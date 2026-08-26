จาก "ภูมิปัญญาสูงสุด" สู่ "คุณค่าระดับโลก" เชิญร่วมสัมผัสเสน่ห์อันน่าหลงใหลของผ้าทอน่านในงาน "NEW NAN: FROM HERITAGE TO GLOBAL VALUE"

งานนี้ไม่ได้มีแค่การซื้อขาย แต่เป็นการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมผ่านมุมมองแฟชั่นร่วมสมัย
Fashion Show: ถ่ายทอดความงดงามและอัตลักษณ์ผ้าทอน่านผ่านแฟชั่นร่วมสมัย
Exhibition: ชมนิทรรศการเสื้อผ้าต้นแบบที่สะท้อนเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่น
Selection Shop: ช้อปสินค้าแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ผ้าทอน่านจากผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 22 ร้านค้า
Special Deals: พบสินค้าลดราคาและข้อเสนอพิเศษตลอดงาน
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและเชิดชูผ้าทอไทยไปพร้อมกัน!
5-7 กันยายน 2569 เท่านั้น! ที่ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ