“แอน - เปเล่” วอนแฟนคลับไม่โก่งราคาสินค้าคอลเลกชัน “เร” ไม่นำของที่ระลึกฌาปนกิจไปขายต่อ ทึ่งเรมีเพื่อนทุกระดับ

“แอน ภัททิรา - เปเล่” วอนแฟนคลับ “เร แม๊คโดแนลด์” ไม่โก่งราคาสินค้าของ “เร่ร่อน” คอลเลกชันเร และไม่นำของที่ระลึกในงานฌาปนกิจไปขายต่อ อยากให้เป็นของที่ระลึกจริงๆ ภูมิใจเพื่อนถูกยกให้เป็นหัวหน้าเผ่า เซอร์ไพรส์แฟนๆ จัดงานรำลึกให้ที่ลานคนเมือง รับเพื่อนบางคนยังทำใจไม่ได้ต่อการจากไป ต้องพึ่งยานอนหลับ
เดินทางมาถึงพิธีสวดอภิธรรมคืนสุดท้ายแล้ว ซึ่งมีแฟนๆ มากมายเดินทางมาร่วมงานรำลึกถึง “เร แม็คโดแนลด์” แน่นบริเวณรอบนอกศาลา มีเหล่าเพื่อนของเร คอยดูแลความเรียบร้อยในงานให้เป็นไปด้วยดี ซึ่งตัวแทนเพื่อน “แอน ภัททิรา แย้มนาม” และ “เปเล่ คริสโตเฟอร์ วอชิงตัน” ได้เปิดใจว่าแม้ภายนอกจะดูเหมือนกลุ่มเพื่อนของเรเข้มแข็งกัน แต่จริงๆ แล้วพยายามข่มใจ ถึงขั้นบางคนต้องพึ่งยานอนหลับ
เปเล่ : “จริงๆ พวกเราเหนื่อยกัน พยายามประคับประคองพวกเรากันเองด้วย เราไม่คิดว่าจะมีการต้อนรับที่เยอะขนาดนี้ ก็กินให้อิ่ม นอนให้หลับ ผลัดกันมาช่วยกันจนถึงวันสุดท้าย ความรู้สึกส่วนตัวผมเก็บไว้ มันคงจะมีอีกความรู้สึกนึงหลังจากนี้”
แอน : “ทุกเช้าของพวกเราตอนนี้ พอตื่นขึ้นมาก็จะคุยกันไหวไหม ทุกคนเวลาอยู่ที่งานทุกคนต่างก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด แต่พอทุกคนกลับไปอยู่กับตัวเองก็คือไม่มีบ้านไหนไหวเลย ทุกคนพยายามเข้มแข็ง แต่พอกลับไปถึงบ้านภาพเก่าๆ แม้กระทั่งโซเชียลที่เลื่อนไปทางไหนก็เจอ ทุกคนต้องพยายามฮีลใจตัวเองเพื่องานในอีกวันจะได้เรียบร้อย”
เปเล่ : “ต้องอาศัยการข่ม นึกถึงว่าพรุ่งนี้เราต้องทำอะไรให้เรียบร้อยบ้าง หลายๆ คนเป็นคล้ายๆ กันคืออย่าว่าง อย่าให้เงียบ ต้องทำอะไรเพื่อให้ตัวเองไม่ฟุ้งซ่าน”
แอน : “มีหลายคนต้องทานยานอนหลับเพื่อให้ตัวเองหลับกันให้ได้ ถ้าฝืนตัวเองไม่นอน กำลังในงานก็จะหายไปอีก ทุกกำลังมีความสำคัญหมดในตอนนี้”
มองที่คนมาร่วมไว้อาลัยกันเยอะและมีการพูดถึงเต็มโซเชียลเพราะ “เร” มีมิตรภาพให้กับทุกคนและทุกระดับ
เปเล่ : “เรมีส่วนในช่วงชีวิตของใครหลายๆ คน ไทม์ไลน์ของชีวิตเรเจอคนเยอะมาก และมันไม่ใช่เป็นเพียงคนรู้จัก แต่ได้กลายเป็นเพื่อนโดยใช้เวลาไม่นาน ผมเองก็อยู่ในช่วงเวลาเหล่านั้น วันเวลาที่พาเรามาถึงวันนี้ได้ก็คือคนพวกนี้แหละที่อุ้มชู ดูแล เป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพ ทำให้การเดินทางของเรมีเพื่อนอยู่ร่วมทางเสมอ รวมถึงพวกเราด้วย ไม่ว่าจะเพื่อนสมัยเรียน เพื่อนในวงการ เพื่อนตามสถานที่ท่องเที่ยว”
แอน : “เขามีเพื่อนในทุกระดับ พี่เรทำให้ทุกคนสัมผัสถึงตัวพี่เรได้กันทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มไหน อยู่ไกลแค่ไหน พวกเราก็ดีใจที่มีคนรักเขาเยอะในทุกๆ ที่จริงๆ แม้แต่ในหมู่บ้านเล็กๆ เพราะเขาเป็นนักเดินทาง มิตรภาพของเขาจึงมีทุกเส้นทาง มันเลยดูเหมือนทุกคนรักเขาขนาดนี้”
เปเล่ : “มันคือมิตรภาพที่น่าประทับใจ บทสนทนามันอาจจะสั้น แต่มันคาอยู่ในใจของคนเหล่านั้น ทุกคนก็จะมีประโยคเหล่านั้นอยู่ในใจ รวมถึงคอนเทนต์ที่เรทำ มันเลยดูเหมือนเขาคุยกับเราทุกวัน เขาเลยเป็นเหมือนเพื่อนของทุกๆ คนทั้งที่เจอและไม่ได้เจอกับคนที่ได้โตมากับเขา”
ภูมิใจแทนเพื่อนที่มีปรากฎการณ์คนรัก “เร” มีการร่วมตัวกันที่ลานคนเมืองเพื่อนไว้อาลัย
เปเล่ : “ตอนแรกก็คิดว่าไม่น่าจะเยอะ แต่กลายเป็นพื้นที่ไม่เพียงพอ ที่เซอร์ไพรส์ที่สุดเลยคือที่ลานคนเมือง อันนั้นคือผมภูมิใจในเพื่อนมาก ภูมิใจในเหล่าแฟนๆ ที่มีความน่ารัก มีความเป็นสุภาพชน ทำให้อะไรๆ ออกมาด้วยดีทั้งๆ ที่เป็นพื้นที่สาธารณะ มันเป็นความภูมิใจและการให้เกียรติของผู้วายชนม์ ผมรู้สึกได้นะ เขามาบนความรู้สึกระลึกถึงจริงๆ มันน่าประทับใจที่สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเร”
วอนแฟนๆ ไม่โก่งราคาสินค้าของ “เร” และไม่นำของที่ระลึกในงานฌาปนกิจไปขายต่อ อยากให้เป็นของที่ระลึกจริงๆ
แอน : “เขาเรียกพี่เรเป็นหัวหน้าเผ่า เกิดปรากฎการณ์คนรักเรขึ้นมา สำหรับแอนได้รู้จักพี่เรเพราะเป็นเพื่อนของพี่คริต (ชาคริต แย้มนาม) ครอบครัวเราไปมาหาสู่กันแอนกับพี่เรเป็นคนที่ปล่อยมุกโบ๊ะบ๊ะกัน จะเป็นคนที่กวนกันตลอดเวลา คือไม่ต้องพูดเยอะแต่เราก็รู้กันว่ายังไง แม้กระทั่งลูกที่มาเป็นเพื่อนกัน กับตัวพี่แหม่ม (ภรรยาเร) เอง ทุกๆ คนในครอบครัวของพี่เรเรียกว่าไม่ต้องพูดกันเยอะ เราต่างคนต่างรู้ว่าเป็นยังไง ที่เราเป็นห่วงคือเรื่องของที่ไปโก่งราคาขายกัน ที่ทุกคนอยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกที่เป็นสินค้าคอลเลกชันของเขา เช่น หมวกกันน็อก”
เปเล่ : “(นิยามความเป็นเร?) เพื่อน…”
แอน : “พี่เรเขาเป็นคนที่รักเพื่อนมากๆ การที่เขาโตมาด้วยกัน เข้าใจที่พี่เปเล่พูดไม่ออก แม้กระทั่งตัวพี่คริตเองก็พูดไม่ออก เพราะพวกเขาใช้ชีวิตกันอยู่กับเพื่อนมากกว่าครอบครัวด้วยซ้ำ และด้วยความที่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็ก มันพูดอะไรไม่ออก มันก็เป็นการแสดงความรู้สึกได้ว่าเรารู้สึกกับพี่เรยังไง”
เปเล่ : “เชื่อว่าทุกคนก็คงจะเล็งของชำร่วย เราเตรียมไว้ให้ทุกคนนะ แต่ก็ไม่รู้จะพอหรือเปล่า ขอว่าไม่เอาไปเกินจำนวนที่ตัวเองต้องการแล้วกัน และอย่าไปสร้างมูลค่าเพิ่ม”
แอน : “อยากให้เป็นของที่ระลึกจริงๆ”
เปเล่ : “ก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นเชิงลบ คือทุกคนก็อยากจะอวดว่าเขามีไอเท็มที่เป็นรุ่นแรก รุ่นนั้น รุ่นนี้ คนที่ไม่มีถือครองก็อยากจะซื้อ มันเลยเป็นตัวเลขที่ทำให้เข้าใจไปได้ว่าเป็นอย่างนั้น แต่เชื่อเถอะไม่มีใครอยากปล่อย มันคือคุณค่าทางใจ”
“แอน” ขอบคุณคนชื่นชมเป็นทั้งแม่งาน ช่วยปลอบสามี “ชาคริต” ลั่นทุกคนช่วยกันหมด
แอน : “ขอบคุณทุกคนที่ชื่นชม ในภาพวันนั้นเป็นวันที่ครอบครัวของพี่เรยังลุกขึ้นยืนไม่ไหว มันถูกการแบ่งพาร์ต ส่วนนึงต้องอยู่ที่โรงพยาบาล ส่วนนึงต้องเตรียมตรงนี้ แล้วเรายังฟื้นตัวกันไม่ได้ เราก็ช่วยตระเตรียมความเรียบร้อยให้แต่ไม่ถึงกับเป็นแม่งาน พอเมื่อครอบครัวพี่เรลุกขึ้นยืนไหว เขาก็กลับมารันต่อในส่วนที่เราได้ช่วยเขาไป แล้วไม่ได้มีแค่แอน ทุกๆ คนช่วยกันในทุกจุดเพราะเราแบ่งงานกันอย่างชัดเจน”