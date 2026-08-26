“แอ๊ด คาราบาว” ปลื้มจัด จะไปขอลายเซ็น-ถ่ายรูปกับ “เนเน่” ชมสร้างชื่อเสียงกระหึ่มโลกเหมือน “ลิซ่า”

เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย สำหรับ “เนเน่ รอยัล” รัตติกานต์ อำลอย ที่สามารถทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศในการประกวดระดับโลกที่สหรัฐอเมริกา America's Got Talent 2026 คนไทยต่างน้ำตาไหลด้วยความปลื้มใจไปตามๆ กัน แม้แต่ศิลปินตำนานเพลงเพื่อชีวิตอย่าง “แอ๊ด คาราบาว” ยืนยง โอภากุล ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียล ร่วมแสดงความยินดีและส่งกำลังใจให้เด็กไทยไปไกลระดับโลก
แอ๊ด คาราบาว เผยว่า ได้รับคลิปการแสดงของเนเน่ที่คว้าปุ่มทอง (Golden Buzzer) จาก ดร.ฉันทัส เพียรธรรม นักประวัติศาสตร์โบราณคดี ซึ่งทั้งสองต่างรู้สึกเป็นปลื้มและภาคภูมิใจในความสามารถของเนเน่เป็นอย่างมาก โดยเปรียบเทียบว่าเป็นตัวอย่างของเยาวชนไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก เช่นเดียวกับความสำเร็จของ “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล”
“ท่าน ดร.ฉันทัส เพียรธรรม นักประวัติศาสตร์โบราณคดี ที่ผมถือว่าเป็นอาจารย์ของผมได้ส่งคลิปน้องเนเน่ได้ปุ่มทองเข้ารอบชิงนี้มาให้ผม พร้อมกำชับติดตลกว่า ‘เข้ารอบชิงเเล้ว ขอแค่อย่าเล่นเพลงนี้ละกัน 55555’
เราสองคนต่างก็เป็นปลื้มกับน้องเนเน่ครับ
เยาวชนไทยไม่แพ้ใครในโลก ตัวอย่างน้องลิซ่า เนเน่
และผมเชื่อว่ายังมีอีกเยอะ เพราะหลังจากที่เนเน่เธอได้ไปประกวดที่อเมริกาครั้งนี้ เด็กน้อยๆ ที่คุณพ่อคุณแม่พามา ต่างพากันหิ้วกีต้าร์มาหลังเวทีคาราบาว เพื่อขอลายเซ็นและถ่ายรูป หนาตาขึ้นจนผิดปกติ
สมัยผมเป็นยุค 24… ไม่ใช่ยุค 25…. ยุคนั้นพ่อแม่จะสอนลูกให้ทำมาค้าขาย อย่าได้เต้นกินรำกินนะลูก ชีวิตจะเอาตัวไม่รอด…..
แต่ปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปแล้วครับ
ขอส่งกำลังใจให้น้อง ‘เน่เน่’ ของคนไทยคว้าชัยชนะมาครองครับ….พี่น้อง
ลุงแอ๊ดจะไปขอลายเซ็น เเละถ่ายรูปกับน้อง ‘เนเน่’ บ้างน่ะจ๊ะ…..พี่น้อง”