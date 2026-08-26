“ปู แบล็คเฮด” เล่าความผูกพัน “เร แม๊คโดแนลด์” แก๊งมอเต่า แห่งบ้านฮอยฮอย แม้ผ่านไปเกือบ 30 ปีเจอกันเมื่อไหร่ก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่าง

“ปู แบล็คเฮด” เล่าความผูกพัน “เร แม๊คโดแนลด์“ แก๊งมอเต่า แห่งบ้านฮอยฮอย เผยแม้จะผ่านไปนานเกือบ 30 ปีเจอกันเมื่อไหร่เรก็ยังเป็นเหมือนเดิมทุกอย่าง ทัชใจในความมุ่งมั่น ชัดเจนในเป้าหมาย เสมอต้นเสมอปลาย ทำแต่สิ่งที่ดี ทำให้เรได้รับการยอมรับเป็นผู้ทรงอิทธิพลแห่งยุคสมัย
รวมแก๊งซนๆ มาด้วยกันตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการบันเทิงเลยด้วยซ้ำ ทำให้ “ปู แบล็คเฮด” หรือ อานนท์ สายแสงจันทร์ ผูกพันกับ “เร แม๊คโดแนลด์” มาเกือบ 30 ปี พอทราบข่าวการจากไปของเรก็ทำเอาปูช็อกไปเหมือนกัน
“ผมกับเรเราเจอกันมา 20 กว่าปี ตั้งแต่กลุ่มเขาเรียกตัวเองว่ากลุ่มมอเต่า เร กับคริต (ชาคริต แย้มนาม) ยังเป็นพิธีกร เจอกันก่อนที่จะมีแบล็คเฮดด้วยซ้ำ ตอนนั้นก็จะมีการรวมตัวกันของหลายๆ คน พวกเราก็ไปสันทนาการด้วยกัน ไปเที่ยวไปสนุกสนานด้วยกันอยู่สักพักก่อนแยกย้ายทำงานกัน ไปเติบโต ผมกับเรเพิ่งเจอกันเมื่อไม่นาน ก็คุยกันว่าเดี๋ยวจะนัดรวมตัวกัน แต่เวลาไม่ตรงกันสักที จนถึงวันนี้ที่ทราบข่าว เพื่อนเรากลุ่มเดียวกัน เรไปเยี่ยมเพื่อนที่บางแสน อ่างศิลา ก็มีการชักชวนกันไปรอบหน้าเราจะไปด้วยกัน ไปพร้อมกัน”
เล่าความหลังสมัยซนๆ มาด้วยกัน แม้จะผ่านไปเกือบ 30 ปี “เร” ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลย
“เขาเหมือนเดิมตลอดตั้งแต่วันแรกที่เจอจนกระทั่งวันที่ไปรายการติดคุยของเขา ทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมด เวลาคุยเรจะจำโมเมนต์ต่างๆ นานา ณ วันนั้นได้ เขาจะจำได้ดีมาก เขาเก็บรายละเอียด ก่อนที่เราจะเติบโตกันเราก็ลุยกันมาเยอะพอสมควร ก็สนุกสนานกันเยอะในช่วงนั้น
ไม่ว่าจะเบื้องหน้าเบื้องหลัง เรก็เป็นอย่างนั้นแหละตามที่เราเห็นกัน เขาเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนที่ไม่เหมือนใคร ต่างคนก็ต่างติดตามเรื่องราวของกันและกันถึงแม้จะไม่ได้เจอกัน เรมีแต่ความสนุกสนาน ขี้เล่นเหมือนเดิม แม้แต่การพูดการจา รูปประโยคก็ยังเหมือนเดิม เขามีวิธีคิด วิธีหยุดนิ่งในสิ่งที่บางทีเราก็คิดไม่ถึง เช่น เวลาที่เราเคยสนุกด้วยกัน เราไปไหนมาไหนไม่ว่าจะนัดหรือไม่ได้นัดหมายเราจะได้เจอกันตลอด เอาง่ายๆ ตอนนั้นไปไหนก็เจอกัน
ในเรื่องราวระหว่างเพื่อนเขาจะจำรายละเอียดได้แม่น เขาจะเป็นกลุ่มเด็กในช่วงเวลานั้น ส่วนผมจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่กว่า เวลาไปเที่ยวกลุ่มเขาจะเป็นกลุ่มมอเต่า มีเร-คริต-เล่ ของผมจะมีผม พี่อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน และเพื่อนๆ คนอื่น ซึ่งเราจะมีสถานที่ที่นึงเรียกว่าฮอยฮอย ไม่ว่าคุณจะจากที่ไหนมาก็แล้วแต่สุดท้ายเราจะมารวมตัวกันที่นี่ มาเจอกัน สังสรรค์กัน แล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้าน ก็จะมีคำพูดติดปากกันว่า ฮอยฮอยเปิดพร้อมอยู่แล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่าน ก็จะมีน้องๆเหล่านี้แหละอยู่ในบ้านฮอยฮอยกัน”
ความมุ่งมั่น ชัดเจนในเป้าหมาย เสมอต้นเสมอปลาย ทำแต่สิ่งที่ดี ทำให้เรได้รับการยอมรับเป็นผู้ทรงอิทธิพล เป็นจิตวิญญาณแห่งยุคสมัย จากนี้เรไม่ต้องห่วงอะไร หลับให้สบาย
“เขามีความมุ่งมั่น มีเป้าหมายชัดเจน เป็นคนที่ไม่ได้เดินผ่านอะไรไปแล้ววอกแวกไปกับสิ่งๆ นั้น หลายคนก็ได้เห็นความชัดเจนของเขาว่าเขามีเป้าหมายที่แน่วแน่ ทำให้คนเชื่อ และเขาเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลาย ทุกอย่างที่คิดที่ทำเป็นเรื่องบวกทั้งสิ้น ซึ่งทำให้เขาเป็นเร แม๊คโดแนลด์ ตอนทราบข่าวก็ช็อก ผมไปงานที่ญี่ปุ่น แล้วก็มาทราบข่าว ก็โทร.เช็กกับเพื่อนๆ ปรากฎว่าเป็นเรื่องจริง ไม่ใช่เฟกนิวส์
เรทำมาหลายสิ่งหลายอย่างแล้วในทุกอย่างที่เรตั้งใจและอยากจะทำ เขาเริ่มต้นมาด้วยดีตลอด ถึงแม้วันนี้เรจะจากไปแต่มันยังไม่จบ เพราะทุกคนจะสานต่อจากเร เรไม่ต้องห่วงอะไรเลย ให้เรหลับให้สบาย”