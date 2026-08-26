ออสการ์ 2026 เจอดราม่าร้องเรียน “ฮาเวียร์ บาร์เด็ม” ตะโกน “Free Palestine” บนเวที

งานประกาศรางวัลออสการ์ปีนี้สร้างความไม่พอใจให้ผู้ชมบางส่วน ถึงขั้นมีการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารของสหรัฐฯ หรือ FCC โดยหนึ่งในประเด็นที่ถูกตำหนิคือการที่ ฮาเวียร์ บาร์เด็ม ขึ้นเวทีแล้วกล่าวว่า “Free Palestine”
TMZ ได้เอกสารคำร้องเรียนที่ FCC ได้รับหลังงานออสการ์ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้ชมรายหนึ่งวิจารณ์อย่างหนักถึงคำพูดของบาร์เด็ม ขณะเขาขึ้นทำหน้าที่ประกาศรางวัล ภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยม ร่วมกับ ปริยังกา โจปรา
ในช่วงดังกล่าว บาร์เด็มกล่าวบนเวทีว่า “No to war” หรือ “ไม่เอาสงคราม” และ “Free Palestine” หรือ “ปลดปล่อยปาเลสไตน์” นอกจากนี้ เขายังติดเข็มกลัดข้อความภาษาสเปน “No a la guerra” ซึ่งมีความหมายว่า “ไม่เอาสงคราม” รวมถึงเข็มกลัดอีกชิ้นที่สื่อถึงการสนับสนุนปาเลสไตน์
แม้คำพูดของนักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์จะเรียกเสียงเชียร์จากผู้ชมภายในสถานที่จัดงานได้ไม่น้อย แต่ผู้ชมทางบ้านบางส่วนกลับไม่พอใจ และตัดสินใจส่งเรื่องร้องเรียนไปยัง FCC ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ที่ดำเนินมายาวนานหลายทศวรรษ ขณะที่สงครามอิสราเอล–ฮามาสในฉนวนกาซายังคงดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2023
นอกจากนี้ ยังมีผู้ชมอีกรายแสดงความไม่พอใจที่งานประกาศรางวัล “ไม่ยอมหยุดพูดเรื่องการเมืองเสียที” พร้อมตำหนิคนในงานด้วยถ้อยคำรุนแรงว่าเต็มไปด้วยความเกลียดชัง
ผู้ร้องเรียนรายเดียวกันยังวิจารณ์การถ่ายทอดสดว่าไม่มีการเซ็นเซอร์คำหยาบบางคำ พร้อมเรียกรายการว่าเป็นโชว์ที่ “น่ารังเกียจ” และ “ชวนเอือมระอา”
อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เวทีออสการ์ถูกผู้ชมร้องเรียนไปยัง FCC ก่อนหน้านี้ เหตุการณ์ฉาวในปี 2022 ที่ วิล สมิธ (Will Smith) เดินขึ้นเวทีไปตบหน้า คริส ร็อก (Chris Rock) กลางรายการ ก็เคยสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก และทำให้ FCC ได้รับคำร้องเรียนหลายสิบฉบับจากผู้ชมที่มองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีความรุนแรงเกินควร.