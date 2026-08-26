นาทีประวัติศาสตร์! “เนเน่” คว้า “โกลเด้น บัซเซอร์” จากรายการระดับโลก AGT

เด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก! “เนเน่ รอยัล” หรือ แพรว รัตติกานต์ อำลอย มือกีตาร์และนักร้องสาววัยเพียง 16 ปี จากจังหวัดภูเก็ต ที่สร้างประวัติศาสตร์ผ่านรอบออดิชันและ Judges’ Callbacks จนก้าวเข้าสู่รอบ Live Shows ได้สำเร็จ โดยเป็นหนึ่งใน 44 ศิลปินที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของรายการระดับโลกอย่าง America’s Got Talent Season 21
สำหรับศึกหนักในรอบ Quarterfinals 2 เนเน่มีกำหนดขึ้นโชว์ฝีมือบนเวทีตามเวลาประเทศไทยใน วันนี้ (26 สิงหาคม 2569) เวลา 07.00 น. (ตรงกับวันอังคารที่ 25 สิงหาคม ตามเวลาสหรัฐฯ)
การแข่งขันในรอบนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ เนื่องจากต้องประชันฝีมือกับ 11 ศิลปินในรอบเดียวกัน ความท้าทายจึงไม่ได้หยุดอยู่แค่การมัดใจคณะกรรมการ แต่เป็นการดึงดูดสายตาและชิงคะแนนโหวตจากผู้ชมทั่วโลกเพื่อผ่านเข้ารอบต่อไป
ภายหลังเนเน่ปรากฏตัวบนเวที ทำคนไทยขนลุก เนเน่ พลิกลุคตัวเอง โชว์พลังเสียงร้อง และโซโล่กีต้าร์ได้อย่างลงตัวในเพลง Black hole sun วง Soundgarden และวินาทีประวัติศาสตร์ก็เกิดขึ้น หลังจากที่ “เมล บี” กด “โกลเด้น บัซเซอร์” ให้เจ้าตัว ทะลุผ่านเข้ารอบชิง 22 ก.ย. ทันที ทำแฟนๆ หัวใจจะวายกับวินาทีประวัติศาสตร์ของเด็กไทย