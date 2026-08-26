คนบันเทิงน้ำตาไหล “เนเน่” เข้ารอบชิง AGT “เสก โลโซ” ซูฮก น้องสุดยอด

คนบันเทิงน้ำตาไหลไปตามๆ กัน กับความสำเร็จของ “เนเน่ รอยัล” รัตติกานต์ อำลอย สาวน้อยจากจังหวัดภูเก็ต ที่ผ่านเข้ารอบชิง America’s Got Talent ในวันที่ 22 ก.ย. เรียบร้อยโดยไม่ต้องรอผลโหวต หลังโชว์คว้าใจ “เมล บี” จนกดปุ่มทองให้เจ้าตัว
ด้านคนบันเทิงต่างส่งแรงใจเชียร์เนเน่ งานนี้ทำร้องไห้กันถ้วนหน้า ไม่ว่าจะเป็น บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ที่โพสต์ตื้นตัน ประกาศพร้อมอัดฉีดรางวัล จนทำให้คนบันเทิง อาทิ อ้อม พิยดา จุฑารัตนกุล, แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น, อั๋น ภูวนาท คุนผลิน เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้ำตาไหลไปด้วย
รวมทั้งร็อกระดับตำนานในประเทศไทยอย่าง “เสก โลโซ” เสกสรรค์ ศุขพิมาย ได้โพสต์ยินดีกับ เนเน่ ในเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “ยินดีกับน้องเนเน่ รอยัลด้วยครับ อยากจะบอกว่าน้องสุดยอดมากครับ”