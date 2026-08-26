“อุ้ม ลักขณา” เสียเซลฟ์ โดน “นิวเคลียร์” แย่งทาร์เก็ตสายฝอไปหมด! ทนเจ็บลบรอยสัก ย้อนเวลาได้จะไม่ทำเลย

“อุ้ม ลักขณา” เสียเซลฟ์เบาๆ ถามพลาดตรงไหน มั่นใจสายฝอไปฝรั่งเศส แต่หนุ่มเมินกลับรุมจีบ “นิวเคลียร์” น้องสาว พร้อมเผยเหตุผลที่ต้องทนเจ็บเป็นปีเพื่อลบรอยสักที่ติดตัวมานาน บอกถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะไม่ทำเลย
ถือเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่สำหรับสาว “อุ้ม ลักขณา วัธนวงส์ศิริ” ที่ไปลบรอยสักที่ติดตัวมานานหลายปี โดยเจ้าตัวเผยถึงเรื่องนี้ในงานเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์แบรนด์ VIVE (วีฟ ลักลิน) บอกว่าเพราะมีหมอดูทักมา แต่น่าจะต้องใช้เวลาอีกนาน เพราะต้องลบเป็น 10 ครั้ง และทำได้แค่เดือนละครั้งเท่านั้น!
“ก็เจ็บดีค่ะ เป็นอะไรที่ตัดสินใจทำแล้วเนอะ ก็ได้ฤกษ์ที่ดี ไปลบเมื่อวาน แต่ว่ามันยังไม่ค่อยหายมากค่ะ เพราะมันเป็นการลบครั้งแรก คุณหมอก็บอกแล้วว่า 10 กว่าครั้งเลยค่ะ ต้องใช้เวลาเป็นปี เพราะว่ามันเลเซอร์ได้แค่เดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น แต่ก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะ เพราะว่าแปะยาชานานชั่วโมงกว่า เจ็บทนได้ ตอนนี้มี 2 อันที่เริ่มลบก่อนค่ะ ส่วนอันใหญ่อาจจะพักผ่อนแป๊บนึง เดี๋ยวดูก่อน (หัวเราะ) อาจจะแค่ 2 รอยนี้ที่อยู่นอกร่มผ้า อันที่อยู่ในร่มผ้าถ้าอันไหนไม่เห็นก็อาจจะยังไม่ได้ลบ
ไม่ได้รู้สึกเสียดายที่ต้องไปลบค่ะ คือเราคิดมาดีแล้วแหละ ถึงวัยที่อยากจะกลับสู่สามัญที่ไม่มีริ้วรอยอะไรเลย ก็ต้องดูว่าผิวเนื้อของแต่ละคนมันจะรับได้มากน้อยแค่ไหน แต่การตัดสินใจลบครั้งนี้ก็เป็นการตัดสินใจที่คิดมาดีแล้ว แล้วก็อยากเตือนด้วย สำหรับคนที่อาจจะสักดี ไม่สักดี ผู้หญิงตัวเนียนๆ ผิวเนียนๆ จริงๆ แล้วสวยกว่าแต่ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน บางคนเขาก็ชอบ อย่างอุ้มตอนแรกก็ชอบ สมัยเด็กวัยรุ่นมันซ่าเนอะ ยิ่งพ่อแม่ห้ามมันยิ่งอยากต่อต้าน ก็ถ้าย้อนกลับไปได้ก็จะไม่สักอะไรเลย
บางคนก็บอกว่าอย่าไปลบเลย กลัวมันเป็นแผลเป็น กลัวจะไม่สวย ก็ไปถามประสบการณ์จากเพื่อนๆ ที่เคยลบแล้ว ของเขาใหญ่มากเต็มหลังนะ ทุกวันนี้ก็เนียนกริ๊บเลย แต่ว่าต้องใช้เวลาเป็นปีๆ ของเขา 2 ปีกว่าจะหมดทั้งหมด ต้องใจเย็นๆ เพราะถ้าเกิดใจร้อนผิวเราจะเบิร์น เพราะฉะนั้นมันก็ทำได้แค่เดือนละ 1 ครั้ง ก็คุ้มนะที่มันไม่ต้องเห็นแล้วคาใจ คือสึนามิมันความหมายไม่ดีด้วย เราสายมูไง พอมีอาจารย์มาทักบอกว่ารู้ไหมคลื่นมันไม่ดี เรื่องราวที่มีในชีวิตที่มันจะเกิดขึ้น ยิ่งมีมันก็ยิ่งไม่ดี เดี๋ยวคงเอาออก”
มั่นใจไปฝรั่งเศสคราวนี้ ต้องมีหนุ่มตาน้ำข้าวตามจีบแน่นอน แต่เป็นเป็น “นิวเคลียร์ หรรษา” น้องสาวที่กวาดหมด
“ใช่ (หัวเราะ) ก็ไปเที่ยวฝรั่งเศสกับน้องสาวมาค่ะ ไปแซงต์-โทรเปซ์ แล้วก็ไปโมนาโก ก็น้องมาพรีเซนต์พี่สาวมากว่าเราต้องไปที่นี่นะ มันเป็นประเทศที่คนฉ่ำๆ เขาไปกัน แล้วก็ไปกับแก๊งสาวๆ เป็น 10 คน เราก็เตรียมเสื้อผ้า หน้า ผม ไปอย่างดี กะว่าเราต้องโดนชู้ตบ้างแหละงานนี้ เพราะว่าฉันก็สายฝอไง ก็ควงไปกับน้องสาว มั่นใจว่าฉันต้องโดนชู้ต แต่ไม่มีสักคนเลยค่ะ (หัวเราะ) งงมาก คืองงจริงๆ แต่พอถึงเวลาหน้างานจริงๆ คนที่โดนชู้ตในกลุ่มมีอยู่คนเดียวคือคุณนิวเคลียร์ค่ะ กลายเป็นว่าสาว ขาว หมวย แบบนั้นได้เลย
คือทุกคนในกลุ่มก็จะผิวแทนๆ หน้าไทยๆ อุ้มก็จะผิวแทน แต่หน้าอาจจะลูกครึ่งนิดนึง ฝรั่งอาจจะมาบอกว่าหน้าไม่เหมือนคนไทย จะเหมือนสาวละติน เขาอาจจะต้องการความยูนีกแบบเอเชีย ซึ่งนิวเคลียร์คือขาวหมวย แล้วคุณนางก็โดดเด่นอยู่ในกลุ่มเรา ฉันแม่ค้าขายไม่ออกเลย (หัวเราะ) จนตอนนี้นิวยังบอกว่ามันสายฝอได้ไงวะ มันก็ยังงงอยู่ ยืนๆ อยู่ 4-5 คน ผู้ชายเดินพุ่งมาหานิวเลยนะ คือตั้งเป้ามาเลย นิวเคลียร์ก็เลยกลายเป็นสายฝอไปแล้วตอนนี้ แปลกมาก”
บอกไม่เฟล แต่เสียเซลฟ์นิดหน่อยว่าทำอะไรผิดไป
“เราไม่เฟล แต่เสียเซลฟ์เล็กน้อย ว่าเอ๊ะ ฉันพลาดอะไรตรงไหนวะ (หัวเราะ) ไม่ได้เสียเซลฟ์กับน้อง เราแฮปปี้ เพราะน้องเป็นสาวโสดไง น้องเขาก็อยากจะ Worldwide เขาก็มีความสุขเราก็ช่วยน้องดูมากกว่า พอผู้ชายชู้ตน้อง เราก็ช่วยน้องสแกน มีขำๆ ผ่านๆ มากกว่า เราไม่ได้ตั้งใจจะไปหาผู้ชายเนอะ (หัวเราะ) เราตั้งใจไปเที่ยวให้สนุก แล้วคือแดดแรงมาก ทุกคนก็นั่งกันอยู่กลางทะเล เราก็งงกับฝรั่ง กินข้าวกลางแดด ฉันกับนิวก็นั่งกันอยู่ในรูเล็กๆ ที่สามารถบังแดดได้ นั่งกันอยู่สองคนพี่น้อง หาหลบแดด แต่ว่าฝรั่งเขาชอบ แต่สนุกค่ะ เราพี่น้องสองคนไม่เคยไปทริปต่างประเทศกันสองคนนะ ส่วนมากจะไปกันเป็นครอบครัว
ก็คืนความแซบนิดนึง กำลังพอดี เพราะว่าปีนี้เราก็มีงานที่ต้องขายรูปร่างหน้าตา ก็คัมแบ็กนิดนึงค่ะ ดิสนีย์ (ลูกสาว) ก็เป็นเด็กที่น่ารักมาก ทุกครั้งที่วิดีโอคอลหา เวลาที่เราแต่งตัวสวยเขาจะบอกหม่ามี้สวยมาก ซัปพอร์ตทุกวัน เขาบอกทำไมอยู่เมืองไทยไม่เห็นสวยแบบนี้เลย (หัวเราะ) เป็นอย่างนี้ทุกวันได้ไหมเขาไม่หวง เขาชอบให้เราแต่งตัวสวย ชอบให้เราแต่งหน้า แต่งตัว เขาชอบค่ะ เขาเป็นสายซัปพอร์ตแม่ ส่วนของลูก ก็ถ้าลูกชอบแม่แฮปปี้ด้วย ก็อยากให้เขาได้เดินในทางสายที่เขาต้องการ เราก็ไม่ได้จะไปบังคับเขาว่าหนูต้องมาทางนี้นะ แล้วแต่เขาเลย”