"จางดงยุน" ประกาศแต่งงาน "คิมซึงยุน" ตุลาคมนี้ หลังคบหากันมานาน

ต้นสังกัดยืนยัน จางดงยุน เตรียมเข้าพิธีวิวาห์กับนักแสดงสาว คิมซึงยุน ในเดือนตุลาคม โดยจัดงานเรียบง่าย มีเพียงครอบครัวร่วมเป็นสักขีพยาน
พระเอกเกาหลี จางดงยุน เตรียมสละโสด หลัง BH Entertainment ยืนยันเมื่อวันที่ 25 สิงหาคมว่า เขามีกำหนดแต่งงานกับนักแสดงสาว คิมซึงยุน ในเดือนตุลาคมนี้ โดยพิธีจะจัดขึ้นอย่างเป็นส่วนตัวและมีเพียงสมาชิกในครอบครัวเข้าร่วม
จางดงยุนยังเขียนจดหมายด้วยลายมือแจ้งข่าวดีต่อแฟน ๆ ระบุว่า เจ้าสาวคือคนที่เขาคบหามาเป็นเวลานาน และทั้งคู่ตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกัน หลังผ่านช่วงเวลาที่ได้เรียนรู้ เข้าใจ และดูแลกันมากขึ้น พร้อมขอให้แฟน ๆ มองความสัมพันธ์ของทั้งคู่ด้วยความอบอุ่น
นักแสดงหนุ่มยังเผยว่า หลังแต่งงานจะยังคงตั้งใจทำงานและพัฒนาตัวเองทั้งในฐานะนักแสดงและในฐานะคนคนหนึ่ง โดยจางดงยุนเริ่มเข้าสู่วงการแสดงในปี 2016 ก่อนเป็นที่รู้จักจากผลงานอย่าง The Tale of Nokdu และ Oasis
ด้านคิมซึงยุนมีผลงานโดดเด่นในสายภาพยนตร์ เคยร่วมแสดงใน Lucky Chan Sil และ In Water รวมถึง The Yeast ซึ่งเป็นผลงานที่จางดงยุนรับหน้าที่กำกับด้วย