคว้าชัยชนะมาได้สำเร็จ พร้อมรับโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตจากทีมแพทย์ IDL Hospital
จาก “ไม่มีทุน” สู่โอกาสที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้
คุณมดรู้ตัวมาตลอดว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องโครงสร้างใบหน้าและขากรรไกร จึงพยายามศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวงจ.รักษาและศัลยกรรมมาโดยตลอด แต่สิ่งที่ทำให้ความฝันยังไปไม่ถึงคือ “ทุนทรัพย์” เพราะปัญหาโครงสร้างขากรรไกรและใบหน้าไม่ใช่การรักษาเล็ก ๆ แต่เป็นปัญหาที่ต้องใช้ทั้งความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์และค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ทำให้แม้จะรู้ว่าตัวเองต้องการแก้ไขอะไร แต่กลับไม่มีโอกาสลงมือทำจริง จนกระทั่งวันที่เห็น IDL Hospital เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันในรายการ Surgery Wars คุณมดจึงตัดสินใจก้าวข้ามความกลัวและความไม่มั่นใจของตัวเอง เพื่อไขว่คว้าโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิต
จากผู้สมัครคนหนึ่ง วันนี้เธอกลายเป็น ผู้ชนะ Surgery Wars EP.8 ทีม IDL Hospital และสิ่งที่ได้รับ ไม่ใช่เพียง “ความสวย” แต่คือโอกาสในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างใบหน้าและการบดเคี้ยว รวมถึงการกลับมามองตัวเองด้วยความมั่นใจอีกครั้ง
IDL วิเคราะห์โครงสร้างใบหน้า 360 องศา วางแผน Make Over เฉพาะบุคคล
เนื่องจากเคสของคุณมดเป็นการแก้ไขโครงสร้างใบหน้าหลายส่วนร่วมกัน ทีมแพทย์ IDL Hospital จึงวางแผนการรักษาอย่างละเอียด โดยวิเคราะห์โครงสร้างใบหน้าแบบ 360 องศา เพื่อออกแบบแนวทางการรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมกันดูแลในแต่ละด้าน
MAXILLO DESIGN ผ่าตัดขากรรไกร + ปรับลดขนาดปลายคาง โดย หมอก้อง IDL ศัลยแพทย์แม็กซิลโลเฟเชียล หัวใจสำคัญของการ Make Over ครั้งนี้ คือการแก้ไขปัญหาโครงสร้างขากรรไกร โดยผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรบนและล่าง พร้อมเลื่อนปรับลดคาง เพื่อแก้ไขปัญหาขากรรไกรยื่น ปรับสัดส่วนของใบหน้าให้สมดุลมากขึ้น และช่วยให้ระบบการบดเคี้ยวทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
BLOOMING EYES ศัลยกรรมตาสองชั้น โดย หมอคุกกี้ IDL Oculoplastic Surgeon ปรับชั้นตาให้ชัดเจน พร้อมแก้ไขปัญหาตาที่ไม่เท่ากัน เพื่อให้ดวงตาดูกลมโต สดใส และช่วยเพิ่มมิติให้กับใบหน้า
OPEN RIB ศัลยกรรมแก้ไขและปรับโครงสร้างจมูกด้วยกระดูกอ่อนซี่โครง โดย หมอเศวต IDL ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง แก้ไขปัญหาจมูกสั้น พร้อมปรับโครงสร้างจมูกใหม่โดยใช้กระดูกอ่อนซี่โครงของตัวเอง เพื่อออกแบบทรงจมูกให้รับกับโครงสร้างใบหน้า สวย มีมิติ และแข็งแรงในระยะยาว
และการเปลี่ยนแปลงไม่ได้จบลงในวันผ่าตัด สำหรับ IDL Hospital การ Make Over ไม่ได้หยุดอยู่เพียงห้องผ่าตัด หลังจากคุณมดผ่านการศัลยกรรมปรับโครงหน้า ทำตาสองชั้น และปรับโครงสร้างจมูกแล้ว ทีมแพทย์ยังประเมินองค์ประกอบของใบหน้าและคุณภาพผิว เพื่อเติมเต็มรายละเอียดให้เหมาะสมกับโครงสร้างใหม่ของใบหน้า ตั้งแต่การปรับรูปหน้าด้วยสารเติมเต็ม การดูแลผิว ไปจนถึงการฟื้นฟูร่างกายหลังการผ่าตัด
Filler ปรับรูปหน้า เติมเต็มรายละเอียด เพื่อความละมุนและสมดุล ทีมแพทย์ประเมินสัดส่วนใบหน้าโดยรวม ก่อนออกแบบการเติมสารเติมเต็มในบริเวณ ขมับ แก้มตอบ คาง ใต้ตา และริมฝีปาก เพื่อช่วยปรับสมดุลขององค์ประกอบบนใบหน้า เพิ่มความละมุน และสร้างความกลมกลืนกับโครงสร้างใบหน้าที่เปลี่ยนไป โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติในแต่ละบุคคล
IDL Glamour Glow Set โปรแกรมเซตผิวดารา IDL ดูแลผิวแบบองค์รวม โปรแกรมที่รวมแนวทางการดูแลผิวมากกว่า 10 หัตถการ ตั้งแต่การดริปผิว เลเซอร์ ทรีทเมนต์ ไปจนถึงกลุ่ม Skin Booster โดยทีมแพทย์ประเมินสภาพผิวและออกแบบแนวทางการดูแลให้เหมาะกับแต่ละบุคคล มุ่งเน้นการดูแลให้ผิวดูสุขภาพดี เนียนละเอียด ฉ่ำน้ำ รูขุมขนดูกระชับ และแต่งหน้าติดง่ายขึ้น
IDL O2 Boost โปรแกรมฟื้นฟูร่างกายหลังศัลยกรรม อีกหนึ่งขั้นตอนในการดูแลหลังการผ่าตัดด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ หรือ Hyperbaric Oxygen Therapy ซึ่งมีส่วนช่วยในกระบวนการฟื้นตัวของร่างกาย ช่วยดูแลภาวะบวมช้ำ และสนับสนุนกระบวนการสมานแผลหลังการผ่าตัดและหัตถการต่าง ๆ
จากคนที่เคยหลบกระจก สู่วันที่กล้ากลับมามองตัวเองอีกครั้ง เรื่องราวของคุณมดจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของ “การเปลี่ยนใบหน้า” แต่เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยถูกคำพูดของคนอื่นทำให้สูญเสียความมั่นใจ เคยรู้ว่าตัวเองมีปัญหาแต่ไม่มีทุนทรัพย์มากพอที่จะรักษา และเคยคิดว่าความฝันเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวเองอาจเป็นเรื่องที่ไกลเกินเอื้อม จนกระทั่ง IDL Hospital เปิดประตูให้เธอได้พิสูจน์ตัวเองบนเวที Surgery Wars การคว้าชัยชนะในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการคว้า “โอกาสครั้งใหม่” ให้กับชีวิต
ติดตามภารกิจเปลี่ยนชีวิตของคุณมดได้ใน Surgery Wars EP.8 ร่วมลุ้นเรื่องราวของคุณมดและผู้เข้าแข่งขันจากทีม IDL Hospital พร้อมชมทุกขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการรักษา ไปจนถึงผลลัพธ์หลังการ Make Over รายการ Surgery Wars ทางช่อง Workpoint 23