“น้องมิก้า-แม็กเวลล์” ลูกชาย-น้องชาย บวชหน้าไฟให้ “เร แม๊คโดแนลด์”

บรรยากาศที่วัดยาง ย่านอ่อนนุช ก่อนพิธีฌาปนกิจ “เร แม๊คโดแนลด์” นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง ในเวลา 16.00 น. เป็นไปด้วยความอาลัยของครอบครัว เพื่อนพ้องในวงการบันเทิง และแฟนคลับที่มาร่วมส่งเจ้าพ่อรายการท่องเที่ยวเป็นครั้งสุดท้าย โดยในช่วงเช้า “น้องมิก้า” ลูกชายของเร พร้อมด้วย “แม็กเวลล์” น้องชาย ได้เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท (บวชหน้าไฟ) เพื่ออุทิศบุญกุศลเป็นครั้งสุดท้าย
ภายในบริเวณงาน “อาร์ม ศุภชัย ใจเด็ด” นักฟุตบอลทีมชาติไทยซึ่งเป็นลูกบุญธรรม ได้เดินทางมาร่วมดูแลความเรียบร้อยและช่วยจัดเตรียมสถานที่ด้วยตัวเอง พร้อมด้วย “บอม ฑิชากร เปล่งพานิช” ลูกสาวของ “นก สินจัย เปล่งพานิช” ที่มาร่วมแรงร่วมใจช่วยงานครอบครัวแม๊คโดแนลด์อย่างเต็มที่
นอกจากนี้ ผู้จัดงานยังได้จัดเตรียม “บอร์ดคำอาลัย” เพื่อเปิดโอกาสให้แฟนคลับและผู้มาร่วมงานได้เขียนข้อความถ่ายทอดความรักและความทรงจำที่มีต่อเร พร้อมทั้งมีการนำ “รถคู่ใจ” ที่เคยใช้ประกอบการเดินทางในรายการท่องเที่ยวอันเป็นตำนานของ เร แม๊คโดแนลด์ มาจอดจัดแสดงภายในบริเวณงานอีกด้วย