“เชอรี่-แชมเปญ เอ็กซ์” 2 นางเอกหนังในตำนาน ร่วมส่ง “เร แม๊คโดแนลด์” สวดอภิธรรมคืนสุดท้าย (คลิป)

บรรยากาศแห่งความอาลัย สวดอภิธรรมคืนสุดท้าย “เร แม๊คโดแนลด์” ก่อนมีพิธีฌาปนกิจพรุ่งนี้ (26 สิงหาคม 2569) เวลา 16.00 น. ที่วัดยาง พระอารามหลวง ซอยอ่อนนุช 23 โดยวันนี้มีคนดังในวงการบันเทิงเดินทางมาร่วมงานแน่นศาลา อาทิ บอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ, แชมเปญ เอ็กซ์, ธงธง ม๊กจ๊ก, เชอรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ, เต็ม วุฒิสิทธิ์ สืบสุวรรณ, ปู แบล็คเฮด อานนท์ สายแสงจันทร์, หมู กลด สการเวช, บอล อธิป นานา, มอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต์, เก๋ ชลลดา สิริสันต์ ฯลฯ
โดย เชอร์รี่ เข็มอัปสร นางเอกในภาพยนตร์แฟนตาซีฟอร์มยักษ์ขึ้นหิ้งในปี 2550 เรื่อง “โอปปาติกะ เกิดอมตะ” ที่แสดงร่วมกับ เร แม๊คโดแนลด์, เต๋า สมชาย, ชาคริต, ลีโอ พุฒ และยังมี แชมเปญ เอ็กซ์ นักแสดงหญิงภาพยนตร์เรื่องแรกของเรในเรื่อง ฝัน บ้า คาราโอเกะ เป็นจุดกำเนิดของเรในวงการหนัง ที่พาเรสู่การได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเวทีสุพรรณหงส์ตั้งแต่ผลงานแรกด้วย ในปี 2540
และ ฝัน บ้า คาราโอเกะ ยังพาเรไปไกลถึงระดับโลก เป็นหนังที่เหมือนเป็นประตูบานแรกให้หนังไทยออกสู่สายตาเวทีโลก และคว้ารางวัลจากหลายเทศกาลหนังทั่วโลก ปัจจุบันฝัน บ้า คาราโอเกะ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ
นอกจากนี้ยังมีแฟนคลับจำนวนมากมาร่วมวางดอกไม้ไว้อาลัยเร และต่อแถวถ่ายรูปตรงบริเวณที่ให้วางดอกไม้ เพื่อเก็บไว้ในความทรงจำตลอดไป