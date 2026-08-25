ชวนทุกคนมาดูแลสุขภาพ กับ “แพท วง Klear” และ “MicMac” ในงาน Heart Of Care Health Fair 2026

พบกับศิลปินสาวสุดฮอต แพท - รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย (แพท วง Klear) พร้อมครอบครัวในงาน Heart Of Care Health Fair 2026 ภายใต้แนวคิด Cancel Cancer Together, We Connect Your Care Journey เชื่อมโยงทุกการรักษา เพื่อทุกก้าวของการดูแล จัดโดย โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล และโรงพยาบาลปิยะเวท ที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพของทุกเจนแบบไม่มีกั๊ก และการสร้างวินัยด้านสุขภาพที่ทำได้จริง แถมยังมีโชว์สุดพิเศษชวนทุกคนร้องเพลงฮิตสร้างความสุขไปด้วยกัน
พร้อมด้วยพิธีกรมากความสามารถ อย่าง นิปปอน - นวนันท์ บำรุงพฤกษ์ ที่จะมาร่วมสร้างสีสันและรอยยิ้มบนเวที ชวนเรียนรู้เรื่องโรคมะเร็ง ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมภายในงานที่ถ่ายทอดความรู้ด้านการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง และแนวทางการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2569 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานลิฟต์แก้ว ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 2
นอกจากนี้ ยังมีศิลปินรุ่นใหม่ที่ใส่ใจการดูแลสุขภาพอย่าง MicMac (มิคแมค) มาสร้างสีสันและความบันเทิงภายในงาน ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2569 ชวนให้ทุกคนมาร่วมสนุก เปิดมุมมองใหม่ในการดูแลตัวเอง และเติมแรงบันดาลใจไปด้วยกัน บอกเลยว่าสายเฮลท์ตี้ห้ามพลาด!