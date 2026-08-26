"เซนดาย่า" รับค่าตัว 8.5 ล้านดอลลาร์ แซง "แอนน์ แฮทธาเวย์" แม้โผล่ The Odyssey แค่ 6 ฉาก

มีรายงานว่า เซนดาย่า รับค่าตัวจาก The Odyssey สูงถึง 8.5 ล้านดอลลาร์ มากกว่า แอนน์ แฮทธาเวย์ ที่ได้ 7.1 ล้านดอลลาร์ ทั้งที่มีจำนวนฉากน้อยกว่าพอสมควร
The Odyssey ผลงานฟอร์มยักษ์ของผู้กำกับ คริสโตเฟอร์ โนแลน กำลังเป็นที่พูดถึงจากรายงานค่าตัวของทีมนักแสดง โดย เซนดาย่า ซึ่งรับบทเป็นเทพีอธีนา reportedly ได้รับค่าตัวประมาณ 8.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้จะปรากฏตัวในภาพยนตร์เพียง 6 ฉาก
ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่า แอนน์ แฮทธาเวย์ ซึ่งมีรายงานว่าได้รับค่าตัวประมาณ 7.1 ล้านดอลลาร์ และปรากฏตัวถึง 16 ฉาก ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์และคำถามบนโลกออนไลน์ว่า เหตุใดเซนดาย่าจึงได้รับค่าตัวมากกว่า ทั้งที่มีบทในเรื่องน้อยกว่าอย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม ค่าตัวนักแสดงไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนฉากเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงชื่อเสียง มูลค่าทางการตลาด อำนาจต่อรอง และเงื่อนไขในสัญญา โดยเซนดาย่าถือเป็นหนึ่งในนักแสดงรุ่นใหม่ที่มีอิทธิพลสูงของฮอลลีวูด จากผลงานดังอย่าง Euphoria, Dune และแฟรนไชส์ Spider-Man
ทั้งนี้ ตัวเลขค่าตัว 8.5 ล้านดอลลาร์ของเซนดาย่า และ 7.1 ล้านดอลลาร์ของแฮทธาเวย์ ยังเป็นข้อมูลตามรายงานที่ไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากสตูดิโอหรือตัวแทนนักแสดง แต่ก็ทำให้ประเด็นค่าตัวกลายเป็นอีกหนึ่งกระแสที่ถูกจับตามองควบคู่กับตัวภาพยนตร์