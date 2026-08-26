เจาะประโยคเด็ด “เมล บี” ส่งถึง “เนเน่” ก่อนกดปุ่มทอง AGT ตะลึงสุดๆ องค์ร็อกประทับร่าง

สร้างปรากฏการณ์กระหึ่มเวทีระดับโลกอีกครั้ง สำหรับ “เนเน่ รอยัล”หรือ “แพรว รัตติกานต์ อำลอย” ศิลปินเยาวชนวัย 16 ปี จากจังหวัดภูเก็ต ที่ล่าสุดแข่งขันในรอบ Live Shows ของรายการ America's Got Talent 2026 ด้วยลุคสุดเท่และเสน่ห์อันโดดเด่นสะกดทุกสายตา
การแสดงครั้งนี้ เนเน่ ได้เลือกหยิบเพลงร็อกระดับตำนานยุค 90s อย่าง “Black Hole Sun” มาโชว์พลังเสียงที่ดุดัน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ควบคู่ไปกับลีลาการโซโล่กีตาร์ที่สอดประสานเข้ากับอารมณ์เพลงอย่างสมบูรณ์แบบ สะกดผู้ชมและกรรมการทั้งฮอลล์ให้จดจ่อตลอดการแสดง จนกระทั่งจบโชว์ ฮาวี แมนเดล กรรมการถึงกับเอ่ยปากชมว่า ทางสถานีโทรทัศน์ NBC ควรมอบเงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์ให้เธอไปเลยตั้งแต่ตอนนี้
ทางด้าน โซเฟีย เวอร์การ่า หนึ่งในกรรมการตัดสิน ได้กล่าวชื่นชมว่า เนเน่สามารถร้องและเล่นกีตาร์ได้อย่างบ้าคลั่งและยอดเยี่ยมมาก ทั้งยังมีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นจนใครๆ ก็ต้องพูดถึง และเชื่อมั่นว่าเด็กสาวจากเมืองไทยคนนี้มีสิทธิ์ลุ้นตำแหน่งแชมป์ประจำซีซันได้เลย
ขณะที่ เมล บี อดีตสมาชิกวงระดับตำนาน Spice Girls เผยความรู้สึกด้วยความทึ่งว่า ตอนที่เจอเนเน่บริเวณหลังเวทีตั้งแต่ช่วงเช้า เนเน่เป็นเด็กสาวที่เงียบขรึม ถ่อมตัว และน่ารักมาก แต่ทันทีที่ขึ้นมาบนเวทีและจับไมค์ ลุคกับฟีลลิ่งกลับเปลี่ยนเป็นคนละคน ราวกับองค์ร็อกประทับร่าง
เมล บี กล่าวเสริมว่า “เสียงร้องคุณดีมากจริงๆ ฉันเป็นสาวยุค 90s อินกับเพลงป๊อป เพลงแนวนี้อาจจะไม่ใช่ทางของฉันเท่าไหร่ แต่เสียงร้องของคุณเป๊ะ การเล่นกีตาร์ก็เป๊ะ ทั้งลุค พลัง และบรรยากาศที่คุณส่งออกมามันใช่ไปหมด แล้วแบบนี้ฉันจะไม่กดปุ่มทองให้ได้ยังไง” ก่อนจะทิ้งท้ายว่า “ฉันจะทนไม่ทำสิ่งนี้ได้ยังไง” แล้วเอื้อมมือไปกดปุ่ม Golden Buzzer กลางรายการ ส่งผลให้ เนเน่ รอยัล ทะยานผ่านเข้ารอบสุดท้ายไปได้ทันทีโดยไม่ต้องรอผลโหวต