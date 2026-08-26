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จาก "ภูมิปัญญาสูงสุด" สู่ "คุณค่าระดับโลก" เชิญร่วมสัมผัสเสน่ห์อันน่าหลงใหลของผ้าทอน่านในงาน "NEW NAN: FROM HERITAGE TO GLOBAL VALUE"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



งานนี้ไม่ได้มีแค่การซื้อขาย แต่เป็นการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมผ่านมุมมองแฟชั่นร่วมสมัย

Fashion Show: ถ่ายทอดความงดงามและอัตลักษณ์ผ้าทอน่านผ่านแฟชั่นร่วมสมัย

Exhibition: ชมนิทรรศการเสื้อผ้าต้นแบบที่สะท้อนเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่น

Selection Shop: ช้อปสินค้าแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ผ้าทอน่านจากผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 22 ร้านค้า

Special Deals: พบสินค้าลดราคาและข้อเสนอพิเศษตลอดงาน

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและเชิดชูผ้าทอไทยไปพร้อมกัน!

5-7 กันยายน 2569 เท่านั้น! ที่ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ