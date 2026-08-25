ด่วน “คาซึกิ ยาโนะ” นักแสดงญี่ปุ่นที่คนไทยคุ้นเคย ป่วยหนักเข้า ICU เปิดระดมทุนช่วยค่ารักษา

แฟนผลงานร่วมส่งกำลังใจให้ คาซึกิ ยาโนะ นักแสดงและศิลปินละครใบ้ชาวญี่ปุ่นชื่อดัง ซึ่งมีผลงานในวงการบันเทิงไทยมาอย่างยาวนาน หลังมีการเปิดเผยว่าเจ้าตัวกำลังเข้ารับการรักษาในห้อง ICU ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น จนเพื่อนและคนใกล้ชิดต้องเปิดระดมทุนเพื่อช่วยเหลือ
วันที่ 25 สิงหาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Tanikawa Shogo เผยแพร่ข้อความขอความช่วยเหลือให้กับ คาซึกิ ยาโนะ นักแสดงชาวญี่ปุ่นผู้เป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาของผู้ชมชาวไทย โดยระบุว่า ขณะนี้ยาโนะกำลังเข้ารับการรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU และมีค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลค่อนข้างสูง
จากสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อนและคนรู้จักของยาโนะทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นจึงร่วมกันเปิดรับบริจาค เพื่อนำเงินไปช่วยเป็นค่าใช้จ่ายในกระบวนการรักษาพยาบาล
ผู้ประสานงานระบุว่า ผู้ที่ประสงค์ให้ความช่วยเหลือสามารถร่วมบริจาคได้ตามกำลัง โดยบัญชีที่ใช้รับบริจาคเป็นชื่อของเพื่อนสนิทของยาโนะ ซึ่งรู้จักกันมาเป็นเวลานานและกำลังทำหน้าที่ประสานงานกับทางโรงพยาบาล
พร้อมกันนี้ยังระบุว่า สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกบริจาค การช่วยเผยแพร่หรือแชร์ข้อมูลออกไปก็ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยเหลือ เพื่อให้ข่าวสารเข้าถึงผู้ที่ต้องการร่วมส่งกำลังใจได้มากขึ้น
ทางผู้ประสานงานฝากขอบคุณทุกความช่วยเหลือและทุกกำลังใจ พร้อมระบุว่า หากอาการของยาโนะดีขึ้นและกลับมาแข็งแรง จะมีการเผยแพร่วิดีโอข้อความจากเจ้าตัวเพื่อกล่าวขอบคุณทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือในช่วงเวลานี้
สำหรับ คาซึกิ ยาโน เป็นนักแสดงละครใบ้ชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ก่อนจะเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากผลงานโฆษณา ภาพยนตร์ และงานแสดงหลากหลายรูปแบบโดยในปี 2550 เขาร่วมแสดงในภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทั้งภาค องค์ประกันหงสา และ ประกาศอิสรภาพ ในบท “ออกญาเสนาภิมุข”